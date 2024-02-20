Платіжна система "Нової пошти" почне продавати облігації

Міжнародний фінансовий сервіс NovaPay найближчим часом запустить продаж облігацій у своєму додатку, попередньо – наприкінці лютого.

"Ми продаватимемо власні облігації. За нашими дослідженнями, "Новій пошті" довіряють більше, ніж державним банкам", – повідомив директор інновацій платіжної системи Олексій Рубан, передає Інтерфакс-Україна.

Рубан нагадав, що NovaPay з ліцензіями Нацбанку, які вона має, не може залучати депозити, проте продукт із облігаціями матиме подібні ставки.

"Це буде досить цікавий досвід, я гадаю", – сказав представник компанії.

ТОВ "НоваПей Кредит", що розмістило у 2023 році дебютний та ще два публічні випуски відсоткових облігацій номінальним обсягом по 100 млн грн кожен, у першому кварталі 2024 року починає розміщення ще трьох публічних випусків відсоткових облігацій серій "D", "E" та "F таким самим номінальним обсягом.

Фондова біржа ПФТС повідомила, що з 15 лютого на ній розпочалося публічне розміщення облігації серії "D" із датою погашення 19 січня 2027 року, а з 19 лютого – облігацій серії "E" з датою погашення 19 лютого 2027 року. Номінальна відсоткова ставка з цих випусків – 18% річних, відсотковий дохід виплачується при погашенні.

Номінальна вартість однієї облігації – 1 тис. грн.

Емітент раніше заявляв, що має намір активно використовувати випущені облігації в операціях РЕПО на строки від місяця до року, створивши зручну альтернативу депозитам і запустити їхній вторинний ринок.

У грудні минулого року NovaPay першою серед небанків презентувала власний мобільний застосунок та почала випускати платіжні картки.