Гривня впала до історичного рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 21 лютого, на рівні 38,4756 грн/$.

Це новий історичний мінімум, свідчать дані НБУ.

Фото: НБУ

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 30 копійок – до 41,5421 грн за євро. Наприкінці грудня 2023 року він опускався нижче позначки 42,2 грн.

Читайте також: Нацбанк збільшив чистий продаж валюти за тиждень на $120 мільйонів

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.