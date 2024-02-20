"Укрзалізниця" не змогла використати 800 мільйонів гривень з держбюджету, – Мінфін

"Укрзалізниця" у 2023 році не використала понад 800 мільйонів коштів, виділених з держбюджету на закупівлю вагонів та модернізацію інфраструктури, а також кошти міжнародних фінансових організацій на 2,1 млрд гривень.

Про це розповів заступник міністра фінансів Олександр Кава, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Він нагадав, що у 2023 році з держбюджету "Укрзалізниці" виділили майже 5 млрд грн на оновлення та розбудову залізничного транспорту, а саме на покращення пасажирських перевезень, будівництво та модернізацію пасажирської залізничної інфраструктури.

"Однак минулого року "Укрзалізниця" витратила лише 4,2 млрд грн із запланованих та залишила невикористаними 808 млн гривень", – зазначив заступник міністра.

У 2023 році за рахунок бюджетних коштів "Укрзалізниця" заплатила аванс у розмірі 65% "Крюківському вагонобудівному заводу" за виробництво нових 66 пасажирських вагонів, які планують отримати у 2025 році. Також проведено остаточні розрахунки за 100 нових пасажирських вагонів, замовлених у 2021 році.

Крім того, профінансовано на 522 млн грн будівництво з’їздів з Дарницького залізнично-автомобільного мосту на Дніпровську набережну в Києві.

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Крім того, у вересні 2023 року "Укрзалізниця" отримала кредит у розмірі 100 млн євро за рахунок коштів, отриманих у 2022 році від Європейського інвестиційного банку, для закупівлі обладнання та вантажного рухомого складу.

Додатково в бюджеті було передбачено кошти міжнародних фінансових організацій (МФО) за програмою "Модернізація української залізниці" у сумі 2,1 млрд гривень. Однак протягом 2023 року жодних видатків "Укрзалізниця" за цією програмою не здійснила.

Водночас на відновлення залізничної інфраструктури планується залучити позику від ЄБРР на суму до 200 млн євро, грант Світового Банку на суму $25 млн, кредит уряду Франції на суму 37,6 млн євро, а також грантову допомоги від уряду Швейцарії на суму 14 млн швейцарських франків.