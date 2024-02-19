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Японія спростить видачу віз для українців

Японія спростить отримання віз для українців

Японія планує послабити візові вимоги для короткострокового перебування громадян України.

Про це повідомляє Посольство Японії в Україні.

"З нагоди японсько-української Конференції з відбудови України розпочнеться процес послаблення візових вимог для короткострокового перебування громадян України (власників звичайних паспортів) у Японії з метою подальшого розвитку двосторонніх відносин, у тому числі культурного обміну", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, на послаблення вимог для отримання японської візи зможуть розраховувати:

  • штатні працівники українських компаній, які беруть участь у проєктах співпраці між Японією та Україною – їм видаватимуть багаторазові візи для короткострокового перебування з діловою метою, пом'якшивши вимогу до наявності історії поїздок до Японії;
  • родичі евакуйованих у Японію українців – вони отримають право на отримання багаторазових віз для короткострокового перебування з метою відвідування родичів чи знайомих;
  • заявники з високими доходами та члени їх сімей зможуть претендувати на багаторазові візи (дійсні протягом 5 років, з дозволеним періодом перебування до 90 днів для кожного візиту).

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Очікується, що ці послаблення візових вимог покращать умови для бізнесменів та родичів евакуйованих з України, які проживають в Японії.

У посольстві уточнили, що дата запровадження спрощеного візового режиму та інші деталі наразі уточнюються.

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