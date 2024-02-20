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газ (7804) Газпром (2524) ціни (3278) Євросоюз (4908)

Ціни на газ у Європі посеред лютого впали до рівня минулого літа

ес,газ

Вартість ф’ючерсів на газ на хабі TTF у Нідерландах опустились нижче 25 євро за МВт-год (близько 260 євро за тисячу кубометрів) – востаннє такий рівень цін спостерігався влітку.

Порівняно з лютим минулого року ціни на газ у Європі впали на понад 50%, повідомляє Euronews.

Зниженню цін сприяла тепла зима, рекордні запаси та помітне зниження споживання газу як промисловістю, так і населенням.

Так, запаси газу у ЄС перебувають на максимумі за останні п’ять років і становлять 65,9%, а у Німеччині сягають 71,56% обсягу сховищ.

Ще одним фактором різкого зниження цін на природний газ в Європі стала висока ефективність відновлюваних джерел енергії цієї зими та високі обсяги виробництва атомної енергії.

Читайте також: Європа не зацікавлена у продовженні транзиту російського газу через Україну, – єврокомісарка

Період високих цін на газ на європейській біржі тривав у 2021-2022 роках. Таких стійко високих цін не було за всю історію функціонування газових хабів у Європі з 1996 року. Історичного рекорду на рівні $3 892 за тисячу кубометрів ціни досягли на початку весни 2022 року, після спроби Росії шантажувати ЄС обмеженням постачання газу після вторгнення в Україну. За підсумками минулого року середні котирування становили близько $460 за тисячу кубометрів. 

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Топ коментарі
+6
Ну так це в демократичних країнах. У нас "Гетьманцеви" ночами не сплять, мучаться, як би частіше тарифи задирати.
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20.02.2024 17:05
+3
Вот говорят Европа прагматична. Но где была та прагматичность раньше, когда переплачивали за газ втридорога?
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20.02.2024 17:10
+3
Шо то значить ***** вже не домінує на ринку ЄС
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20.02.2024 17:31
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Ну так це в демократичних країнах. У нас "Гетьманцеви" ночами не сплять, мучаться, як би частіше тарифи задирати.
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20.02.2024 17:05 Відповісти
Той помнож євро на гриваси, скіко там євро... Множ на гривні. В нас, стабільнл
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20.02.2024 20:52 Відповісти
Той які тобі таріфи підняли?
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20.02.2024 20:54 Відповісти
Ти не в Україні? На електроенергію скільки разів з 24.02.22 піднімали всупереч Гундосику, який обіцяв, що до кінця війни ні-ні? І ще попереду чергове в два рази.
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20.02.2024 22:36 Відповісти
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20.02.2024 17:06 Відповісти
Вот говорят Европа прагматична. Но где была та прагматичность раньше, когда переплачивали за газ втридорога?
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20.02.2024 17:10 Відповісти
Да, хтось закупився по 500, а тепер збитки. Пом"ятаю як медвепут волав, буде газ по 5000$!!!
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20.02.2024 18:33 Відповісти
Шо то значить ***** вже не домінує на ринку ЄС
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20.02.2024 17:31 Відповісти
Без сруськага міра і жити краще, не такий сморід в країнах, але ж там цього лайна наконсервовано вдосталь, ще з часів 2000 років!
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20.02.2024 18:08 Відповісти
І кризи газової нема,як кацапів випирають звідти....
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20.02.2024 18:17 Відповісти
Газовий шантаж провалився слідом за ядерним шантажем х#йла. Клали євпропейці болт на пусті погрози кремлівського нікчеми, який за пару років показав, що воно здатне лише цивільних вбивати а не напасти на НАТО і відтепер Європа спокійно поставила Україні сотні тисяч снарядів і поставить мільйон, а відмова від російського газу стала не тільки корисною а ще й економічно вигідною справою. Тому найдрожчі ринки енергноносіїв рашисти втратили назавжди завдяки х#йлу
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20.02.2024 18:25 Відповісти
В Україні коли ціна впаде?
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20.02.2024 18:34 Відповісти

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