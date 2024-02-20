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авто (4002) АЗС (1571) ціни (3278) скраплений газ (1114)

Мережі АЗС продовжили підвищувати ціни на автогаз

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Скраплений автомобільний газ у мережах АЗС з 19 по 20 лютого подорожчав у середньому на 11 копійок, до 26,88 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях державної мережі "Укрнафта" автогаз коштує 26,40 грн/л – ціна підвищилась на 50 копійок.

На стільки ж продукт здорожчав у мережі "Авантаж", але все одно залишається найдешевшим серед роздрібних операторів – 25,45 грн/л. Як нагадують журналісти, "Авантаж" позиціонує себе як паливний дискаунтер і є найбільшим імпортером газу підозрілого походження з Польщі й країн Балтії.

На станціях BVS і "Автотранс" цей вид пального здорожчав на 50 і 40 копійок, до 26,69 грн/л і 26,88 грн/л відповідно.

Переглянули ціни у бік збільшення ціна на автогаз такі мережі як U.GO, Ovis, AMIC, "БРСМ-Нафта", Luxwen й інші.

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Топ коментарі
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на нерухомість
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20.02.2024 15:10
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А хто знає, на що впали ціни.?
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20.02.2024 15:07 Відповісти
на нерухомість
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20.02.2024 15:10 Відповісти
Це зрзуиіло. Хто буде ризикувати піл час постійних "прильотів"
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20.02.2024 15:15 Відповісти
Це дивлячись де ...
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20.02.2024 15:48 Відповісти
В Черкасах навпаки зросли. І на купівлю, і на оренду.
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20.02.2024 16:51 Відповісти
На картоплю,моркву,олію, тощо
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20.02.2024 17:12 Відповісти
це не те. Спочатку загиляють ціну до небес, а потім трохи знизили і вуаля.. Чомусь на ліки. одяг, взуття і інши ТПП ціни тільки зростають
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21.02.2024 11:04 Відповісти
тому що там інші складники - зп , імпортні складові , дорожче логістика, тощо.
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21.02.2024 11:18 Відповісти
на комірне теж імпорт впливає. Транспортировка газу через кордон наприклад
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21.02.2024 11:24 Відповісти
спасибі " братам-полякам "....
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20.02.2024 15:27 Відповісти
Это на фоне приближения рыночной цены газа к историческому минимуму.
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20.02.2024 15:47 Відповісти
О це правильне рішення!
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20.02.2024 17:24 Відповісти

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