Армія США змушена виділяти кошти на підтримку України "з власної кишені", – CNN

Армія США була змушена оплачувати рахунки на сотні мільйонів доларів на підтримку Збройних Сил України протягом останніх кількох місяців, оскільки фінансування України в Конгресі залишається невизначеним.

Як пише CNN, армійські чиновники все більше стурбовані тим, що без нового фінансування їм доведеться почати вилучати гроші з інших критично важливих проєктів, щоб продовжувати підтримувати українську армію, передає Укрінформ.

З жовтня 2023 року, з початку фінансового року, армія витратила понад $430 млн на різні операції, включно з підготовкою українських військ, транспортуванням обладнання та розгортанням американських військ у Європі.

"Ми, по суті, витягаємо гроші з кишені армії", – сказав високопоставлений армійський чиновник в інтерв'ю CNN.

Досі цей рахунок оплачувався за рахунок Командування Сухопутних військ США в Європі й Африці.

Без бюджету на 2024 рік, затвердженого Конгресом, і без додаткового фінансування конкретно для України, командування має приблизно $3 млрд, щоб оплатити $5 млрд операційних витрат, пояснив другий високопоставлений армійський чиновник.

Це включає не лише операції, пов'язані з підтримкою України – навчання і переправлення зброї та обладнання до Польщі та України, – але й інші операції американського командування по всій Європі та Африці.

Якщо Конгрес усе ще не ухвалить нове фінансування для України протягом декількох місяців, армійські чиновники кажуть, що вони будуть змушені приймати важкі рішення і перенаправляти гроші з менш важливих проєктів, таких як будівництво казарм або заохочення призовників на тлі рекордно низького набору на службу.

Другий високопоставлений армійський чиновник попередив, що в кінцевому підсумку затримка фінансування має ширші наслідки, ніж зрив тренувань українських військових або допомоги Україні.

"Це все взаємопов'язано. Ви ж не думаєте, що Китай не спостерігає за нами в Тихому океані? Ви не думаєте, що це матиме прямий вплив на Тихоокеанський регіон? Росія, безумовно, спостерігає", – сказав він.

Допомога США

Сенат США 13 лютого 70 голосами схвалив двопартійний закон про фінансування, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та іншим країнам-союзникам без урахування заходів боротьби з імміграцією.

Далі документ має бути схвалений Палатою представників і підписаний президентом. Проте нижня палата Конгресу США пішла на канікули, залишивши без розгляду схвалений Сенатом пакет допомоги Україні.