Держборг України збільшився за рік на $34 мільярди, частка пільгових позик перевищила 50%

Станом на кінець 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 5,52 трлн грн, або $145,3 млрд. За рік він збільшився на 1,44 трильйона гривень або на $33,9 млрд.

Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг станом на кінець року становив 3,86 трлн грн (69,99% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $101,7 млрд, а внутрішній борг – 1,66 трлн грн (30,01%), або $43,6 млрд, повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів.

"У розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав – 51,5%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку – 28,9%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку – 16,7% та позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ – 2,9%", – зазначають у міністерстві.

У розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу, то стрімко зросла частка державного боргу, номінованого в євро внаслідок макрофінансової допомоги ЄС – до 32,3% з 14% станом на кінець 2021 року.

Частка державного боргу в гривні станом на кінець 2023 року склала 27,2%, в доларах США – 26,2%, в спеціальних правах запозичень (валюта МВФ) – 11,3%, а в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах – 2,9%.

Протягом 2023 року Мінфін провів 206 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши 552,6 млрд грн на фінансування державного бюджету.

Відсоток рефінансування ринкових облігацій внутрішньої державної позики станом на 31 грудня 2023 року становив 150%, при цьому відсоток рефінансування ОВДП, номінованих у гривні –172,6%, в доларах США – 111,2%, в євро – 126,4%.

Зовнішнє фінансування

Загалом у 2023 році Україна отримала зовнішнє фінансування на загальну суму $42,5 млрд, із яких $11,6 млрд (або 27%) – це безповоротна грантова допомога.

Грантову допомогу надали такі країни: США, Японія, Норвегія, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Швейцарія, Ірландія, Бельгія, Ісландія.

Довгострокове пільгове кредитне фінансування залучено на загальну суму $30,9 млрд, зокрема від ЄС ($19,5 млрд), МВФ ($4,5 млрд), Японії ($3,4 млрд), Канади ($1,8 млрд), Великої Британії ($1 млрд), Світового Банку ($660 млн), Іспанії ($50 млн).

Кошти від Європейського Союзу були залучені в рамках макрофінансової допомоги, яка має 35-річний строк погашення (включно з 10-річним пільговим періодом), а витрати на їх обслуговування відшкодовуються ЄС.

Станом на кінець 2023 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу становила 6,24%, що на 1,4 відсоткових пунктів менше порівняно з попереднім роком.

При цьому середньозважений термін до погашення державного та гарантованого боргу України збільшився на понад два роки – до 10,56 років.



