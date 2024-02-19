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аграрії (1269) податки (2329) росія (13650) сільське господарство (476) техніка (290)

Російським аграріям хочуть підвищити податок на імпортні комбайни в 10 разів

трактор,росія

Влада Росії планує різко збільшити розмір утилізаційного збору на сільськогосподарську техніку іноземного виробництва після президентських виборі. Так, Мінпромторг РФ розглядає підвищення в 5-10 разів, остаточне рішення поки не ухвалене.

Як пише The Moscow Times, індексація утильзбору призведе до подорожчання імпортних тракторів, комбайнів та обприскувачів на 5-10 млн руб. за штуку.

Російські аграрії попросили голову Мінпромторгу Росії Дениса Мантурова відмовитися від цієї ініціативи. Аналогічний лист надіслано міністру сільського господарства Дмітрію Патрушеву.

Учасники ринку наголосили, що такий крок може повністю позбавити аграріїв фінансових ресурсів для розвитку та інвестицій.

Нові витрати призведуть до подорожчання всіх базових продуктів. Топменеджер одного з агрохолдингів наголосив, що зі збільшенням утильзбору вп'ятеро собівартість сільгосппродукції у рослинництві зросте на 5-7%, у тваринництві – на 2-5%.

2023 року збір уже підвищували на трактори, причому це сталося без обговорення з учасниками ринку, які довідалися про ухвалене рішення постфактум. 

За даними джерел, кошти від утильзбору підуть на "програму 1432", яка передбачає знижку на техніку російського виробництва. Рішення обумовлене нестачею її фінансування серед топменеджерів агрохолдингів. Проте учасники ринку вважають, що надходження не зростуть, оскільки підприємства будуть змушені відмовитися від купівлі дорогих імпортних комбайнів. Торік ринок сільгосптехніки в Росії впав на 20% і може скоротитися ще на 10% у 2024 році.

У Мінпромторгу РФ підтвердили одержання листа від асоціацій. У відомстві зазначили, що стежать за ринком сільгосптехніки, у тому числі щодо імпорту, і прийматимуть відповідні рішення "в залежності від подальшої зміни ситуації".

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Це дозволить збільшити аграрне виробництво. До кам'яного віку.
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19.02.2024 22:33 Відповісти

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