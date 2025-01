Швеція виділила новий пакет військової допомоги для Україні на рекордні $680 мільйонів. Що до нього увійде?

Швеція оголосила про виділення нового пакета військової допомоги України вартістю 7,1 мільярда шведських крон ($683 мільйонів), він стане найбільшим від початку полномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це міністр оборони Швеції Пол Юнсона повідомив у мережі Х (раніше – Twitter).

До пакета допомоги ввійдуть різні озброєння, включно з гранатометами та 155-міліметровими артилерійськими снарядами. До нього також внесено кошти для України задля забезпечення подальших закупівель, зокрема бронеавтомобілів. Юнсон

"Цей пакет підтримки відповідає деяким із найнагальніших потреб України", – наголосив шведський міністр.

Він уточнив, що до нового пакету увійдуть артилерійські боєприпаси, системи ППО RBS70, протитанкові ракети (TOW) та гранатомети Carl Gustaf, 10 човнів Combat Boat 90, 20 катерів та підводне озброєнням.

Крім того, Швеція також передасть медичне приладдя та спрямує кошти у фонди для закупівлі додаткової зброї для України.

Зокрема, близько 1 мільярда шведських крон спрямують на спільну закупівлю шведсько-данських бронемашин CV 90 для України. У підсумку, фінансування цієї спільної з Данією програми сягне 4 мільярдів шведських крон ($385 мільйонів).

"Війна Росії проти України – це також війна проти правового порядку. Україна захищає не лише свою свободу, а й усієї Європи. Швеція буде підтримувати Україну скільки завгодно. Не можна дозволити Росії виграти цю війну", – наголосив Юнсон.

Він уточнив, що з урахуванням нового пакета, загалом Швеція надасть Україні військову допомогу на суму $2,9 млрд.

