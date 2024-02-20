Країни Заходу збільшили імпорт нафтопродуктів з російської нафти попри санкції

Санкції, запроваджені країнами Європейського Союзу та "Великої сімки", забороняють імпорт російської сирої нафти й нафтопродуктів. Відсутність політики щодо очищеної нафти, виробленої з російської сирої нафти, означає, що треті країни, які не запроваджують санкції, можуть імпортувати російську сиру нафту, переробляти її в нафтопродукти і легально експортувати їх до країн коаліції з обмеженням цін (PCC).

Ця велика лазівка допомогла стабілізувати ціни на російську нафту й забезпечила те, що грабіжницькі доходи продовжують повертатися до Кремля, вважають у Центрі дослідження енергії й чистого повітря (CREA), передає enkorr.

Аналіз CREA показав, що 2023 року імпорт нафтопродуктів країнами, які запровадили санкції, за оцінками, вироблених із російської нафти, збільшився на 44% порівняно з минулим роком.

Аналіз показує, що 8,5 млрд євро імпорту нафтопродуктів країнами коаліції в період із грудня 2022 року по грудень 2023 року було зроблено з російської нафти. Цей імпорт за 13 місяців еквівалентний 68% річних зобов’язань ЄС щодо допомоги Україні в період із 2024 року до кінця 2027 року.

Імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської нафти, коаліцією з обмеження цін (PCC) приніс Кремлю 1,7 млрд євро податкових надходжень із грудня 2022 року по грудень 2023 року.

Від запровадження обмеження цін до грудня 2023 року США імпортували нафтопродуктів, отриманих із російської нафти, на 1,6 млрд євро. Для виробництва цієї продукції для США було використано російської нафти на 807 млн євро.

Країни коаліції імпортували на 2,4 млрд євро дизельного пального, отриманого з російської нафти.

Найбільш ефективним кроком була б заборона на імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської нафти, вважають у CREA. Це посилить вплив санкцій, позбавляючи треті країни стимулів імпортувати великі обсяги російської нафти й сприяючи скороченню російських доходів.

Відносно низька залежність коаліції від обмеження цін (3%) на нафтопродукти, вироблені з російської нафти, означає, що заборона на цей імпорт не матиме значного інфляційного тиску на внутрішні ціни на нафту.

Рух до запровадження жорсткіших заходів у сфері судноплавства обнадійливий, але потрібно зробити більше, щоб усунути порушення й стримувати тих, хто це робить. Коаліція з обмеження цін повинна вимагати від морських страховиків перевірки через банківську виписку того, що ціну на нафту було сплачено нижче від ліміту, щоб уникнути використання фальшивих підтверджуючих документів для отримання західного страхування; це може значно покращити дотримання політики стримування цін на російську нафту.

Судна, що належать або застраховані країнами G7, наполегливо завантажують російську нафту в усіх портах Росії в періоди, коли ціни залишаються вищими за максимальну ціну. Ці події – переконливий доказ порушень політики обмеження цін. Проте у відкритому доступі дуже мало інформації про правоохоронні органи, які застосовують штрафні санкції проти вантажовідправників, страховиків або власників суден.