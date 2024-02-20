Польські фермери висипали з вагону 4 тонни українського зерна. Вантаж прямував до Німеччини (оновлено)
Уранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині". Також протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.
Про це повідомляє "Суспільне".
"Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі і не можуть стриматись. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська", – каже співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув.
За його словами, протестувальники висипають збіжжя "через емоції".
"Не маємо впливу на людей, вони не можуть витримати і висипають. Ми є банкрутами, бо все звозять з України неконтрольовано", – додає співорганізатор протесту.
На місце події приїхала поліція. Відтак менш ніж через пів години польські фермери розблокували залізницю.
Раніше страйкарі анонсували, що акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.
"20 лютого у межах 30-денного загального страйку фермерів ми оголошуємо, що всі акції протесту будуть зосереджені на повній блокаді всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною", – йдеться у повідомленні.
Як пізніше додали у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, польські страйкарі висипали близько 4 тонн зерна з двох вагонів зерновозів. Поїзди очікували перевантаження на вузьку колію – агропродукція йшла транзитом до Німеччини.
"Розсипане українське зерно на залізничних коліях у Польщі – чергова політична провокація, спрямована на розкол між нашими народами. Від зіпсованого зерна не виграє ніхто. Такі "акції" – програш для всіх, окрім росіян, які зацікавленні у знищенні наших країн та розбраті цивілізованих країн", – прокоментував міністр Олександр Кубраков.
У Мінінфраструктури наголосили, що про несанкціоноване втручання в роботу залізниці поінформовано місцеві правоохоронні органи, Польські залізниці та посольство України в Польщі.
Крім того, у відомстві нагадали, що усі вагони "Укрзалізниці" на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі.
Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.
20 лютого польські фермери збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною.
Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.
Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу
Будь ласка, зачекайте...
люди Донбассапольські фермери вимагають, щоб їх почулиприпинити економічний геноцид.
Ця ситуація виникла не в останню чегру через бездіяльність української влади.
Зерно возить Верєвський, виручку станом на 01.01.24 у 8 ярдів доларів не повертає.
А із фермерами у Польщі ніхто із тисяч різних чиновників жодного разу не розмовляв по суті питання. Все спустили на самотік- ви там один одного повбивайте, а Вєрєвському бізнес не ламайте.
а розсипане зерно, це
1 стаття, худіганство, скоєне групою осіб, з погрозою фізичної розправи.
2 нанесення моральних та матеріальних збитків
3 колабораціанізм.
Але для цього має бути притомні фахівці, а не деби..ли та їх "мудрий нарід". ***...ний стид
а от швейцарці чинять мцудріше - вони собі окремо побудували сите, хоча і дуже дороге життя. але коли мінімальна - тисячу євро...
Можна ще більше істерик катати, просування буле, чи тільки чергові істерики?
Ця ситуація виникла не в останню чегру через бездіяльність української влади.
Зерно возить Верєвський, виручку станом на 01.01.24 у 8 ярдів доларів не повертає.
А із фермерами у Польщі ніхто із тисяч різних чиновників жодного разу не розмовляв по суті питання. Все спустили на самотік- ви там один одного повбивайте, а Вєрєвському бізнес не ламайте.
Чи може посилання на 12 000 000 тон кацапского збіжжя? Прошу:
https://zn.ua/ECONOMICS/12-mln-tonn-rossijskoho-zerna-bez-problem-preodolelo-hranitsu-s-polshej-tsentr-protivodejstvija-dezinformatsii.html
Як шо замало то наберіть у пошуковику. Там багато посилань.
Зерно із роісії- це звісно погано, але справа у тому, що до того, як с г продукція із України постачалась у ЄС у рамках угоди про асоціацію, у України також небуло проблем із ввозом, тим більш із транзитом, як і із російським.
І тільки після півтора року, як зерно пішло на ринок ЄС , без усяких зборів і податків, фермери прикордонних країн почали блокування.
Питання- де Українська влада? Чому крім млявеньких заяв ніякий посіпака навіть не намагається виріштти питання?
А відповідь проста Каргілл, Веревський отримали стільки мілярдів доларарі, що змогли на корню викупити усю нинішню владу.
Вони гонять зерно, виручку із мовчазної згоди Зеленьського не повертають в Україну, а із поляками- розбирайтесь ви, пересічні українці!
Оті фермери нехай їдуть до Брюсселю і там права качають, а збіжжя висипати на землю можуть тільки моральні покидьки які не знають шо таке Голодомор та шо таке посіяти та зібрати вражай під час війни.
Людина- намагається вирішити проблему, баран пре на ворота упевнений у своїй правоті.
Таких як ти, "на ворота"- більшість. Цим і користується Єрмак і Верєвський- ви там чубтесь, а ми поки бариші підрахуємо. Можете навіть цілий вагон із зерном висипати- це на фоні мільярдів- краплинка у океані...
Живи, вратар
Ну правий ти, правий, баранчику, далі що? Можеш весь паркан навколо будинку розписати, що ти правий, далі що?
Полькіі хфермери прочитали напис і розбіглися?
Боже, чому ти не даєш розому цьому населенню?!
Коли вже ці баранці почнуть розумнішати і розуміти, що не шашечки голрвні- а їхати потрібно....
Ну як це населення може не обирати собі подібних...
Ти йому в очі- воно задоволене піде, а скажеш, що потрібно не теревені розводити, працювати- плюне межи очі...
Це теж брехня?
До речі, як шо умови контракту були на кшталт "порто-борт" або "порто-порт" то збиткі на Німеччину.
Ми перпеживаємо нелегкі часи і польські падлюки тим часом пхають нам ножа у спину. Але так не буде вічно: історія ходить по спіралі.
геніальний план лебовскі...
Не купуйте польські товари ! Бойкот !
Заборонити ввіз в Україну всіх польських продуктів і товарів!