Польські фермери погрожують продовжити блокаду кордону з Україною ще на місяць і зупиняти автобуси

Польські фермери, які блокують низку пунктів пропуску на кордоні з Україною, планують продовжити протест ще на місяць – до квітня. Вони також допускають, що почнуть блокаду пасажирського руху між країнами, зокрема автобусів.

Як пише RMF24, про це заявив лідер організації аграріїв "Підкарпатське ошукане село", яка блокує пункт пропуску "Медика-Шегині" Роман Кондрув, передає Укрінформ.

"Ми загострюємо акцію протесту. Сьогодні я збираюся подати заявку на продовження протесту на наступний місяць, він триватиме до квітня. Ми будемо це робити на ротаційній основі: фермери частково працюватимуть у полі, а частково будуть стояти на кордоні", – зазначив Кондрув.

Він наголосив, що чинний уряд не виконав своїх зобов’язань перед фермерами. Якщо польський уряд і Брюссель хочуть мати конфлікт з фермерами, то вони його матимуть, каже Кондрув.

Активіст зауважив, що якщо протест аграріїв не принесе результату, а українська сторона блокуватиме кордон зі свого боку, то фермери можуть почати не пропускати пасажирські автобуси з України.

"Якщо ми вирішимо не впускати також автобуси, то буде дуже погано. Але, можливо, тоді наша влада нарешті шукатиме змістовні рішення", – заявив Кондрув.

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Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

20 лютого польські фермери збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу