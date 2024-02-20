"Призведе до втрати робочих місць": Польський міністр закликав протестувальників не блокувати кордон з Україною

Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський напередодні великого протесту фермерів звернувся до них з листом та закликав до перемовин.

Як пише Polsat News, урядовець звернувся до протестувальників ввечері 19 лютого, передає ЄП.

У листі він визнав, що "регулювання торгівлі сільськогосподарською продукцією з Україною є одним з пріоритетів міністерства".

"Національна заборона на імпорт зернових, насіння ріпаку та соняшнику, а також деяких продуктів переробки, таких як пшеничне борошно, висівки та макуха, до Польщі залишається в силі", – нагадав він.

Секерський зазначив, що його міністерство хоче "розробити двосторонню угоду з Україною, яка б поширювала захист ринку на інші чутливі продукти, такі як цукор, м'ясо птиці, яйця, м'які фрукти, мед, яблучний сік, олія".

За його словами, у 2022 році Польща зафіксувала позитивне сальдо у торгівлі з Україною, яке становило 3,5 млн євро. "Однак у випадку торгівлі агропродовольчими товарами вартість експорту з Польщі в Україну у 2023 році становила 1,033 млрд євро, а вартість імпорту з України – 1,69 млрд євро, отже, виникає дефіцит у розмірі 656 млн євро", – йдеться у листі.

Водночас Секерський попередив, що повне закриття кордону може призвести до зупинки польського експорту товарів в Україну і, таким чином, до втрати багатьох робочих місць.

Міністр заявив, що на початку березня планується "розпочати допомогу виробникам кукурудзи та виплату допомоги у зв'язку з посухою". Також планується відновити надання 2% кредитів ліквідності.

Міністр запевнив, що його кабінет хоче вирішувати проблеми разом з фермерами і запросив їх на переговори.

Він також звернувся до протестувальників із закликом якомога менше заважати громадськості своїми діями.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

20 лютого польські фермери збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу