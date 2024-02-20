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Єврокомісія (1068) офшор (205) росія (13650) Євросоюз (4908)

Євросоюз залишив Росію у "чорному" списку офшорів

россия,москва,кремль

Європейський Союз оголосив про оновлення переліку юрисдикцій, що не співпрацюють у сфері оподаткування, зокрема про визнання недостатніми зусиль з корекції власної податкової системи з боку 12 юрисдикцій, включно з Росією, які залишаються в "неблагонадійному" переліку.

"У рамках роботи ЄС щодо сприяння податковій прозорості та справедливому оподаткуванню в усьому світі держави-члени сьогодні вилучили чотири юрисдикції – Багамські острови, Беліз, Сейшельські острови та острови Теркс і Кайкос – зі списку юрисдикцій ЄС, які не співпрацюють у податкових питаннях", – сказано в повідомленні Європейської Комісії.

Список Євросоюзу тепер складається з 12 юрисдикцій, які не покращили свої стандарти належного податкового управління або не досягли достатнього прогресу у виконанні своїх попередніх зобов'язань, зокрема, це:

  • Американське Самоа,
  • Ангілья,
  • Антигуа і Барбуда,
  • Фіджі,
  • Гуам,
  • Палау,
  • Панама,
  • Російська Федерація,
  • Самоа,
  • Тринідад і Тобаго,
  • Американські Віргінські острови,
  • Вануату.

"У рамках процесу включення до списку ЄС Комісія надає значну підтримку третім країнам у зміцненні їхніх інструментів проти податкових зловживань, а також технічну допомогу тим, хто її потребує", – додали в ЄК.

Список юрисдикцій ЄС, які не співпрацюють у цілях оподаткування, є частиною зовнішньої стратегії ЄС щодо оподаткування та спрямований на сприяння поточним зусиллям із просування належного податкового управління в усьому світі. 

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