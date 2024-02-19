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імпорт (2249) сільське господарство (476) Євросоюз (4908) Віктор Орбан (46)

Орбан закликав заборонити імпорт української агропродукції до Євросоюзу

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав припинити імпорт української агропродукції до країн Європейського Союзу через її невідповідність європейським стандартам.

Про це йдеться в оприлюдненому правлячою партією Угорщини Fidesz відео, передає Інтерфакс-Україна.

Орбан, коментуючи демонстрації фермерів у країнах Європи, заявив, що "проблема для європейських фермерів полягає в тому, що Брюссель встановлює правила, які роблять виробництво для них дорожчим".

При цьому в Європу дозволяється імпортувати агропродукцію із країн, де ці правила не діють.

"Це означає, що українська агропродукція не має потрапляти на європейський ринок", – переконаний Орбан.

Він зазначив, що європейських фермерів "ніхто не слухає". Крім того, відстань між ними та людьми, які приймають рішення у Брюсселі, велика, "як від неба до землі".

Блокада кордону

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу.

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Не треба бути фізіогномистом,щоб глянувши на цю потвору,зрозуміти: перед тобою-гандон!
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20.02.2024 09:04 Відповісти

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