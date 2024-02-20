Путін спробував підкупити корейського диктатора Кім Чен Ина, подарувавши російський лімузин

Президент Росії Владімір Путін подарував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину новий автомобіль для особстого користування.

Путін подарував Кіму російський автомобіль для особистого користування, повідомило офіційне центральне інформаційне агентство Північної Кореї, пише Bloomberg.

Його передали групі, до якої входила Кім Йо Чен, впливова сестра лідера КНДР, і не було жодних подробиць про те, як було передано автомобіль. Вона висловила подяку та сказала, що "подарунок служить чіткою демонстрацією особливих особистих стосунків між вищими лідерами".

Прессекретар Путіна Дмитрій Пєсков повідомив, що Кім Чен Ин отримав новий Aurus. Автомобіль є результатом російської урядової програми з виробництва розкішних лімузинів як російської альтернативи іноземним моделям, таким як Mercedes.

Рада безпеки ООН склала список товарів, які заборонено експортувати до Північної Кореї, щоб покарати її за програму ядерної зброї. До них відносяться яхти, гоночні автомобілі та розкішні автомобілі. Речник МЗС Південної Кореї Лім Су Сук закликав Росію дотримуватися санкцій щодо Північної Кореї, зокрема тих, які забороняють передачу предметів розкоші.

Проте Рада Безпеки ООН, ймовірно, мало що може зробити, щоб покарати Путіна.

Подарунок стався після того, як США та Південна Корея звинуватили Кім Чен Ина в постачанні боєприпасів на кілька мільярдів доларів Путіну для допомоги в його нападі на Україну.

Кім Чен Ин показав, що йому подобається їздити по дорогах на дорогих автомобілях. Нещодавно його бачили в позашляховику Mercedes-Benz Maybach GLS 600, базова ціна якого становить $174,35 тис.

Насправді це одна з найменш дорогих поїздок Кіма, з його парком лімузинів, включно з броньованим лімузином Mercedes-Maybach, який можна продати за понад $1 млн.