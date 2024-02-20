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кордон (1092) Польща (2385)

Блокування кордону. Польща просить скасувати "єЧергу" на трьох пунктах пропуску

кордон

Польща попросила Україну продовжити пілот зі скасуванням "єЧерги" на пунктах пропуску "Нижанковичі – Мальховіце", "Угринів – Долгобичув", а також "Рава-Руська – Гребенне".

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, Мінінфраструктури отримало листа від польських колег, які запропонували

продовжити пілот зі скасуванням "єЧерги на "Нижанковичі-Мальховиціе, "Угринів-Довгобичув", а також скасувати проєкт на "Рава-Руська – Гребенне".

"Ми читаємо це і розуміємо, що напевно наша остання комунікація на кордоні не досягла мети. Адже ми пояснили, що система електронна черга дуже важлива для країни, ми показали результат, вона справді діє. І вони ніби погодилися", – сказав Деркач.

Як повідомлялося, що дія угоди про скасування "єЧерги" для порожнього транспорту на пункті "Нижанковичі – Мальховице" була продовжена до 1 березня.

Крім того, на пунктах проопуску "Ягодин-Дорогуськ" припинився рух вантажного транспорту. Там не пропускають гуманітарні, швидкопсувні вантажі та паливо. Через цей пункт пропуску з України не можуть виїхати порожні вантажівки, які їдуть по критично необхідні товари. Вони змушені чекати у більше ніж 15-кілометровій черзі для порожнього транспорту на пункті пропуску "Нижанковичі-Мальховіце".

Заблокованими для вільного руху вантажівок залишаються "Ягодин-Дорогуськ", "Угринів-Долгобичув", "Устилуг-Зосин", "Шегині-Медика", "Рава-Руська-Гребенне" та "Краківець-Корчова". На території Польщі в черзі перебувають 3000 вантажівок.

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Що це за еЧерга и як вона пов'якана з коррупцией ? Може хто знае
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20.02.2024 11:26 Відповісти
Е черга это очередь автомобилей идущих транзитом через пункты пропуска прилегающих к Украине стран туда вносят данные про автомашину номер данные про водителей и так далее это некое ответвление от Е сервиса ШЛЯХ через эту систему едут автобусы пассажирские и автотранспорт.. более того Е черга как раз и создана для свободного без унизительных процедур для украинских водителей пройти границу легко и просто проверки минимальны так как машина идет по евро нормативам что не нравится у**бкам полякам которые потеряв дармовых крепостных водителей сами ездить не могут а накупили автомобилей а за руль наши не садятся они по Е очереди сами себе хозяин и работник и налоги платятся в казну Украины .. по сути Е черга это элемент евроинтеграции Украины в правовое поле Евросоюза и тыловое обеспечение армии и экономики Украины и все кто работает имеют БРОНЬ от фронта это тыл это трудовой фронт для армии ВСУ...валюта в конце то концов.. шенгенской зоны и Европы.. полякам венграм румунам и словакам такое не нравится они находясь в Европе не имеют таких привилегий как украинские водители потому-- как транзит это Бельгии Франция Дания Германия Швейцария Нидерланды Испания Португалия и так далее чьи места раньше оккупировала Россия вот россияне с поляками венграми словаками и румунами и промышляли международной контрабандой--- а после начала войны россияне выдулись с рынка границы закрыты то что вытворяют вы**лядки поляки на границе отрабатывают 30 Серебрянников путина-- это АГЕНТЫ МОСКВЫ...
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20.02.2024 11:37 Відповісти
Хочуть тупо в Україну возити тільки свої продукти польські!
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20.02.2024 12:15 Відповісти
У владв Євиродки, які не хочуть по людськи працювати з партнерами. Не вірю, що не можна вирішити це питання, якщо дбати про імідж України, а не тільки про власні кишені.
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20.02.2024 12:39 Відповісти
Так як пшеки "просять",то ми бачимо по збіжжю на коліях і асфальті! Гниди!
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20.02.2024 13:42 Відповісти

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