У нового голови "Київміськбуду" знайшли зв’язки зі звільненим після скандалу колишнім керівником. ВIДЕО

Новий керівник "Київміськбуду", який на 80% належить громаді Києва і є одним з найбільших забудовників країни, пов’язаний з бізнес-імперією свого попередника Ігоря Кушніра, який залишив посаду наприкінці минулого року після низки скандалів.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Зокрема, призначений на посаду голови "Київміськбуду" на початку лютого Василь Олійник в останні роки в якості директора компанії-генпідрядника працював на об’єктах компанії Stolitsa Group відомої київської забудовниці Владислави Молчанової. Серед київських забудовників його називали "інженером Влади".

Сама ж Молчанова є бізнес-партнеркою родини Ігоря Кушніра. Виявилося, що Молчанова і 25-літня донька Кушніра Дар’я вказані серед кінцевих бенефіціарів зареєстрованої наприкінці 2022 року у Лондоні британської компанії Alliance 1903 LTD. За даними з британського реєстру, ця фірма також займається девелоперською діяльністю.

Крім того, восени минулого року у Молчанової та Кушніра з'явилися зв'язки з бізнесменом, наближеним до голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Раніше журналісти розповідали про те, що колишній партнер Єрмака по кінобізнесу Артем Колюбаєв, який очолює Раду з державної підтримки кінематографії, почав активно входити в пов’язаний з проросійськими політиками Віктором Медведчуком і Вадимом Столаром будівельний бізнес. Йдеться про будівництва київської компанії ENSO.

Виявилося, що Колюбаєв тепер також має спільний бізнес з особами, пов'язаними з екскерівником "Київміськбуду" Ігорем Кушніром та Stolitsa Group Молчанової. Так, наприкінці листопада 2023 року змінилися власники ТОВ "Фінансова компанія "Гарант Капітал", яка мала б займатися добудовою ЖК "Еврика". Раніше вона була оформлена на менеджерів Кушніра і Столара, тепер серед її співвласників вказаний сам Артем Колюбаєв, менеджери ENSO та юрист Stolitsa Group.

Окрім цього, раніше журналісти заявляли, що Молчанова разом з Кушніром та народним депутатом Вадимом Столаром були реальними бенефіціарами пов’язаної з "Київміськбудом" приватної компанії bUd Development.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року колишній президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір, який був відсторонений від виконання обов’язків з липня минулого року, вирішив звільнитися.

Раніше журналісти виявили, що на виведеній землі з "Київміськбуду" у Козині бізнес-оточення та родичі Кушніра збудували закрите котеджне містечко. Вартість зведених там будинків оцінили у понад $3 млн. Також журналісти з’ясували, що компанія дружини Кушніра у 2019-2020 роках придбала французьку фірму, на яку оформлена вілла на Лазуровому узбережжі орієнтовною вартістю у 20 млн євро.

Крім того, стало відомо, що у травні 2023 року очільник "Київміськбуду" разом зі своєю дружиною Оксаною підкорив Еверест. При цьому право виїжджати з України під час війни Кушнір отримав завдяки довідці про інвалідність. Підйом на вершину подружжю обійшовся у $150 тис. А сам Кушнір за час повномасштабної війни пробув за кордоном близько восьми місяців.

Наразі у "Київміськбуд" на стадії зведення майже 1,5 млн кв.м житла – 22 житлових комплекси на понад 100 будинків різного ступеню готовності. Водночас на більшості будівельних майданчиків "Київміськбуду" тривалий час не ведуться роботи, а для їх добудови компанії просить у влади Києів мільярди гривень з міського бюджету.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Чи дасть влада "Київміськбуду" гроші на добудову заморожених ЖК?