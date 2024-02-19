В "Укрзалізниці" підтвердили спроби блокувати рух вантажних потягів до Польщі

Польські протестувальники намагалися заблокувати під’їзні залізничні шляхи до терміналів на прикордонних переходах "Ягодин-Дорогуськ" та "Ізов-Грубешів", щоб зупинити постачання вантажів з України залізницею.

Про це заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов повідомив у Telegram.

"На території Польщі мали місто спроби блокування передачі вантажів залізничним транспортом на переходах "Дорохуськ-Ягодин", "Хрубешув-Ізов" (блокування підʼїзних колій окремих терміналів). Правоохоронці Польщі відреагували відповідно на такі спроби. Наразі передачі вантажів нічого не заважає", – написав Ткачов.

Водночас він зауважив, що ризик повторення подібних інцидентів зберігається.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" підтвердила, що 18 лютого протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ-Хелм, у якому перебували 260 пасажирів.

Що відомо про блокаду кордону з Польщею?

За даними Митної служби України, напередодні польські фермери повністю заблокували в обидва боки рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин", а також намагалися перешкодити руху поїздів.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. У вівторок, 13 лютого, було заблоковано п’ять пунктів перетину кордону між Україною та Польщею.

Детальніше про сиуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу