Путін спробував підкупити корейського диктатора Кім Чен Ина, подарувавши російський лімузин
Президент Росії Владімір Путін подарував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину новий автомобіль для особстого користування.
Путін подарував Кіму російський автомобіль для особистого користування, повідомило офіційне центральне інформаційне агентство Північної Кореї, пише Bloomberg.
Його передали групі, до якої входила Кім Йо Чен, впливова сестра лідера КНДР, і не було жодних подробиць про те, як було передано автомобіль. Вона висловила подяку та сказала, що "подарунок служить чіткою демонстрацією особливих особистих стосунків між вищими лідерами".
Прессекретар Путіна Дмитрій Пєсков повідомив, що Кім Чен Ин отримав новий Aurus. Автомобіль є результатом російської урядової програми з виробництва розкішних лімузинів як російської альтернативи іноземним моделям, таким як Mercedes.
Рада безпеки ООН склала список товарів, які заборонено експортувати до Північної Кореї, щоб покарати її за програму ядерної зброї. До них відносяться яхти, гоночні автомобілі та розкішні автомобілі. Речник МЗС Південної Кореї Лім Су Сук закликав Росію дотримуватися санкцій щодо Північної Кореї, зокрема тих, які забороняють передачу предметів розкоші.
Проте Рада Безпеки ООН, ймовірно, мало що може зробити, щоб покарати Путіна.
Подарунок стався після того, як США та Південна Корея звинуватили Кім Чен Ина в постачанні боєприпасів на кілька мільярдів доларів Путіну для допомоги в його нападі на Україну.
Кім Чен Ин показав, що йому подобається їздити по дорогах на дорогих автомобілях. Нещодавно його бачили в позашляховику Mercedes-Benz Maybach GLS 600, базова ціна якого становить $174,35 тис.
Насправді це одна з найменш дорогих поїздок Кіма, з його парком лімузинів, включно з броньованим лімузином Mercedes-Maybach, який можна продати за понад $1 млн.
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там може бути бомба з дістайційним приводом.
КНДР хочет получить еду, она хочет получить нефть, она хочет получить просто денег. Желательно много.
Давайте, россияне, гоните. При СССР гнали - и вы давайте.
Северная Корея по части гражданской экономики находится в чудовищном состоянии, там уровень жизни ниже, чем в Таджикистане.
Но по части всего, что имеет отношение к войне, Северная Корея - довольно могучая страна. Например, личного состава в северокорейской Народной армии больше, чем в вооруженных силах России.
При том, что население КНДР в шесть раз меньше.
А в армии там служат семь-восемь лет. Причем это уже после очень большой либерализации, потому что раньше было 10-11 лет.
И в 2015-2016 годах женщин начали призывать.
Служба в армии КНДР - это не только учения, это еще и, условно говоря, помощь колхозу. Элитные части, конечно, найдут, где обучаться, но если ты в обычной пехотной роте служишь, то это, как правило, трудовая мобилизация.
Артиллерия - это очень большая часть северокорейской армии. До того как у них появилось ядерное оружие, основной силой сдерживания служила артиллерия.
Плюс у них очень хорошо развита военная промышленность.
Значительная часть военных заводов расположена под землей, и там делают снаряды.
А поскольку корейскую Народную армию когда-то создавал Советский Союз, то довольно большое количество боеприпасов там совместимо с российским оружием.
"Комісія розслідує 58 ймовірних кібератак КНДР на компанії, пов'язані з криптовалютами, у період з 2017 по 2023 рік на суму близько 3 мільярдів доларів, які, як повідомляється, фінансують розробку КНДР зброї масового знищення", - пишуть спостерігачі.
Reuters не удалось выяснить, к каким именно данным хакеры имели доступ. Через несколько месяцев после взлома Пхеньян объявил о некоторых изменениях в своей программе создания баллистических ракет, однако неясно, связано ли это с действиями хакеров и полученной ими информацией.
Как считают эксперты в области ракетной техники, «НПО Машиностроения» - один из первых разработчиков гиперзвуковых ракет, спутниковых технологий и баллистических вооружений нового поколения. С тех пор как Северная Корея приступила к созданию межконтинентальной баллистической ракеты, способной нанести удар по материковой части США, разработки российской компании представляют для Пхеньяна особый интерес.
BBC