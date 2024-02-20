У Польщі звинуватили український агрохолдинг МХП у руйнуванні ринку курятини

У Польщі звинуватили український агрохолдинг МХП Юрія Косюка у перенасиченні їхнього ринку українською курятиною. У компанії це заперечують.

За словами депутата польського Сейму Януша Ковальського, який був державним секретарем з питань сільського господарства в попередньому уряді, Польща – найбільший виробник курятини в ЄС і зараз ця галузь руйнується через безмитний імпорт курятини з України, передає Forbes із посиланням на Financial Times.

На його переконання, на цьому багатіє одна компанія – МХП.

"Безмитний імпорт курятини з України та інших сільськогосподарських продуктів повинен бути негайно припинений", – заявив він.

Водночас виконавчий директор МХП Джон Річ це заперечив. За його словами, експорт курятини їхнього виробництва не має значного впливу, оскільки його компанія фактично замістила частку ринку в інших експортерів – Бразилії та Великій Британії, а не польських фермерів.

Річ співчуває незадоволеним польським фермерам, але через інші серйозні проблеми, з якими вони стикаються, такі як скорочення субсидій на паливо та кліматичні норми. "Якби я був фермером, я б теж вийшов на демонстрацію", – сказав Річ. Але обмеження українського експорту "не мають сенсу", сказав він.

За його словами, якщо ЄС відновить обмеження на імпорт української курятини, то МХП переорієнтує експорт на ринки Саудівської Аравії і інші, де попит зростає.

Починаючи з 2022 року, ЄБРР надав $890 млн кредитів українським виробникам яєць, мʼяса птиці та цукру, повідомили FT в пресслужбі банку. Пʼяту частину цих коштів отримав МХП, чим стурбовані польські фермери, пише FT.

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Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

20 лютого польські фермери збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу