"Призведе до втрати робочих місць": Польський міністр закликав протестувальників не блокувати кордон з Україною
Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський напередодні великого протесту фермерів звернувся до них з листом та закликав до перемовин.
Як пише Polsat News, урядовець звернувся до протестувальників ввечері 19 лютого, передає ЄП.
У листі він визнав, що "регулювання торгівлі сільськогосподарською продукцією з Україною є одним з пріоритетів міністерства".
"Національна заборона на імпорт зернових, насіння ріпаку та соняшнику, а також деяких продуктів переробки, таких як пшеничне борошно, висівки та макуха, до Польщі залишається в силі", – нагадав він.
Секерський зазначив, що його міністерство хоче "розробити двосторонню угоду з Україною, яка б поширювала захист ринку на інші чутливі продукти, такі як цукор, м'ясо птиці, яйця, м'які фрукти, мед, яблучний сік, олія".
За його словами, у 2022 році Польща зафіксувала позитивне сальдо у торгівлі з Україною, яке становило 3,5 млн євро. "Однак у випадку торгівлі агропродовольчими товарами вартість експорту з Польщі в Україну у 2023 році становила 1,033 млрд євро, а вартість імпорту з України – 1,69 млрд євро, отже, виникає дефіцит у розмірі 656 млн євро", – йдеться у листі.
Водночас Секерський попередив, що повне закриття кордону може призвести до зупинки польського експорту товарів в Україну і, таким чином, до втрати багатьох робочих місць.
Міністр заявив, що на початку березня планується "розпочати допомогу виробникам кукурудзи та виплату допомоги у зв'язку з посухою". Також планується відновити надання 2% кредитів ліквідності.
Міністр запевнив, що його кабінет хоче вирішувати проблеми разом з фермерами і запросив їх на переговори.
Він також звернувся до протестувальників із закликом якомога менше заважати громадськості своїми діями.
Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.
20 лютого польські фермери збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною.
Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.
Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу
Будь ласка, зачекайте...
то все на користь росіян...
..
Там не умовляти слід а послати спецпризначенців .. Щоб ті так Піз..лів навішали що
..
протестувальники після себе сміття прибрали і дорогу підмели..
...
роздемократилися...
...
Забули про Ярузельського ...чи що
....
то нагадаю :
У 1971 польська міліція відкрила вогонь по страйку робітників верфі в балтійських портах, в результаті чого загинули більше 40 людей.
....
У 2019 році теж була спецоперація "Буратіно" (чи якось так).
А потім, як при овочі, що був ставлеником Кучми, та згодом перетворився на ставленика моськви, тому вся верхівка держави втекла саме до росії.
Ось це навряд чи. Ті, хто у нас рішення приймає, Цензор не читають. Не мазохісти ж вони.
І відео є
https://t.me/insiderUKR/69972
ЗАБОРОНІТЬ ВВОЗИТИ ДО УКРАЇНИ ПОЛЬСЬКУ МОЛОЧКУ, М"ЯСО ТА ІНШІ ПРОДУКТИ!
Не купуйте польські товари ! Бойкот !
Але ж ми всі знаємо, яка саме частина країни буде морозитись і купувати польське до останнього...
https://biz.censor.net/comments/locate/3474417/01921274-8936-72f1-aaca-edec218f700c
Якщо окраєць хліба падає додолу - традиція вимагає його підняти і поцілувати.
У християнстві хліб асоціюється із тілом Христовим.
На українських чорноземах завжди збирали багаті врожаї, хліб був символом достатку і багатства.
Щоб примусити українців віддати свою землю і загнати всіх в колгоспи, Сталін провів https://www.radiosvoboda.org/z/22062 спецоперацію «розкуркулення» , всіх, хто чинив опір, або розстріляли, або вивезли у Сибір, а потім забрали в українських селах весь хліб, прирікши мільйони людей на голодну смерть.
https://www.radiosvoboda.org/a/trahediyi-rozkurkulenykh-u-kilkokh-rechennyakh/31498991.html
https://www.radiosvoboda.org/a/trahediyi-rozkurkulenykh-u-kilkokh-rechennyakh/31498991.html ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:Трагедії розкуркулених у кількох реченнях: «викидали на сніг немовлят з колисок»
Озброєні загони червоноармійців вивозили відібраний хліб, а дороги з сіл, занесених на так звані «чорні дошки» перекривали, щоб люди не могли врятуватися.
Від влаштованого сталінським режимом штучного https://www.radiosvoboda.org/a/holodomor-1932-33-rokiv-171-novyy-dokument-pro-vyluchennya-zerna/32698776.html Голодомору-геноциду померли, щонайменше, 4, 5 мільйони людей .
Відібране силою зерно - тоді, у 30-х роках минулого століття, як і зараз, - звозили у порти і продавали за кордон. А отримані гроші Сталін, як зараз Путін, пустив на розбудову воєнно-промислового комплексу.
Після https://www.radiosvoboda.org/a/golodomor-stalin-vijna-putin-rosija/32696464.html Голодомору ставлення до хліба в українців набуло ще більш особливого і трепетного ставлення. Старші люди вчили молодших, що не можна скидати крихти хліба зі столу на підлогу, не можна викидати хліб, не можна класти хліб перевернутим на стіл.
Свідки нинішньої російської окупації, яким довелося сидіти голодними по підвалах, розповідають, що діти просили у батьків лише шматочок хліба.
Українські полонені, які https://www.radiosvoboda.org/a/polon-mariupol-nasyllya-katuvannya-azov/32553963.html повернулися через обмін з російського полону , розказують, що мріяли про хліб. У російській неволі вони втратили по 20 кілограмів ваги і кажуть про голод, як про тортури, до яких вдається російська сторона.
Тому інцидент з зерном, який вчинили польські фермери, так боляче і негативно сприйняли в Україні. Українці у своїх коментарях і постах говорять про трагічні події минулого, а це Голодомори ХХ століття, і теперішню російсько-українську війну, коли українським аграріям доводиться https://www.radiosvoboda.org/a/news-kherson-minuvannya-rosiya-traktoryst-viyna/32596506.html обробляти поля, всіяні мінами .