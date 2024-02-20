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кордон (1092) залізниця (792) зерно (1847) Польща (2385)

Польські фермери висипали з вагону 4 тонни українського зерна. Вантаж прямував до Німеччини (оновлено)

зерно

Уранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині". Також протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Про це повідомляє "Суспільне".

"Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі і не можуть стриматись. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська", – каже співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув.

За його словами, протестувальники висипають збіжжя "через емоції".

Польські фермери висипали українське зерно

"Не маємо впливу на людей, вони не можуть витримати і висипають. Ми є банкрутами, бо все звозять з України неконтрольовано", – додає співорганізатор протесту.

На місце події приїхала поліція. Відтак менш ніж через пів години польські фермери розблокували залізницю.

Раніше страйкарі анонсували, що акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

"20 лютого у межах 30-денного загального страйку фермерів ми оголошуємо, що всі акції протесту будуть зосереджені на повній блокаді всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною", – йдеться у повідомленні.

Як пізніше додали у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, польські страйкарі висипали близько 4 тонн зерна з двох вагонів зерновозів. Поїзди очікували перевантаження на вузьку колію – агропродукція йшла транзитом до Німеччини.

"Розсипане українське зерно на залізничних коліях у Польщі – чергова політична провокація, спрямована на розкол між нашими народами. Від зіпсованого зерна не виграє ніхто. Такі "акції" – програш для всіх, окрім росіян, які зацікавленні у знищенні наших країн та розбраті цивілізованих країн", – прокоментував міністр Олександр Кубраков.

У Мінінфраструктури наголосили, що про несанкціоноване втручання в роботу залізниці поінформовано місцеві правоохоронні органи, Польські залізниці та посольство України в Польщі.

Крім того, у відомстві нагадали, що усі вагони "Укрзалізниці" на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

20 лютого польські фермери збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу

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Топ коментарі
+13
Ми це вже десь чули. Доведені до розпачу люди Донбасса польські фермери вимагають, щоб їх почули припинити економічний геноцид.
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20.02.2024 12:36
+13
З такими друзями й ворогів не треба, а по факту, де ж славнозвісна европейська поліція? Ставлення до приватної власності? Якби було бажання, думаю що вже за цей поступок можно було розігнати цих фермерів. Доречі в них вже почались весняні польові роботи чи є роботи поважніше.
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20.02.2024 12:40
+8
Конкретно це кваліфікується як ***********, навмисне псування чужого майна. Я думаю там є ще стаття щодо блокування залізниці. Якщо польська поліція не реагує, то має реагувати Єврокомісія та застосовувати санкції до Польщі за неповагу до верховенства права. Можно сміливо також звертатися до судових органів про притягнення до відповільності та відшкодування збитків.
Але для цього має бути притомні фахівці, а не деби..ли та їх "мудрий нарід". ***...ний стид
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20.02.2024 12:44
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Ми це вже десь чули. Доведені до розпачу люди Донбасса польські фермери вимагають, щоб їх почули припинити економічний геноцид.
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20.02.2024 12:36 Відповісти
До чого ти цю галіматью написав? Яке відношення до сьгоднішноього дня твій ви..р має?
Ця ситуація виникла не в останню чегру через бездіяльність української влади.
Зерно возить Верєвський, виручку станом на 01.01.24 у 8 ярдів доларів не повертає.
А із фермерами у Польщі ніхто із тисяч різних чиновників жодного разу не розмовляв по суті питання. Все спустили на самотік- ви там один одного повбивайте, а Вєрєвському бізнес не ламайте.
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20.02.2024 16:07 Відповісти
Ви помітили, що все, що виходить "якось само собою", виходить чомусь завжди на користь росії?
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20.02.2024 16:10 Відповісти
Покиия помітив, що ти галіматью пишеш.
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20.02.2024 16:21 Відповісти
Ну то не читайте. Мало що хто тут пише. Про необхідність введення стану війни, наприклад.
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20.02.2024 16:28 Відповісти
не чомусь а за гроші *****...
а розсипане зерно, це
1 стаття, худіганство, скоєне групою осіб, з погрозою фізичної розправи.
2 нанесення моральних та матеріальних збитків
3 колабораціанізм.
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20.02.2024 18:31 Відповісти
З такими друзями й ворогів не треба, а по факту, де ж славнозвісна европейська поліція? Ставлення до приватної власності? Якби було бажання, думаю що вже за цей поступок можно було розігнати цих фермерів. Доречі в них вже почались весняні польові роботи чи є роботи поважніше.
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20.02.2024 12:40 Відповісти
Польська влада це смердючі підтирки .
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20.02.2024 12:44 Відповісти
Конкретно це кваліфікується як ***********, навмисне псування чужого майна. Я думаю там є ще стаття щодо блокування залізниці. Якщо польська поліція не реагує, то має реагувати Єврокомісія та застосовувати санкції до Польщі за неповагу до верховенства права. Можно сміливо також звертатися до судових органів про притягнення до відповільності та відшкодування збитків.
Але для цього має бути притомні фахівці, а не деби..ли та їх "мудрий нарід". ***...ний стид
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20.02.2024 12:44 Відповісти
Це дії польського уряду. Ніякий сраний фермер не може блокувати стратегічні магістралі без наслідків, якщо на те не було волі керівництва держави. Ну, Брюсель їх все одно опустить з часом, і американці не врятують. Будуть розорені чисто з принципу. Не через нас, а через те, що під американським дахом чинили опір євроначальству багато років. Вони вже не здатні без дотацій конкурувати, достатньо буде висмикнути дотації і хана. Погано, що це ****** встигне нам напакостити.
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20.02.2024 12:57 Відповісти
без дотацій багато і німецьких фермерів не можуть конкурувати в оренді земель з великими торговими мережами. які викоповують чи беруть землі в аренду значно успішніше ніж багато виробників.
а от швейцарці чинять мцудріше - вони собі окремо побудували сите, хоча і дуже дороге життя. але коли мінімальна - тисячу євро...
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20.02.2024 14:05 Відповісти
ПО ДІЯМ ЦЬОГО ОРГАНІЗОВАНОГО ЗБРОДУ І МОВЧАННЯ ГОВОРЛИВОГО ДУДИ ,ЩО КИЇВ НЕ БАЖАЄ ВИКОНУВАТИ ХОТІЛОК ПОЛЬШИ.....ХОТІЛКИ МОЖУТЬ БУТИ РІЗНІ...ЯКОСЬ ПІСЛЯ ДЗВІНКА ТОДІШНЬОГО ПРЕМЬЕР-МІНІСТРА МАРАВЕЦЬКОГО, ЗАЛУЖНИЙ УБРАВ БАНДЕРУ ЗІ СВОЄЇ СТОРІНКИ...МИ БАГАТО ЧОГО НЕ ЗНАЄМО..
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20.02.2024 12:58 Відповісти
А можна я випущу кишки якомусь поляку (щоб теж на рельсах лежали) і скажу, що я також "на емоціях"? Ні, я ні на що не натякаю, просто хочу впевнитись, що "закон один для всіх".
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20.02.2024 12:58 Відповісти
звісно, закон один за всіх! тільки наші олігархи-бариги, котрі це зерно продають живуть не по закону! Вони злодюги!
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20.02.2024 13:32 Відповісти
Дурепа, агроолігархам пару вагонів зерна не цікаво, якщо відкритий зерновий коридор і вони можуть вивозити мільйони тон. У вагонах і фурах везуть дрібні агрокомпанії
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20.02.2024 21:13 Відповісти
зная наших барыг, не удивлюсь если это уже не украинское зерно, а кипрское
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20.02.2024 13:29 Відповісти
Це зерно - приватна власність вже неважливо якої країни. За це зерно український трудяга отримав зарплату.
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20.02.2024 21:14 Відповісти
Винні в цьому фірми-однодневки українських олігархів-бариг, котрі в минулому у наших фермерів закупили зерно по 100 доларів за тонну, а продали в Польщі за 260! на 10 тоннах скільки вони наварили? Не треба й калькулятора. А у польських фермерів фірми-переробники завжди закуповували зерно по 300 доларів. Так от, у наших бариг зерно закупилось дешевше, а поляки потрапили в просак. І ось таку ж саме схему ці бариги вирішили провернути в цьому році, але тепер не війшло.
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20.02.2024 13:31 Відповісти
Наші бариги таки сами продавали оптом зерно, а хто ж там покупці? Чи не такі ж самі польські бариги? Га?
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20.02.2024 17:54 Відповісти
тоді це справа бізнесова, а не державна, про яку мусолять вже більше місяця.
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20.02.2024 19:22 Відповісти
Тобто польські бариги, які скуповували дешеве українське зерно - святі?! Лєна, ти дурепа.
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20.02.2024 21:15 Відповісти
Не фермери блокують в Польща взагалі говоріть як є
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20.02.2024 13:34 Відповісти
Саме так. Наше транзитом десь 4 000 000 тон, а москальського більш 12 000 000 тон.
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20.02.2024 15:16 Відповісти
Посилання є?
Можна ще більше істерик катати, просування буле, чи тільки чергові істерики?

Ця ситуація виникла не в останню чегру через бездіяльність української влади.
Зерно возить Верєвський, виручку станом на 01.01.24 у 8 ярдів доларів не повертає.
А із фермерами у Польщі ніхто із тисяч різних чиновників жодного разу не розмовляв по суті питання. Все спустили на самотік- ви там один одного повбивайте, а Вєрєвському бізнес не ламайте.
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20.02.2024 16:18 Відповісти
Посилання на шо? На то шо їх дідів комуняки голодом не морили? нема, так як дійсно не морили як наших дідів.
Чи може посилання на 12 000 000 тон кацапского збіжжя? Прошу:
https://zn.ua/ECONOMICS/12-mln-tonn-rossijskoho-zerna-bez-problem-preodolelo-hranitsu-s-polshej-tsentr-protivodejstvija-dezinformatsii.html
Як шо замало то наберіть у пошуковику. Там багато посилань.
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20.02.2024 16:24 Відповісти
Це про таких як ти пишуть, смотрю в кнігу, віжу фігу.
Зерно із роісії- це звісно погано, але справа у тому, що до того, як с г продукція із України постачалась у ЄС у рамках угоди про асоціацію, у України також небуло проблем із ввозом, тим більш із транзитом, як і із російським.
І тільки після півтора року, як зерно пішло на ринок ЄС , без усяких зборів і податків, фермери прикордонних країн почали блокування.
Питання- де Українська влада? Чому крім млявеньких заяв ніякий посіпака навіть не намагається виріштти питання?
А відповідь проста Каргілл, Веревський отримали стільки мілярдів доларарі, що змогли на корню викупити усю нинішню владу.
Вони гонять зерно, виручку із мовчазної згоди Зеленьського не повертають в Україну, а із поляками- розбирайтесь ви, пересічні українці!
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20.02.2024 16:59 Відповісти
То дулю бачиш ти та намагаєшся тут читати мені проповідь о гарних та знедолених фермерів Польші. Я в курсі шо гроші не повертаються та шо з цього має зелена сволота.
Оті фермери нехай їдуть до Брюсселю і там права качають, а збіжжя висипати на землю можуть тільки моральні покидьки які не знають шо таке Голодомор та шо таке посіяти та зібрати вражай під час війни.
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20.02.2024 17:25 Відповісти
Ну якщо ти не знаєш вим баран відрізняється від людини, медицина безсила.
Людина- намагається вирішити проблему, баран пре на ворота упевнений у своїй правоті.
Таких як ти, "на ворота"- більшість. Цим і користується Єрмак і Верєвський- ви там чубтесь, а ми поки бариші підрахуємо. Можете навіть цілий вагон із зерном висипати- це на фоні мільярдів- краплинка у океані...
Живи, вратар
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20.02.2024 21:49 Відповісти
Дурень, як шо ти не розумієш шо коіться, то краще жуй чім відкривай рота. Представники Польші погодили у Брюсселю пільги та інше для агропродукціх з України. Тому оці знедолені "сироти" шо фермери, нехай пруться до свого уряду, якій запхав свою голосу собі у дупу замість того шоб прийняти ЗАКОННІ дії по розблокуванню НЕЗАКОННО заблокованих шляхів, та там шось собі вимагають. Це як шо в них до Брюсселю доїхати грошей нема. А оце тобі для наочності, на чій млин ці цапи воду льють.
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20.02.2024 22:12 Відповісти
Ну, яж казав що ти старий баранець...
Ну правий ти, правий, баранчику, далі що? Можеш весь паркан навколо будинку розписати, що ти правий, далі що?
Полькіі хфермери прочитали напис і розбіглися?
Боже, чому ти не даєш розому цьому населенню?!
Коли вже ці баранці почнуть розумнішати і розуміти, що не шашечки голрвні- а їхати потрібно....
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20.02.2024 22:19 Відповісти
Проблеяв? Помекай ще, "розумний" клоун. Дійсно, чому господь населення, накшталт таке як ти, розумом обділив, не розумію. 73%-й? Чі за Сяву голосував?
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20.02.2024 22:25 Відповісти
Баранчику, ти хоч зрозумів про що написано?
Ну як це населення може не обирати собі подібних...
Ти йому в очі- воно задоволене піде, а скажеш, що потрібно не теревені розводити, працювати- плюне межи очі...
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20.02.2024 22:30 Відповісти
Ну це брехня про 22 млн тон російського зерна в Польщі, яку польський міністр вже прокоментував. Можете пошукати відповідь
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20.02.2024 21:33 Відповісти
Їм непотрібна відповідь. Їм потрібен зрадофільский хайп.
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20.02.2024 21:50 Відповісти
Оооо, зараз я наочно побачив, чім ти від людини відрізняєшся.
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20.02.2024 22:16 Відповісти
12 000 000, а не 22 000 000 . Не брешить. силку до студії.
Це теж брехня?
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20.02.2024 22:13 Відповісти
Голодом дідів цьіх покидьків комуняки не морили, як наших. Нажаль.
До речі, як шо умови контракту були на кшталт "порто-борт" або "порто-порт" то збиткі на Німеччину.
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20.02.2024 15:15 Відповісти
Где Кулеба ? где ЗЕ ? кто должен это разрешить? За такую куйню расстрел на месте , высыпать зерно хлеб на землю во время войны ..Это уже не забастовка , по нашему ***** полная... Натуральная диверсия , реале... Докуя мы не знаем правды....
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20.02.2024 15:39 Відповісти
Когда в ООН будут рассказывать про очередной "голод" хз знает где, показывайте им этот видосик. И пусть польский представитель это прокомментирует.
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20.02.2024 15:46 Відповісти
пшеки були, є і будуть свинями... "боряцця з єврасайусам" на українському кордоні. свині
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20.02.2024 16:06 Відповісти
польські нелюди...
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20.02.2024 16:23 Відповісти
Ляхи завжди були скотами і вели себе по-бидлячому стосовно Українців. Лишень у паньства трошечки відібрало пам"ять: два попередні історичні розділи польщі так чи інакше були пов"язані з Україною і Українціми (вірніше - бидлячим ставленням ляхів до нашого народу).
Ми перпеживаємо нелегкі часи і польські падлюки тим часом пхають нам ножа у спину. Але так не буде вічно: історія ходить по спіралі.
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20.02.2024 16:32 Відповісти
Мразі!
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20.02.2024 18:24 Відповісти
йде у німеччину щоб там завернули через погану якість і відправили назад до пшеків.
геніальний план лебовскі...
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20.02.2024 19:31 Відповісти
Мало їх Адольфич дрючив у свій час.
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20.02.2024 19:51 Відповісти
sluchajcie, 95,% Polakow stoi za Wami, nikt w Europie nie pomogl Wam jak Polska i Polacy. Sytuacja z rolnikami to tez wina Unii Europejskiej, a oni tez musza z czegos żyć. A powiedzcie szczerze, czy to zboże to własność zwyklych ukrainskich rolnikow czy oligarchow i zachodnich koncernów??
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20.02.2024 20:21 Відповісти
Наші рольнікі навіть не весь врожай збирали. Не було куди дівати. 9% зернобобових залишилось в полі. Не всі будуть сіяти, бо не мають грошей на посівну.
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20.02.2024 20:53 Відповісти
Згідно данних офіційної польської статистики, 78% зерна виробленого у польщі у 2023-му році вирощено великими агрокомпаніями і тільки 22% - дрібними фермерами. Тобто у польщі майже все зерно вирощується місцевими агроолігархами. Однак польські ідіоти вперто розказують про якихось українських агробаронів. Опудало, українським олігархам не вигідно по 40 тон везти фури у польщу, вони зараз кораблями через чорне море везуть мільйони тон зерна у азію і африку. Тому вибачайся перед українцями за свою брехню і іди розбирайся зі своїми агробаронами.
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20.02.2024 21:42 Відповісти
te wszystkie komentarze maja swoje echo w Polsce generalnie ludzie maja poczucie niewdziecznosci z Waszej strony, robcie tak dalej a sami bedziecie odpowiedzialni za to ze wiekszosc Polakow sie od Was odwróci, nie spierdolcie tego!
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20.02.2024 20:25 Відповісти
йди нах....й, лях!
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20.02.2024 20:36 Відповісти
Допомогли чи отримали дешеву робочу силу?
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20.02.2024 20:56 Відповісти
ваша так звана "помочь" була здійснена з однією метою - отримати якомога більше робочої сили, яка буде працювати за найнижчий прайс і на найогидніших роботах. А ще покращить демографію вимираючої польщі. Тому не треба писати про допомогу, ви вже давно відбили у багато раз ті смішні цифри які витратили і на біженців, і на військову допомогу
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20.02.2024 21:20 Відповісти
Купуючи польські товари і продукти ти підтримуєш поляків, які блокують кордон для українців!

Не купуйте польські товари ! Бойкот !

Заборонити ввіз в Україну всіх польських продуктів і товарів!
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20.02.2024 20:38 Відповісти
В інтересах економіки України є повна заборона ввезення польських товарів в Україну. 30 років жили без гидотних польских сирів і лайнових польських чоколядок, проживемо ще 30 років із рошеном і звенигорою.
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20.02.2024 21:25 Відповісти
Тідтримка українського товаровиробника, а не польських фашистів !
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20.02.2024 22:04 Відповісти

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