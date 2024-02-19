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Путін відібрав російський завод у найбільшого світового виробника верстатів

mori

Російський президент Володимир Путін забрав у власників і передав у тимчасове управління Росмайну 100% ТОВ "Ульяновський верстатобудівний завод", що належать німецькій Gildemeister Beteiligungen GmbH.

Відповідний указ від 19 лютого розміщено на російському офіційному порталі правових актів, передає Інтерфакс.

"Ульяновський верстатобудівний завод" входить до складу німецько-японського концерну DMG Mori – одного з найбільших виробників верстатів у світі. Завод розпочав роботу у 2015 році, він випускав широкий асортимент токарних та фрезерних верстатів.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну DMG Mori оголосила про згортання діяльності в країні та зупинку роботу свого російського заводу. Проте насправді не зробила цього, писали російські ЗМІ.

За їх даними, попри обіцянки продовжує працювати у Росії DMG Mori продовжувала постачати обладнання для виробництва російської зброї, а обидві російські юридичні особи DMG Mori – ТОВ "ДМГ Мори Рус" та ТОВ "Ульяновський верстатобудівний завод" – продовжували діяльність, не змінивши власників.

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Журналісти з'ясували, що DMG Mori продавала верстати в Росії через посередників, серед яких два сертифікованих партнери — ТОВ "Сервіс Про" та ТОВ "Сервіс Плюс", пов'язані з Андрєм Соколовим – співробітником головної компанії DMG Mori у Німеччині.

У травні 2023 року DMG Mori повідомила Financial Times про нібито розкрадання своїх верстатів у РФ, заперечуючи причетність до продовження виробництва у Росії.

20 вересня 2023 року НАЗК внесло DMG Moriдо списку міжнародних спонсорів війни.

DMG Mori має 16 виробничих заводів і 113 торгово-сервісних центрів у 88 країнах світу. Послуги компанії охоплюють увесь життєвий цикл верстата, включно з навчанням, ремонтом, технічним обслуговуванням та обслуговуванням запасних частин.

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Тих компаній в рашці ще лишилось 80%,а цей завод і при СеСеСеРі був ведучим по цій лінії станків.
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19.02.2024 20:53 Відповісти
Это другой завод, построенный с нуля.
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20.02.2024 04:10 Відповісти
Ну і добре - пестець заводу швидше настане
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19.02.2024 21:07 Відповісти
Завод....Шутка ли
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19.02.2024 21:09 Відповісти
Було відео з акицапівського заводу кранового устаткування. Інфорцигани бєсєдовалі з робітниками. Ті жалілися, що весь час використовували шведський прокат, після санкцій перейли на кетайський. А чому не на отєчєственний ? Шас покажемо. І в їх присутності почали розкроювати лист імпортозамєнітєля. Не встигли розкроїти лист як заготовка почала деформуватись. А чому так-спитали інформцигани. А тому що лист і перекалений, а частина листа недокален. Все йде у відходи.
Прогнали власників, бо не завозять метал і інструмент, і техпроцес встав. Ми тєпєрь государственниє. Звучить гордо.
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19.02.2024 21:32 Відповісти
з 2015р. почав працювати! коли нам меркель втірала про удушающіє санкциі
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19.02.2024 21:32 Відповісти
Меркель зі Шредером напевне плачуть про бездарно втрачені зузилля по зміцненню нового Рейху
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19.02.2024 21:59 Відповісти

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