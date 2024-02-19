Google оголосила другий етап фінансування стартапів в Україні

Компанія Google оголосила про запуск другого етапу фінансування Фонду підтримки Google для стартапів в Україні на суму $10 млн для виділення грантів без залучення капіталу протягом 2024 року.

"Як і на першому етапі, відібрані українські стартапи будуть оголошені поступово протягом року й отримають до $200 тис. у бездольовому фінансуванні, а також менторську підтримку Google, підтримку продуктів та $300 тис. у вигляді кредитів Google Cloud", – сказано в повідомленні компанії.

Ця допомога спрямована на те, щоб українські підприємці мали можливості підтримувати та розвивати свій бізнес, зміцнювати свою спільноту та створювати основу для економічного відновлення після війни.

Подача заявок розпочнеться пізніше цього року..

У березні 2022 року Google створив Фонд підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund), який надав 58 одержувачам фінансову підтримку в розмірі $5 млн у вигляді грантів без залучення капіталу.

Стартапи, за підтримки Ukraine Support Fund, отримали $15,8 млн подальшого фінансування, забезпечили зростання доходу на 100% та значно збільшили кількість робочих місць.