Українці оформили першу 1000 пільгових іпотечних кредитів у новому році. ІНФОГРАФІКА

Від початку 2024 року понад 1 тис. українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя на 1,8 млрд грн. Від старту програми кредити вже отримали 7,4 тис. родин на загальну суму 11,2 млрд грн.

"Цього року вже 1 тис. українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя" загалом на 1,8 млрд грн. Понад половину кредитів отримали військовослужбовці за контрактом та силовики, 9% – медики, 8% – педагоги та науковці", – повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою "єОселя" 154 кредити на 248 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 83 військовослужбовці та силовики, 11 педагогів, 15 медиків та 3 науковці;

кредити під 7% отримали 33 українці без власного житла, 2 ВПО та 7 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (107 кредитів) та у забудовника (40). Також 7 українців взяли кредити на купівлю квартири, яка будується.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області – 40;

міста Києва – 35;

Львівської області – 12;

Полтавської та Хмельницької – по 9.

Скористатися програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.

Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій – учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян – ставка іпотеки становить 7%.

Програма "єОселя" почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", Sky Bank, "Укрексімбанк" та Sense Bank.