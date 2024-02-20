Cуд почав банкрутство заводу доньки ексміністра оборони часів Януковича. Він постачав обладнання для російської "оборонки"

Господарський суд Сумської області відкрив провадження у справі про банкрутство ПрАТ "Свеський насосний завод", що належить Альоні Лебедєвій – доньці колишнього міністра оборони Павла Лебедєва.

Провадження у справі про банкрутство відкрили 19 лютого за заявою ТОВ "Атес Тікарет" з Івано-Франківська, повідомляє Liga.net.

За даними проєкту Trap Aggressor, "Свеський насосний завод" після початку повномасштабної війни продовжував постачати продукцію компанія з Естонії та Казахстану, які мають тісні зв’язки з РФ. Раніше українське підприємство постачало помпи російській фірмі "Свесский насосный завод", яка перепродувала їх підприємствам російського військово-промислового комплексу – Казанському і Тамбовському пороховим заводам.

Як відомо, після втечі батька ексміністра Павла Лебедєва в окупований Крим у 2014 році, Альона Лебедєва залишилася в Україні й успадкувала холдинг Aurum Group, який складається із десятка підприємств у сфері вагонобудування, машинобудування, транспортних перевезень, промислового насособудування.

У травні 2023 року РНБО внесла Лебедєву до санкційного списку.

У листопаді 2022 року СБУ повідомила Лебедєвій про підозру за статтею про фінансування російської агресії, а частину її компаній арештували за ведення бізнесу з РФ і постачання помп у Росію. Прикордонна служба встановила, що підозрювана у квітні 2022 року виїхала за межі України та не поверталась.