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Гривня знову падає: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок

деньги,ввп,гроші

Курс гривні знижується щодо долара США та євро на початку нового робочого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 20 лютого, на рівні 38,2847 грн/$, порівняно із 37,9719 грн/$ у понеділок.

Водночас курс гривні до євро знизився на 35 копійок – до 41,2403 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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Доля у гривні така.
Але не переймайтеся: банкір гладшатиме за усіх обставин.
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19.02.2024 16:26 Відповісти
Коли справи у економіці чи на фронті йдуть погано то курс гривні на це миттєво реагує і ніякими великими вкиданнями валюти на торги це не виправити. Тож можна дивитись на курс як на реальний індикатор державних справ без огляду на те чи переможно вам щось рапортують з провладних кабінетів, чи ні!!!
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19.02.2024 16:30 Відповісти
Пане Танчик,не треба бути таким категоричним.Курс гривні,вангую,буде падати і падати-в безкінечності.До якихось державних свят,до Дня Вишиванки,чи іншого-трохи підніметься.Вже МВФ-не слідкує за курсом і тарифами,вже в Україну "вливають " мілліарди-а курс падає і падає...Від економіки-в Україні-це не залежить.Просто ,напевне,є рішення,ще раз одразу в три рази-опускати не будуть.Зроблять в 3 чи 4 рази поступово...
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19.02.2024 19:25 Відповісти
Від економіки-в Україні-це не залежить.
А у України є економіка?
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19.02.2024 20:03 Відповісти

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