Уряд готує підвищення податків для українців на 40 мільярдів гривень, це лише перший етап, – ЗМІ

Кабінет Міністрів та представники профільних комітетів Верховної Ради обговорюють можливість підвищення податків для збільшення доходів бюджету на 0,5% ВВП.

Йдеться лише про зобов'язання України збільшити внутрішні надходження держбюджету на суму близько 40 мільярдів гривень в межах програми з Міжнародним валютним фондом, пише ЕП із посилання на джерело у Кабміні.

За даними співрозмовників видання, у межах виконання програми МВФ уряд планує запровадити:

додаткове оподаткування у вигляді 0,1% військового збору з прибутку підприємств та доходів ФОПів;

додатковий податок у розмірі 1,5% від вартості дорогоцінних металів та 30% – від вартості ювелірних виробів;

додаткове оподаткування у розмірі 10% для угод з продажу рухомого майна.

також прораховуються можливості додаткового оподаткування операцій з нерухомістю та запровадження додаткового податку на деякі інші операції.

"Зараз дійсно обговорюється можливість застосування військового збору з низки об’єктів оподаткування, які мають фіскальний потенціал", – підтвердив голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев, не уточнивши, про які додаткові податки йде мова.

Сумарно ці податкові заходи мають допомогти виконати зобов'язання перед МВФ. Проте Україні навіть без проведення додаткової мобілізації і за умови відновлення фінансової допомоги від США не вистачатиме значно більше коштів у 2024 році. Лише на фінансування фінансування Збройних Сил додатково знадобиться близько 400 млрд грн.

Аби зібрати ці кошти знадобляться набагато радикальніші податкові зміни. За даними співрозмовників ЕП, може йтися про підвищення ставок основних податків: ПДВ та податку на доходи.

"Один відсоток ставки ПДВ коштує бюджету 35 мільярдів гривень, а один відсоток військового збору – 27 мільярдів гривень. От і рахуйте, як ми можемо покрити наші потреби", – розповів співрозмовник видання у владі, дотичний до пошуку додаткових джерел доходів бюджету.

Відтак, для покриття потреби у розмірі понад 400 млрд грн владі необхідно підвищити ставки ПДВ та військового збору приблизно на 6-7%.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко визнавав, що у випадку проблем з отриманням фінансової допомоги від міжнародних партнерів уряду доведеться йти на непопулярні кроки. За його словами, може йтися про підвищення податків, девальвацію гривні та обмеження імпорту.

Як писав БізнесЦензор, у держбюджеті України на 2024 рік передбачено спрямувати на сектор оборони та безпеки більше половини всіх видатків – 1,69 трильйона гривень. Таким чином, заплановані на цей рік обронні видатки менші, ніж на 2023 рік. З урахуванням всіх внесених змін до держбюджету видатки на безпеку та оборону у 2023 році впритул наблизилися до 2 трильйонів гривень, хоча початково планувалися у розмірі 1,14 трильйона. Тому в цьому році їх теж доведеться збільшувати.

Крім того, додаткова мобілізація 400-500 тисяч бійців вартуватиме українському бюджету близько 720 млрд грн, розповідала олова Комітету з питань бюджету Верховної Ради, депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа. Джерела надходження цих коштів також не визначені.