Податки від туризму в Україні повернулися на довоєнний рівень, – ДАРТ. ІНФОГРАФІКА

Податки, сплачені представниками туристичної галузі в Україні, виходять на довоєнний рівень, що свідчить про те, що туристична галузь України адаптувалась під реалії воєнного стану. Так, суми надходжень до бюджету країни в минулому 2023 році в порівнянні з 2022 роком зросли на 32%.

"Торік у казну держави було сплачено 2,05 млрд грн проти 1,55 млрд грн, сплачених у 2022 році. У порівнянні з довоєнним 2021 роком сума податків (2,23 млрд грн), отриманих від представників галузі у 2023 році, менша всього на 8%", – повідомила голова Державного агентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

Найбільша частка надходжень до держбюджету за минулий рік – 64% – сплачена готелями – 1,3 млрд грн. Ця сума більша майже вдвічі ніж та, яку представники готельної галузі сплатили в бюджет у 2022 році (898,38 млн грн) і майже аналогічна тій, яка була сплачена готелями у 2021 році (1,29 млрд грн).

Податкові надходження від туристичних операторів у 2023 році в порівнянні з 2022 роком зросли майже на чверть – 205,83 млн грн проти 167,86 млн грн.

По регіонах найбільше податків сплатили суб'єкти туристичної діяльності з Києва – 499,29 млн грн, Львівської – 345,48 млн грн, Київської – 239 млн грн, Івано-Франківської – 138,84 млн грн. та Одеської областей – 98,85 млн грн.

Аналітичні дослідження, проведені минулого року, показали активний ріст внутрішнього туризму та активний розвиток туристичних локацій у центральних та західних регіонах.