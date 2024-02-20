Наслідки санкцій та ударів безпілотників по НПЗ: В уряді Росії визнали падіння експорту бензину на 32%

З початку року Росія вимушено зменшила експорт бензину АІ-95 на 32%, щоб уникнути дефіциту палива на внутрішньому ринку.

Про це заявив міністр енергетики РФ Микола Шульгінов, передає російський Інтерфакс.

За його словами, це пов'язано з необхідністю забезпечення внутрішнього ринку за умов, коли ціла низка НПЗ вийшла у позапланові ремонти.

"Ми маємо, звичайно, позапланові ремонти: на нижегородському НПЗ – НОРСІ – і у Волгограді. Але терміни нам зрозумілі, це займе кілька місяців. Ільський завод уже вийшов із ремонту. Туапсинський більше працює на експорт, тому за внутрішній ринок ми не дуже переживаємо", – сказав Шульгінов.

Водночас виробництво бензину вдалося збільшити на інших російських НПЗ, тому воно зменшилося лише на 1,8%, запевнив міністр.

"Загалом з початку року виробництво бензину класу 5 трошки знизилося – на 1,8%, ми збільшили виробництво бензину класу 5 на інших заводах та збалансували попит та пропозицію вже зниженням експорту", – додав Шульгінов.

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Як повідомлялося, у січні сталася аварія на одному з найбільших у Росії Нижегородському НПЗ "Лукойлу" (НОРСІ). Завод зупинив одну з двох установок каталітичного крекінгу через вихід з ладу компресорного обладнання, яке неможливо замінити найближчим часом через санкції. Через аварію виробництво бензину АІ-95 на підприємстві знизилося приблизно на 200 тисяч тонн на місяць.

На зниження виробництва також вплинули атаки безпілотників на російські нафтові об'єкти: