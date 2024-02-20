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безробіття (328) путін (1020) робота (812) росія (13650) мобілізація (444)

Путін визнав дефіцит 2,5 мільйона працівників. Це більше, ніж вся російська армія

путін

Дефіцит робочої сили в Росії становить 2,5 млн осіб, передусім у будівельній і виробничій галузях.

Про це російський президент Володимир Путін заявив під час форуму "Агентства стратегічних ініціатив", повідомляє російське пропагандистське інформагентство ТАСС.

"Безробітних у нас, за офіційними даними, десь 450-460 тис. – а не вистачає 2,5 млн (працівників, – ред.). Прямо зараз будівельний сектор, промисловість і так далі – прямо зараз готові сотнями тисяч брати", – сказав Путін.

Для порівняння, офіційна штатна чисельність російської армії без урахуванням найманців та приватних військових угрупувань становить 2,2 мільйона осіб, у тому числі 1,32 військовослужбовців. У грудні минулого року Путін своїм указом збільшив їх кількість на 170 тисяч осіб.

Для вирішення проблеми дефіциту кадрів Путін підтримав пропозицію спростити переїзд до Росії для іноземців, які "поділяють традиційні цінності", але засумнівався в можливості достовірно це встановити.

"Ідея хороша – орієнтуватися на традиційно-моральні цінності при прийомі людей, які хочуть у нас тут жити. Тільки як визначити, яких реально цінностей людина дотримується?" – запитав Путін.

Він також закликав орієнтувати міграційні служби на залучення до Росії висококваліфікованих фахівців, проте визнав, що російські "міграційні служби поки що до цього не доросли".

Читайте також: Наслідки мобілізації і падіння рубля: Російський бізнес везе робітників з Індії, Пакистану і КНДР

Нагадаємо, у російському уряді називають дефіцит кадрів головною проблемою для російської економіки. За даними Інституту економічної політики ім. Єгора Гайдара, дефіцит кадрів у промисловості побив рекорд 1996 року.

Дефіцит робітників почав стрімко зростати після оголошення Владіміром Путіним у вересні 2022 року мобілізації для поповнення російських окупаційних військ. За даними Міноборони, планувалося мобілізувати 300 тисяч осіб, однак справжня кількість може бути більшою.

Водночас російяни почали масово виїжджати за кордон, щоб уникнути мобілізації. Російський Forbes повідомляв, що протягом двох тижнів після оголошення мобілзації з країни виїхали 700 тис. росіян, 200 тис. з яких поїхали до Казахстану. За оцінками різних російських відомств, з країни виїхали від 600 тис. до 1 мільйона осіб.

Водночас Росія втрачає трудових мігрантів через зменшення заробітків внаслідок падіння рубля.

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Топ коментарі
+8
А нафуя мігранту їхати в московію ? Щоб загребли в армію і стати трупом в Україні ? Чи за фублі працювати ? Так зараз за долар дають сто рублів ,чи рез півроку 150 , а потім будуть давати лише в морду
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20.02.2024 19:02
+4
зря он так
сейчас с Авдеевки миллион ждунов хлынет на росию
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20.02.2024 19:17
+3
в майбутньому треба заборонити на законодавчому рівні будь-яку економічну діяльність з РФ
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20.02.2024 18:58
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в майбутньому треба заборонити на законодавчому рівні будь-яку економічну діяльність з РФ
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20.02.2024 18:58 Відповісти
зря он так
сейчас с Авдеевки миллион ждунов хлынет на росию
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20.02.2024 19:17 Відповісти
А нафуя мігранту їхати в московію ? Щоб загребли в армію і стати трупом в Україні ? Чи за фублі працювати ? Так зараз за долар дають сто рублів ,чи рез півроку 150 , а потім будуть давати лише в морду
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20.02.2024 19:02 Відповісти
Окупація китайським братом все ближче і ближче
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20.02.2024 19:07 Відповісти
окупації не буде - вони самі / по урал/ приповзуть до хінчиків на колінах проситися ...- справа часу
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20.02.2024 20:07 Відповісти
птн-здхн, нах!
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20.02.2024 19:40 Відповісти
Поки товстий схудне, худий здохне. Не бачу тут приводу для радості. Кому цікаво про "госдолг США" подивитись і про те, "коли знову помре Путін" - хай іде дивитись зе-мараХфон. Вже насміялись з "чмобіків".
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20.02.2024 19:43 Відповісти
Путін таки справді йомбнутий неук.
Його запам'ятають як Вовку-педофіла.
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20.02.2024 19:50 Відповісти
Економічне зростання безпосередньо корелює з додатковими військовими витратами, які здійснюються, але негативні наслідки у вигляді високої інфляції та нестачі робочої сили виникають дуже швидко.

Це в повній мірі спостерігається і в Росії сьогодні.

Відображене в статистиці зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) відбувається за рахунок виробництва танків і снарядів, які потім знищуються на Донбасі, і це навряд чи можна вважати продуктивною тратою ресурсів.
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20.02.2024 19:58 Відповісти
Російська економіка, поставлена на військові рейки, не виживе в довгостроковій перспективі, але вона вже дозволила Кремлю виграти час.
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20.02.2024 20:00 Відповісти
все вірно - а що буде із "Україною" в цей час.....,прикладу із Ізраеля ми не робимо
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20.02.2024 20:10 Відповісти

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