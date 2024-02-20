Мережі АЗС продовжили підвищувати ціни на автогаз

Скраплений автомобільний газ у мережах АЗС з 19 по 20 лютого подорожчав у середньому на 11 копійок, до 26,88 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях державної мережі "Укрнафта" автогаз коштує 26,40 грн/л – ціна підвищилась на 50 копійок.

На стільки ж продукт здорожчав у мережі "Авантаж", але все одно залишається найдешевшим серед роздрібних операторів – 25,45 грн/л. Як нагадують журналісти, "Авантаж" позиціонує себе як паливний дискаунтер і є найбільшим імпортером газу підозрілого походження з Польщі й країн Балтії.

На станціях BVS і "Автотранс" цей вид пального здорожчав на 50 і 40 копійок, до 26,69 грн/л і 26,88 грн/л відповідно.

Переглянули ціни у бік збільшення ціна на автогаз такі мережі як U.GO, Ovis, AMIC, "БРСМ-Нафта", Luxwen й інші.