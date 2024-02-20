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Гривня впала до історичного рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

доллар

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 21 лютого, на рівні 38,4756 грн/$.

Це новий історичний мінімум, свідчать дані НБУ.

Курс гривні впав до історичного мінімуму
Фото: НБУ

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 30 копійок – до 41,5421 грн за євро. Наприкінці грудня 2023 року він опускався нижче позначки 42,2 грн.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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Топ коментарі
+10
Зєля мабуть мав неабияке уявлення, коли заявляв:

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20.02.2024 17:31
+7
долар по сорок? Ні, не чули, ніхто не попереджав. І про війну також не попереджали.
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20.02.2024 17:20
+5
Зовсім скоро вошдь скаже шо долару скоро гаплик
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20.02.2024 17:35
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долар по сорок? Ні, не чули, ніхто не попереджав. І про війну також не попереджали.
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20.02.2024 17:20 Відповісти
А казали буде доллар по 45 при зеленському, буде хаос, буде війна... якось... дивіться, нічого не сталося...
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20.02.2024 19:04 Відповісти
Коли буде по 45? чого дрібнитеся? гривнею більше, гривнею менше.
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20.02.2024 17:22 Відповісти
Якби мали хоч якесь уявлення про торги на міжбанку, то цієї хєрні не казали б.
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20.02.2024 17:26 Відповісти
ну робіться мудрим добре? На мудрого є ще мудріший. Комусь високий курс вігидний. Чого чекати? Тут максимум штучна девальвація загрожує пф.
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20.02.2024 17:29 Відповісти
Зєля мабуть мав неабияке уявлення, коли заявляв:

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20.02.2024 17:31 Відповісти
Накаркав
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20.02.2024 19:08 Відповісти
Пряма мова від "неперевершеного лідора **********, та найвеличніго призєдента"

https://youtu.be/Wk4qZVkoJ2Q?si=rxjO3-rFZp-9R7u2
Нам казали буде долар 45 при Зеленському, буде війна
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20.02.2024 17:35 Відповісти
Зовсім скоро вошдь скаже шо долару скоро гаплик
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20.02.2024 17:35 Відповісти

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