Путін визнав дефіцит 2,5 мільйона працівників. Це більше, ніж вся російська армія

Дефіцит робочої сили в Росії становить 2,5 млн осіб, передусім у будівельній і виробничій галузях.

Про це російський президент Володимир Путін заявив під час форуму "Агентства стратегічних ініціатив", повідомляє російське пропагандистське інформагентство ТАСС.

"Безробітних у нас, за офіційними даними, десь 450-460 тис. – а не вистачає 2,5 млн (працівників, – ред.). Прямо зараз будівельний сектор, промисловість і так далі – прямо зараз готові сотнями тисяч брати", – сказав Путін.

Для порівняння, офіційна штатна чисельність російської армії без урахуванням найманців та приватних військових угрупувань становить 2,2 мільйона осіб, у тому числі 1,32 військовослужбовців. У грудні минулого року Путін своїм указом збільшив їх кількість на 170 тисяч осіб.

Для вирішення проблеми дефіциту кадрів Путін підтримав пропозицію спростити переїзд до Росії для іноземців, які "поділяють традиційні цінності", але засумнівався в можливості достовірно це встановити.

"Ідея хороша – орієнтуватися на традиційно-моральні цінності при прийомі людей, які хочуть у нас тут жити. Тільки як визначити, яких реально цінностей людина дотримується?" – запитав Путін.

Він також закликав орієнтувати міграційні служби на залучення до Росії висококваліфікованих фахівців, проте визнав, що російські "міграційні служби поки що до цього не доросли".

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Нагадаємо, у російському уряді називають дефіцит кадрів головною проблемою для російської економіки. За даними Інституту економічної політики ім. Єгора Гайдара, дефіцит кадрів у промисловості побив рекорд 1996 року.

Дефіцит робітників почав стрімко зростати після оголошення Владіміром Путіним у вересні 2022 року мобілізації для поповнення російських окупаційних військ. За даними Міноборони, планувалося мобілізувати 300 тисяч осіб, однак справжня кількість може бути більшою.

Водночас російяни почали масово виїжджати за кордон, щоб уникнути мобілізації. Російський Forbes повідомляв, що протягом двох тижнів після оголошення мобілзації з країни виїхали 700 тис. росіян, 200 тис. з яких поїхали до Казахстану. За оцінками різних російських відомств, з країни виїхали від 600 тис. до 1 мільйона осіб.

Водночас Росія втрачає трудових мігрантів через зменшення заробітків внаслідок падіння рубля.