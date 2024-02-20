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Велика Британія закрила одну з двох програм для в’їзду українських біженців

лондон,велика,британія

Із 19 лютого у Великій Британії припинилася дія однієї з двох схем легального в’їзду для українців, які тікають від війни – Програми допомоги сім’ям з України (Ukraine Family Scheme).

Про це повідомили у пресслужбі британського уряду, передає ЄП.

Приймання заявок за програмою Ukraine Family Scheme припинилось у понеділок о 15:00 за лондонським часом. Ця програма дозволяла українцям в’їжджати до Великої Британії за умови, що в них тут живуть родичі, та навчатись, працювати й отримувати допомогу протягом наступних трьох років.

Після завершення Ukraine Family Scheme її учасникам пропонують податись на іншу, спонсорську програму Homes for Ukraine, в межах якої британці приймають в себе українців в обмін на державну підтримку.

Термін дії перших віз, які видали українцям, закінчується в березні 2025-го – тобто до цього часу вони повинні знайти альтернативний варіант легального перебування у Великій Британії.

Рішення британського уряду закрити Ukraine Family Scheme ще раніше критикували деякі британські юристи. Частина вказувала, що в деяких випадках інші схеми не працюють – наприклад коли йдеться про людей похилого віку чи з інвалідністю, й британські спонсори не зможуть про них піклуватись.

За офіційними даними, з березня 2022 року до Британії прибули понад 200 тисяч українців, яким видали візи за згаданими двома схемами.

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Халява поступово але неухильно закінчується: по усьому світу вимітають сраним віником додому. Свою Батьківщину треба захищати і відбудовувати, а не ковирятися на чужих мусорках, Та ще й чогось вимагати.
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20.02.2024 10:05 Відповісти
Ви праві на 100 відсотків. Вигрібати ссаними ганчірками, і не тільки з Англії, ухилятнів втікачів. Які наголосували ЗЕплісняву шаличників, клоунів, обригонів дегенератів--сепарів і мутантів і в перші дні нападу орків з.ї..ались з України. А на кордоні підготуватись і всій цій плісняві вручати повістки в штурмові підрозділи, звільняти території які в перші дні здав оманський чотирижди ухилянт боневтікович.
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20.02.2024 11:05 Відповісти
ти клоун подивись навкруги ? ти раб тупоголовий ......побачиш чим все це ******* закінчиться......халява? та грьобана британія коли полум я могло згаснути підлила масло в вогонь . а тепер нахрен їм нічого не потрібно ....вони дали 3 рубля 5 танків 3 ракети і ви ідіт здихайте бо англія з поляками бомжами і естонцями вирішили послабити парашу при цьому їм похрен .що україна буде без українців.....ти не думаєш .що війна то кінець? .ні .її закриють і закінчать .а далі буде розруха і голод і ніщита і брити знають .що тут буде і вже бояться бо наплив 22 року це детскій лепет .що може бути в 25 після війни і доведення зе бандою народу до нищити фі розрухи під нам нам сонця не треба нам партія світить нам хліба не треба патріотизм і роботу давай....а халява закінчується якраз не за кордоном .а халява закінчується в україні....не буде захід оплачувати захмарних зарплат ні в суді не в зсу не в сбу ....не буде тепер халяви і зброї ...треба то купіть .а грошей не має? то трохи помурижим і позичимо.але не багато .бо надра у вас і так куплені перекуплені....от і побачиш клоун де була халява а де небуло....і до чого все прийде ....і ціни на снарядики в 7 разів підняли чим в 22....і тоді було безкоштовно .а зараз буде за грошикі........
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20.02.2024 12:09 Відповісти
Давно пора трутнів завертати додому
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20.02.2024 12:12 Відповісти

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