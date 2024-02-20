Євросоюз продовжив дію санкцій проти РФ за вторгнення в Україну ще на рік

Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти РФ у відповідь на окупацію частини території України ще на рік – до лютого 2025 року.

Рішення опублікували в Офіційному журналі Євросоюзу, передає Укрінформ.

"Доти, доки незаконні дії РФ продовжують порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням міжнародного права, доцільно зберегти в силі всі заходи, запроваджені ЄС, і вжити додаткових, якщо це необхідно. Отже, обмежувальні заходи мають бути продовжені ще на 12 місяців, до 24 лютого 2025 року", – йдеться у заяві.

Як відомо, відповідні санкції були запроваджені 23 лютого 2022 року "у відповідь на незаконне визнання, окупацію або анексію РФ деяких районів України, що не контролюються урядом".

6 жовтня 2022 року ці санкції було розширено у відповідь на визнання Росією окупованих районів Донецької, Херсонської, Запорізької та Луганської областей України та введення російських збройних сил у ці райони.