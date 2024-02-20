"Укроборонпром" оголосив про початок співпраці з німецьким виробником ракет Taurus
АТ "Українська оборонна промисловість" підписало Меморандум про співпрацю з провідною компанією з розробки та виробництва ракетних систем – MBDA Deutschland.
Документ передбачає спільне вивчення програм або можливостей співпраці щодо систем та концепцій протиповітряної оборони, зокрема для протидії БПЛА, повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".
Серед потенційних сфер партнерства в українській компанії називають дослідження, розробку, виробництво та інвестиції.
"Співпраця з провідними світовими зброярськими компаніями не лише розширює наявні можливості України на полі бою, але й закладає міцний фундамент для подальшого розвитку нашої оборонної промисловості та сприяє її інтеграції в оборонну промисловість НАТО", – прокоментував підписання угоди гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.
"Ця угода є важливою віхою у відносинах між оборонними галузями наших країн. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з "Укроборонпромом", провідним гравцем у європейській оборонній промисловості", – сказав керуючий директор MBDA Deutschland Томас Готтшильд.
MBDA Deutschland входить до складу провідного європейського розробника та виробник ракетних систем MBDA (Matra BAE Dynamics Aеrospatiale). Серед іншого, MBDA Deutschland є виробником ракет Taurus, які Німеччина може передати Україні, але досі цього не зробила.
MBDA SAS – провідна європейська та світова компанія оборонної промисловості з офісами у Франції, Великій Британії, Італії, Німеччині, Іспанії та США, в якій працює понад 14 000 осіб, а обсяг продажів становить 4,2 мільярда євро на рік. Акціонерами MBDA є Airbus (37,5%), BAe Systems (37,5%) та італійська група Leonardo (25%).
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