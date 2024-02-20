Грузія не буде вводити санкції проти Росії, – прем’єр

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе відкинув можливість приєднання Тбілісі до санкцій проти Росії.

"Щодо санкцій проти Росії ми маємо дуже чітку позицію. Ми не вводимо санкції, і з цього приводу ми маємо дуже сильні аргументи", – сказав Кобахідзе в Брюсселі на спільній пресконференції з верховним представником Євросоюзу із закордонних справ і безпекової політики Жозепом Боррелем, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми дуже твердо підтримуємо Україну політично, надаємо чималу гуманітарну допомогу, маємо дуже тісні відносини з українським народом. Нас засмучують заяви окремих офіційних осіб України про відкриття в Грузії "другого фронту", зокрема секретаря Ради безпеки, радника президента", – сказав Кобахідзе, відповідаючи на відповідне запитання.

Боррель зі свого боку повідомив, що в ЄС ніхто серйозно не сприйняв заяв про можливе залучення Грузії до військового конфлікту з Росією, зазначивши, що там "не чули закликів про це ні з України, ні від окремих осіб".

"Ми зацікавлені в найкращих відносинах між Грузією та Україною, оскільки напруженістю в цих відносинах користується лише Росія. Ніхто серйозно не сприйняв заяви про відкриття у Грузії "другого фронту". Ми не чули закликів про це ні з України, ні від окремих осіб", – заявив Боррель.

Раніше повідомлялося, що Грузія 2023 року отримала історичний дохід від туризму. Більшість туристів приїхала з Росії.