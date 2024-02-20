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Білорусь (1565) росія (13650) санкції (4111) Південна Корея (122)

Вживані авто та будівельна техніка: Південна Корея забороняє експорт до Росії ще 700 товарів

корея,південна

Південна Корея із 24 лютого посилює експортний контроль за 682 товарами подвійного призначення до Росії та Білорусі. Зокрема, акумуляторами та великими транспортними засобами.

Про це пише Yonhap із посиланням на дані Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики країни.

Зазначається, що відомство додало майже 700 товарів, які фактично або потенційно призначені для військового використання, до списку товарів, заборонених до поставок в РФ та Білорусь.

Нове правило збільшить загальну кількість позицій у списку до 1159. Зокрема, список поповнило важке будівельне обладнання, акумуляторні батареї, компоненти для літаків і машини.

До переліку також увійшли вживані автомобілі з двигунами об’ємом 2000 куб. см, які становлять більшу частину експорту автівок до Росії.

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фігня все це. та ж грузія, казахстан, китай, туреччина...та ще багато "демократичних" країн залюбки куплять це все для паРаші.
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20.02.2024 10:25 Відповісти
в рашці зараз спад попиту на б\у
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20.02.2024 10:40 Відповісти
падіння купівельної спроможності і перенасичення ринку..почалися великі скидки..
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20.02.2024 10:42 Відповісти

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