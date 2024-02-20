"Нова пошта" запускає "коробкомати" для автоматизації продажу пакування

Поштовий оператор "Нова пошта" цьогоріч планує запустити "коробкомати" – пристрої, що дають змогу автоматизувати продаж пакування.

Про це розповіли у департаменті інновацій компанії – R&D, передає LIGA.net.

Зазначається, що ця розробка покликана спростити життя всім, хто часто відправляє посилки.

Девайс може продати одну одиницю пакування за вісім секунд. Для порівняння: щоб купити одну коробку у відділенні в оператора, клієнт у середньому витрачає хвилину.

Ще одна новація – продаж новітніх типів коробок, які можна швидко запакувати без використання скотчу. Запас коробок в одному автоматі – до 100 штук, загалом тут можна придбати чотири різні типи коробок на вагу відправлення до 3 кг.

Собівартість нової коробки виходить на 30% дорожче, ніж звичайної. Проте – це доповнення до послуги, яке створює додаткову цінність, зазначили в "НП".