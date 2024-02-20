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кордон (1092) зерно (1847) Польща (2385) протест (46)

"Призведе до втрати робочих місць": Польський міністр закликав протестувальників не блокувати кордон з Україною

секерський

Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський напередодні великого протесту фермерів звернувся до них з листом та закликав до перемовин.

Як пише Polsat News, урядовець звернувся до протестувальників ввечері 19 лютого, передає ЄП.

У листі він визнав, що "регулювання торгівлі сільськогосподарською продукцією з Україною є одним з пріоритетів міністерства".

"Національна заборона на імпорт зернових, насіння ріпаку та соняшнику, а також деяких продуктів переробки, таких як пшеничне борошно, висівки та макуха, до Польщі залишається в силі", – нагадав він.

Секерський зазначив, що його міністерство хоче "розробити двосторонню угоду з Україною, яка б поширювала захист ринку на інші чутливі продукти, такі як цукор, м'ясо птиці, яйця, м'які фрукти, мед, яблучний сік, олія".

За його словами, у 2022 році Польща зафіксувала позитивне сальдо у торгівлі з Україною, яке становило 3,5 млн євро. "Однак у випадку торгівлі агропродовольчими товарами вартість експорту з Польщі в Україну у 2023 році становила 1,033 млрд євро, а вартість імпорту з України – 1,69 млрд євро, отже, виникає дефіцит у розмірі 656 млн євро", – йдеться у листі.

Водночас Секерський попередив, що повне закриття кордону може призвести до зупинки польського експорту товарів в Україну і, таким чином, до втрати багатьох робочих місць.

Міністр заявив, що на початку березня планується "розпочати допомогу виробникам кукурудзи та виплату допомоги у зв'язку з посухою". Також планується відновити надання 2% кредитів ліквідності.

Міністр запевнив, що його кабінет хоче вирішувати проблеми разом з фермерами і запросив їх на переговори.

Він також звернувся до протестувальників із закликом якомога менше заважати громадськості своїми діями.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

20 лютого польські фермери збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу

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Топ коментарі
+21
У Поляків взагалі є якісь спецслужби, та хоч якесь розуміння що протестувальники лише тупі виконавці та їх не цікавить ні єкономіка ні навіть товари які вони блокують?
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20.02.2024 11:50
+19
перекрыть полностью весь импорт из Польши симметрично пшекам!!!пусть импортированные украиной польске овощи сьедают исконно польские свиньи!!!
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20.02.2024 11:52
+18
Міністр не закликати повинен, а вживати заходів.
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20.02.2024 11:44
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Міністр не закликати повинен, а вживати заходів.
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20.02.2024 11:44 Відповісти
---
то все на користь росіян...
..
Там не умовляти слід а послати спецпризначенців .. Щоб ті так Піз..лів навішали що
..
протестувальники після себе сміття прибрали і дорогу підмели..

...
роздемократилися...
...
Забули про Ярузельського ...чи що
....
то нагадаю :
У 1971 польська міліція відкрила вогонь по страйку робітників верфі в балтійських портах, в результаті чого загинули більше 40 людей.
....
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20.02.2024 12:03 Відповісти
Я думаю що порівнювати із часами комуністичного ладу у Польщі є дещо неприйнятним. Мзди прокремлівським мітингувальникам дати треба, але до чого тут радянські часи?!
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20.02.2024 12:10 Відповісти
У Поляків взагалі є якісь спецслужби, та хоч якесь розуміння що протестувальники лише тупі виконавці та їх не цікавить ні єкономіка ні навіть товари які вони блокують?
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20.02.2024 11:50 Відповісти
Спочатку, може, і цікавили, але тепер це вже щось на кшталт релігійної віри у те, що "знищивши Україну, ми врятуємо Польщу від росії".
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20.02.2024 11:55 Відповісти
Ну, саме таких лозунгів не має, але те що усе робиться у інтересах Москви і до якихось вимог по українській агропродукції ніякого відношення не має, це вочевидь!
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20.02.2024 12:01 Відповісти
Лозунгів і не треба. Є контекст: головне джерело бід - Україна. Усунемо Україну - все стане як раніше.
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20.02.2024 12:04 Відповісти
Знов таки, пишеш бо зна що. Що значить "усунемо"?! Вони бажають мати спільний кордон із Московією (т.з. "роССією") окрім Калінінграду, Білорусі замало?! Не треба нести суцільний бред!!!
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20.02.2024 12:06 Відповісти
Рядові про це не думають. Інакше б не блокували фури з військовою технікою і БК, які йдуть з Польщі. Але вони блокують. Поясніть таку поведінку.
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20.02.2024 12:11 Відповісти
Роблять те за що заплатили. Чи у нас було інакше і важко стало згадати про "тітушок" і "антимайдан"? Люмпени, котрих легко використовувати, є у будь якій країні і їм байдужі якісь ідеї, роблять все що скаже той хто сплачує!
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20.02.2024 12:31 Відповісти
Платять "менеджерам", рядові йдуть самі, накручені "краснимі агітаторамі". Он мисливці вже приєднались. Невдоволений? Бери в заручники Україну. Вірний спосіб отримати бажане: один раз вже спрацювало (була угода між протестувальниками і урядом Польщі).
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20.02.2024 12:34 Відповісти
Ну так нехай уряд Польщі своїми громадянами й займається та несе відповідальність за їх дії. І я щось не зрозумів кому направлена пропозиція брати у заручники Україну?! У такий ситуації на місті керівництва держави я б взагалі відмовився спрямовувати зерно і насіння через Польшу, бо я своїми очами бачу як активно працюють чорноморські порти і спрямував усе через них, на щастя їх розблокування вдалося без дозволів з боку Московії (т.з. "роССії"). Чому не йдуть цим шляхом, заодно й польські порти позбудуться прибутку за перевантаження цих продуктів, нехай "насолоджуються" своїми "досягненнями". ТАКОМУ рішенню ніщо не заважає!!!
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20.02.2024 12:59 Відповісти
Я не в курсі планів чекістів. Але там все прораховано. І зацікавлені у "барижєньі зєрном" є, і польських посадовців за яйці чимось схопили (нє мєшать, а то...). Все в комплексі діє. Не забувайте, що ***** - кдбшник. Спецоперації - це їх життя, вони думають спецопераціями.
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20.02.2024 13:08 Відповісти
Я пам'ятаю, Ви пам'ятаєте і думаю що ми не єдині у цьому. Отому і варто закликати не стільки до протистояння українців із поляками, бо ні до чого доброго це точно не призведе, а до вирішення питань НАШИМ керівництвом котре МАЄ вибір і ВИННО його зробити на користь Україні, а не нагнітати ситуацію розповідаючи лише про безпорадність їх польских колег. І це буде зовсім не поступка, бо поляки врешті решт економічно від цього програють, а таки вирішення питання. Але якщо і наше керівництво бажає саме конфлікту, то тоді що можливо зробити окрім заміни цього самого керівництва котре шкодить Україні?!
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20.02.2024 13:15 Відповісти
Питання, а то взагалі наше керівництво?
У 2019 році теж була спецоперація "Буратіно" (чи якось так).
А потім, як при овочі, що був ставлеником Кучми, та згодом перетворився на ставленика моськви, тому вся верхівка держави втекла саме до росії.
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20.02.2024 13:20 Відповісти
Ну а що я можу відповісти навіть теоретично якщо я не тільки не голосував за цих покидьків, а агітував ні в якому разі не робити вибір на їх користь усіх із ким спілкувався в житті та на сторінках видань, найбільше тоді "Кореспондента.нет" за що неодноразово там був заблокованим?! Але як громадянин України я теж несу за це відповідальність. Хочу лише зауважити, що Ваші коментарі ніколи не залишаються даремними. Так чи інакше вони впливають на інших і іноді їх помічають ті від кого залежить прийняття рішення бо підтримки бажають усі, навіть ті хто ніби від неї не залежить. Тож пишіть пропозиції, розповсюджуйте власну думку, і врешті решт отримаєте потрібне. Як кажуть - вода камінь точить!
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20.02.2024 13:31 Відповісти
Часто для того їх і пишу, щоб шкідливі нам голоси не надто переконливо звучали тут.
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20.02.2024 13:50 Відповісти
іноді їх помічають ті від кого залежить прийняття рішення
Ось це навряд чи. Ті, хто у нас рішення приймає, Цензор не читають. Не мазохісти ж вони.
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20.02.2024 13:55 Відповісти
перекрыть полностью весь импорт из Польши симметрично пшекам!!!пусть импортированные украиной польске овощи сьедают исконно польские свиньи!!!
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20.02.2024 11:52 Відповісти
Моде почнуть одні фермери ї*башить інших
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20.02.2024 12:04 Відповісти
"Польські протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" та розсипають зерно з вантажного вагону"
І відео є
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20.02.2024 11:55 Відповісти
Дай посилання, не соромся, нам теж цікаво! Просто на Медика-Шегині НЕ МАЄ залізниці!
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20.02.2024 12:04 Відповісти
Є.
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20.02.2024 12:09 Відповісти
Добре, то дай посилання на "новину" від "Ярослав Кийко" про "Польські протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" та розсипають зерно з вантажного вагону"
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20.02.2024 12:14 Відповісти
https://t.me/c/1686929119/68390
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20.02.2024 12:15 Відповісти
Дубль: Будь що у Телеграмі спочатку відмиваю від бруду і лише якщо щось дійсне залишається тоді ознайомлююсь!
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20.02.2024 12:24 Відповісти
До того ж згідно наявної інформації є ПІДВЕЗЕННЯ ДО пункту пропуску з обох сторін електричками, але ПЕРЕТИН кордону залізничним транспортом, тобто можливість опинення там вантажного вагону неможлива, а для цього існують інші пункти для з/д транспорту де переставляють на інші тележки бо ширина з/д колії у Польщі та Україні різна!!!
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20.02.2024 12:18 Відповісти
Будь що у Телеграмі спочатку відмиваю від бруду і лише якщо щось залишається окрім бруду тоді ознайомлююсь!
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20.02.2024 12:19 Відповісти
тебе ссы в ***** будеь шипеть божая роса. поймали за язык *****? отмойся теперь баран тупой.
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20.02.2024 12:35 Відповісти
На хамство відповідаю хамством! Якби твоє ***** пуло поряд, я б зробив з нього тикву, бо воно в такого хама на більше не здатне!!!
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20.02.2024 12:41 Відповісти
Телеграм. Посилання дати?
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20.02.2024 12:14 Відповісти
Дубль: Будь що у Телеграмі спочатку відмиваю від бруду і лише якщо щось залишається окрім бруду тоді ознайомлююсь!
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20.02.2024 12:20 Відповісти
До речі, подивіться карту. Залізниця там є.
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20.02.2024 12:18 Відповісти
Дубль:... згідно наявної інформації є ПІДВЕЗЕННЯ ДО пункту пропуску з обох сторін електричками, але ПЕРЕТИН кордону залізничним транспортом, тобто можливість опинення там вантажного вагону неможлива, а для цього існують інші пункти для з/д транспорту де переставляють на інші тележки бо ширина з/д колії у Польщі та Україні різна!!!
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20.02.2024 12:23 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3474427/polski_fermery_perekryly_zaliznytsyu_poblyzu_punktu_medyka_ta_vysypaly_zerno_z_vantajnogo_vagonu_video
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20.02.2024 12:29 Відповісти
Добре, припиняю сперечатися, але не розумію чому окрім фото не викласти відео на яке посилався "Ярослав Кийко", чи "Цензор.нет" не на 100% переконаний у відповідності інформації?!
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20.02.2024 12:39 Відповісти
Ну ви ж В ТАНКУ. не бачу сенсу щось вам доводити.
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20.02.2024 12:50 Відповісти
А що доводити якщо я вже погодився?!
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20.02.2024 13:00 Відповісти
Не закликати треба, а поліцію відправляти, бо вони ПОРУШУЮТЬ ПОРЯДОК і їх дії ніякого відношення до якихось протестів не мають, бо самі не знають чого бажають і зупиняють усе а не лише агропродукцію, а і пасажирські перевезення, і постачання ліків та медикаментів, постачання зброї та ***********, все без винятку. Тож женить цих пройдихвистів Кремля гумовими палками до кордону із Калінінградом і нехай вони там цілують дупи своїх господарів!!!
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20.02.2024 12:00 Відповісти
Та шо тим "протестувальникам" якийсь Секерський!? Вони слухають лише свого шефа з луб'янки!
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20.02.2024 12:02 Відповісти
Польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи КПП "Медика-Шегини" и высыпают зерно из грузового вагона

https://t.me/insiderUKR/69972
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20.02.2024 12:09 Відповісти
Московія тішиться і пісяється по колінах від задоволення.
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20.02.2024 12:14 Відповісти
ЗАКРИЙТЕ НАГЛУХО УКРАЇНСЬКИЙ КОРДОН ДЛЯ ПОЛЬСЬКИХ ПРОДУКТІВ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЗАБОРОНІТЬ ВВОЗИТИ ДО УКРАЇНИ ПОЛЬСЬКУ МОЛОЧКУ, М"ЯСО ТА ІНШІ ПРОДУКТИ!
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20.02.2024 12:18 Відповісти
Купуючи польські товари і продукти ти підтримуєш поляків, які блокують кордон для українців!

Не купуйте польські товари ! Бойкот !
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20.02.2024 12:20 Відповісти
Я давно вже перестав годувати пшеків, і вам рекомендую.
Але ж ми всі знаємо, яка саме частина країни буде морозитись і купувати польське до останнього...

https://biz.censor.net/comments/locate/3474417/01921274-8936-72f1-aaca-edec218f700c
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20.02.2024 12:29 Відповісти
Західна, бо ближче та дешевше?!
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20.02.2024 13:03 Відповісти
Поляки були, є і залишатимуться латентними ворогами українців. Історія вчить тому що нічому не вчить.
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20.02.2024 12:41 Відповісти
Зробити ворогом завдяки пропаганді можливо будь кого і тому краще навчитися знімати, за можливості, питання котрі приводять до супротиву. От наприклад стосовно перевезень зерна через Польшу я пропоную перекинути цей потік на порти котрі вдалось розблокувати і що я вважаю великим досягненням ЗСУ. Це буде нарошування товарообігу через них лише на 5%, що більш ніж можливо, особливо якщо надати перевагу перевезення вантажу до них не автотранспортом а залізницею що прискорить вантажні операції. Заодно Польша позбавиться прибутку від цього вантажу що буде справедливим наслідком нездатності її керівництва домовитись із власними громадянами! Вихід завжди є, можна його просто не бачити через неуважність або впертість, і таким чином ворогів теж буде менше, тим більше штучних через фінансування Кремлем ультра-правих сил у Європі!!!
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20.02.2024 13:09 Відповісти
Закликати всіх працюючих у польщі українців почати страйк і не виходити на роботу! Нехай оці червонопикі "фермери", які за 500злотих на кордоні колотять таку біду, і дуть і руками заробляють свої 30срібняків, іуди продажні...
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20.02.2024 13:02 Відповісти
А може краще закликати наше українське керівництво державою відмовитись від транзиту зерна через польшу перенаправивши цей потік на чорноморські та дунайські порти?! Одночасно дамо заробити на цьому внутрішньому перевізнику, нашим портам, а при цьому польські недоотримують прибуток що буде справедливо! Приберемо цей камінь спотикання з українсько-польских відносин та відберемо в Кремля політичну зброю для розбрату між нашими країнами! Оце я вважаю дійсно розумним рішенням а накручування цієї ситуації, доведення її до абсурду на 100% вигідно виключно )(уйлу (він же путін) та його рашистам!!!
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20.02.2024 13:22 Відповісти
ви щиро вірите, що вони за зерно так переживають? та ім все не так. Вони по всіх позиціях не хочуть мати конкурентів, сьогодні зерно, завтра водіі фур, післязавтра ще якісь професії, де вони програють конкуренцію.
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20.02.2024 15:38 Відповісти
В українській традиції - хліб займає особливе місце. Його називають: «Хліб святий».

Якщо окраєць хліба падає додолу - традиція вимагає його підняти і поцілувати.

У християнстві хліб асоціюється із тілом Христовим.

На українських чорноземах завжди збирали багаті врожаї, хліб був символом достатку і багатства.

Щоб примусити українців віддати свою землю і загнати всіх в колгоспи, Сталін провів https://www.radiosvoboda.org/z/22062 спецоперацію «розкуркулення» , всіх, хто чинив опір, або розстріляли, або вивезли у Сибір, а потім забрали в українських селах весь хліб, прирікши мільйони людей на голодну смерть.

https://www.radiosvoboda.org/a/trahediyi-rozkurkulenykh-u-kilkokh-rechennyakh/31498991.html

https://www.radiosvoboda.org/a/trahediyi-rozkurkulenykh-u-kilkokh-rechennyakh/31498991.html ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:Трагедії розкуркулених у кількох реченнях: «викидали на сніг немовлят з колисок»

Озброєні загони червоноармійців вивозили відібраний хліб, а дороги з сіл, занесених на так звані «чорні дошки» перекривали, щоб люди не могли врятуватися.

Від влаштованого сталінським режимом штучного https://www.radiosvoboda.org/a/holodomor-1932-33-rokiv-171-novyy-dokument-pro-vyluchennya-zerna/32698776.html Голодомору-геноциду померли, щонайменше, 4, 5 мільйони людей .

Відібране силою зерно - тоді, у 30-х роках минулого століття, як і зараз, - звозили у порти і продавали за кордон. А отримані гроші Сталін, як зараз Путін, пустив на розбудову воєнно-промислового комплексу.

Після https://www.radiosvoboda.org/a/golodomor-stalin-vijna-putin-rosija/32696464.html Голодомору ставлення до хліба в українців набуло ще більш особливого і трепетного ставлення. Старші люди вчили молодших, що не можна скидати крихти хліба зі столу на підлогу, не можна викидати хліб, не можна класти хліб перевернутим на стіл.

Свідки нинішньої російської окупації, яким довелося сидіти голодними по підвалах, розповідають, що діти просили у батьків лише шматочок хліба.

Українські полонені, які https://www.radiosvoboda.org/a/polon-mariupol-nasyllya-katuvannya-azov/32553963.html повернулися через обмін з російського полону , розказують, що мріяли про хліб. У російській неволі вони втратили по 20 кілограмів ваги і кажуть про голод, як про тортури, до яких вдається російська сторона.

Тому інцидент з зерном, який вчинили польські фермери, так боляче і негативно сприйняли в Україні. Українці у своїх коментарях і постах говорять про трагічні події минулого, а це Голодомори ХХ століття, і теперішню російсько-українську війну, коли українським аграріям доводиться https://www.radiosvoboda.org/a/news-kherson-minuvannya-rosiya-traktoryst-viyna/32596506.html обробляти поля, всіяні мінами .
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20.02.2024 13:07 Відповісти
От саме тому краще закликати наше українське керівництво державою відмовитись від транзиту зерна через Польшу перенаправивши цей потік на чорноморські та дунайські порти! Одночасно дамо заробити на цьому внутрішньому перевізнику, нашим портам, а при цьому польські недоотримують прибуток що буде справедливо! Приберемо цей камінь спотикання з українсько-польских відносин та відберемо в Кремля політичну зброю для розбрату між нашими країнами! Оце я вважаю дійсно розумним рішенням а накручування цієї ситуації, доведення її до абсурду на 100% вигідно виключно )(уйлу (він же путін) та його рашистам!!!
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20.02.2024 13:24 Відповісти
По ітогу. Імпорт польських товарів в Україну перевищує імпорт українських у Польщу у два рази. Торговий баланс Польщі з Україною +100%. І блокада кордону помножує все це на нуль.
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20.02.2024 15:21 Відповісти
Пора заблокувати ввезення польських товарів. Хай просять гниди
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20.02.2024 16:28 Відповісти

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