На безкоштовну землю в окупованому Севастополі зібралася черга з понад 7000 окупантів

Черга з військовослужбовців російської окупаційної армії, які хочуть отримати ділянки землі в окупованому українському Севастополі, становить вже понад 7 тис. осіб.

Про це повідомив керівник окупаційної адміністрації міста Михайло Развозжаєв на зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним, передає Інтерфакс-Україна.

"Поки 443 (ділянки, – ред.) передали у власність, але зараз фонд формуємо, межуємо, забезпечуватимемо – у чергу поставили вже 7 259 на безкоштовні ділянки – чотири сотки на індивідуальне житлове будівництво", – сказав Развожаєв.

За його словами, виділення ділянок проводиться відповідно до ухваленого місцевим окупаційним органом влади "законом" про підтримку учасників війни проти України та членів їх сімей.