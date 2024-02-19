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земля (841) Крим (1064) росія (13650) Севастополь (29)

На безкоштовну землю в окупованому Севастополі зібралася черга з понад 7000 окупантів

севастополь

Черга з військовослужбовців російської окупаційної армії, які хочуть отримати ділянки землі в окупованому українському Севастополі, становить вже понад 7 тис. осіб.

Про це повідомив керівник окупаційної адміністрації міста Михайло Развозжаєв на зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним, передає Інтерфакс-Україна.

"Поки 443 (ділянки, – ред.) передали у власність, але зараз фонд формуємо, межуємо, забезпечуватимемо – у чергу поставили вже 7 259 на безкоштовні ділянки – чотири сотки на індивідуальне житлове будівництво", – сказав Развожаєв.

За його словами, виділення ділянок проводиться відповідно до ухваленого місцевим окупаційним органом влади "законом" про підтримку учасників війни проти України та членів їх сімей.

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по 2 кв. метри, і не більш
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19.02.2024 22:50 Відповісти
Наїстетесь нашою земелькою... ...бо маємо час і надхнення
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20.02.2024 00:27 Відповісти

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