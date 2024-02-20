Еквадор офіційно відмовився передавати зброю для України після "бананового" шантажу РФ
Влада Еквадору офіційно підтвердила відмову від анонсованих раніше планів віддати США озброєння радянського зразка, які Вашингтон планував згодом передати Україні.
Про це йдеться у заяві міністерки закордонних справ південноамериканської держави Гібріели Соммерфельд, передає Deutsche Welle.
"Еквадор не надсилатиме жодного військового матеріалу в країну, яка бере участь у міжнародному збройному конфлікті", – заявила очільниця МЗС Еквадору.
Про плани передати США зброю радянського зразка в обмін на сучасне американське озброєння президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив у січні. Передбачалося, що Еквадор поставить у США шість військових гелікоптерів, ракети дальнього радіуса дії та системи ППО на загальну суму $200 млн.
Невдовзі після цього Росія заборонила імпорт бананів з Еквадору, нібито виявивши у них небезпечну муху-шкідника. Еквадор є найбільшим експортером бананів у світі, при чому близько 20% експорту припадає на Росію.
Російська влада скасувала заборону на імпорт бананів з Еквадору 16 лютого. Наступного дня, 17 лютого, російські ЗМІ повідомили, що за підсумками зустрічі посла РФ в Еквадорі Володимира Спрінчана з президентом країни Даніелем Нобоа Еквадор переглянув своє рішення щодо постачання військової техніки радянського зразка до США.
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