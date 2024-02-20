БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1109 відвідувачів онлайн
Новини
12 750 5
банкрутство (531) завод (715) Лебедєв (13) суд (3282)

Cуд почав банкрутство заводу доньки ексміністра оборони часів Януковича. Він постачав обладнання для російської "оборонки"

лебедева,алена

Господарський суд Сумської області відкрив провадження у справі про банкрутство ПрАТ "Свеський насосний завод", що належить Альоні Лебедєвій – доньці колишнього міністра оборони Павла Лебедєва.

Провадження у справі про банкрутство відкрили 19 лютого за заявою ТОВ "Атес Тікарет" з Івано-Франківська, повідомляє Liga.net.

За даними проєкту Trap Aggressor, "Свеський насосний завод" після початку повномасштабної війни продовжував постачати продукцію компанія з Естонії та Казахстану, які мають тісні зв’язки з РФ. Раніше українське підприємство постачало помпи російській фірмі "Свесский насосный завод", яка перепродувала їх підприємствам російського військово-промислового комплексу – Казанському і Тамбовському пороховим заводам.

Як відомо, після втечі батька ексміністра Павла Лебедєва в окупований Крим у 2014 році, Альона Лебедєва залишилася в Україні й успадкувала холдинг Aurum Group, який складається із десятка підприємств у сфері вагонобудування, машинобудування, транспортних перевезень, промислового насособудування.

У травні 2023 року РНБО внесла Лебедєву до санкційного списку.

У листопаді 2022 року СБУ повідомила Лебедєвій про підозру за статтею про фінансування російської агресії, а частину її компаній арештували за ведення бізнесу з РФ і постачання помп у Росію. Прикордонна служба встановила, що підозрювана у квітні 2022 року виїхала за межі України та не поверталась.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не пройшло і 10 років...
показати весь коментар
20.02.2024 18:27 Відповісти
Ясно. Ось чому у травні 2023 року касапи бомбанули завод. Мабуть, Лебедева навела на свій заводик, щоб він перестав постачати в касапію, а збирав все на склад. Цікаво хто таку нісенітницю назбирав та ще у ЗМІ запустив ?
показати весь коментар
20.02.2024 18:32 Відповісти
тільки почав..
показати весь коментар
20.02.2024 18:54 Відповісти
чи понесене покарання той хто так щедро продавав заводи кацапам ?
показати весь коментар
20.02.2024 20:13 Відповісти
Де взяти піночета???
показати весь коментар
20.02.2024 22:40 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 