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Новини Війна
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армія (202) США (4635) фінансування (1955)

Армія США змушена виділяти кошти на підтримку України "з власної кишені", – CNN

сша,армія

Армія США була змушена оплачувати рахунки на сотні мільйонів доларів на підтримку Збройних Сил України протягом останніх кількох місяців, оскільки фінансування України в Конгресі залишається невизначеним.

Як пише CNN, армійські чиновники все більше стурбовані тим, що без нового фінансування їм доведеться почати вилучати гроші з інших критично важливих проєктів, щоб продовжувати підтримувати українську армію, передає Укрінформ.

З жовтня 2023 року, з початку фінансового року, армія витратила понад $430 млн на різні операції, включно з підготовкою українських військ, транспортуванням обладнання та розгортанням американських військ у Європі.

"Ми, по суті, витягаємо гроші з кишені армії", – сказав високопоставлений армійський чиновник в інтерв'ю CNN.

Досі цей рахунок оплачувався за рахунок Командування Сухопутних військ США в Європі й Африці.

Без бюджету на 2024 рік, затвердженого Конгресом, і без додаткового фінансування конкретно для України, командування має приблизно $3 млрд, щоб оплатити $5 млрд операційних витрат, пояснив другий високопоставлений армійський чиновник.

Це включає не лише операції, пов'язані з підтримкою України – навчання і переправлення зброї та обладнання до Польщі та України, – але й інші операції американського командування по всій Європі та Африці.

Якщо Конгрес усе ще не ухвалить нове фінансування для України протягом декількох місяців, армійські чиновники кажуть, що вони будуть змушені приймати важкі рішення і перенаправляти гроші з менш важливих проєктів, таких як будівництво казарм або заохочення призовників на тлі рекордно низького набору на службу.

Другий високопоставлений армійський чиновник попередив, що в кінцевому підсумку затримка фінансування має ширші наслідки, ніж зрив тренувань українських військових або допомоги Україні.

"Це все взаємопов'язано. Ви ж не думаєте, що Китай не спостерігає за нами в Тихому океані? Ви не думаєте, що це матиме прямий вплив на Тихоокеанський регіон? Росія, безумовно, спостерігає", – сказав він.

Допомога США

Сенат США 13 лютого 70 голосами схвалив двопартійний закон про фінансування, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та іншим країнам-союзникам без урахування заходів боротьби з імміграцією.

Далі документ має бути схвалений Палатою представників і підписаний президентом. Проте нижня палата Конгресу США пішла на канікули, залишивши без розгляду схвалений Сенатом пакет допомоги Україні.

Автор: 
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Топ коментарі
+16
Велика подяка добрим людям в Армії США і Байдену теж.
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19.02.2024 19:12
+7
Зараз в кого є власна квартира той також мільйонер)
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19.02.2024 19:15
+6
А Зеленський так і зміг, гроші з асфальту, направити на обороноздатність та ВПКУкраїни!! Оманські його за «лижі» тримають, щоб дома сидів, а не катався на лижах по Оману!
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19.02.2024 19:19
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Зате https://gazeta.ua/articles/economics/_v-********-pobilshalo-miljoneriv/1172345 в Україні побільшало мільйонерів !
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19.02.2024 19:11 Відповісти
Зараз в кого є власна квартира той також мільйонер)
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19.02.2024 19:15 Відповісти
Велика подяка добрим людям в Армії США і Байдену теж.
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19.02.2024 19:12 Відповісти
А Зеленський так і зміг, гроші з асфальту, направити на обороноздатність та ВПКУкраїни!! Оманські його за «лижі» тримають, щоб дома сидів, а не катався на лижах по Оману!
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19.02.2024 19:19 Відповісти
та розгортанням американських військ у Європі. Джерело: https://biz.censor.net/n3474313

А Украина тут каким боком?
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19.02.2024 19:52 Відповісти
там кишеня більше чим наш держбюджет
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19.02.2024 20:23 Відповісти
Дивимося і молимо Бога, щоб сенатори США проголосували закон для виділення грошей Україні, бо без них не тільки армія залишиться без нічого, а і пенсіонери і далі все по принципу доміно. Але як так могло статиися, що така велика країна, з таким великим потенціалом оборонної промисловості, з такоє великою кількістю партій і політиків докотилася до того, що всього-навсього одна особа вирішила всі бюджетні гроші зарити в асфальт? Одна особа вирішила заморозити, а точніше закрити всі ракетні програми, відвела і скоротила віська, знищила мільйони мін, розмінувала території, знищила раніше підготовлені сертифікації, і все під час війни, коли ворог знаходився тут і навіть не думав відходити, а накопичував свої віфйська і техніку. А всже сьогодні не виспистила опозиційниї парламентарів до Німеччини, щоб домовитися про надання допомоги, та ще і образила американців.
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19.02.2024 20:53 Відповісти
Моральна деградація
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19.02.2024 20:57 Відповісти
Нічого страшного, трохи менше в пентагоні розпиляють на контракторів що належать жінкам і чорним власникам.
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19.02.2024 21:52 Відповісти
Бюджет на оборону на 2024-й год $886,3 млрд. долларов. Не обеднеют.
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20.02.2024 01:34 Відповісти

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