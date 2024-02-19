БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1116 відвідувачів онлайн
Новини
9 332 33
держбюджет (1538) Кабмін (7635) податки (2329) ПДВ (409)

Уряд готує підвищення податків для українців на 40 мільярдів гривень, це лише перший етап, – ЗМІ

податки,бізнес

Кабінет Міністрів та представники профільних комітетів Верховної Ради обговорюють можливість підвищення податків для збільшення доходів бюджету на 0,5% ВВП.

Йдеться лише про зобов'язання України збільшити внутрішні надходження держбюджету на суму близько 40 мільярдів гривень в межах програми з Міжнародним валютним фондом, пише ЕП із посилання на джерело у Кабміні.

За даними співрозмовників видання, у межах виконання програми МВФ уряд планує запровадити:

  • додаткове оподаткування у вигляді 0,1% військового збору з прибутку підприємств та доходів ФОПів;
  • додатковий податок у розмірі 1,5% від вартості дорогоцінних металів та 30% – від вартості ювелірних виробів;
  • додаткове оподаткування у розмірі 10% для угод з продажу рухомого майна.
  • також прораховуються можливості додаткового оподаткування операцій з нерухомістю та запровадження додаткового податку на деякі інші операції.

"Зараз дійсно обговорюється можливість застосування військового збору з низки об’єктів оподаткування, які мають фіскальний потенціал", – підтвердив голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев, не уточнивши, про які додаткові податки йде мова.

Сумарно ці податкові заходи мають допомогти виконати зобов'язання перед МВФ. Проте Україні навіть без проведення додаткової мобілізації і за умови відновлення фінансової допомоги від США не вистачатиме значно більше коштів у 2024 році. Лише на фінансування фінансування Збройних Сил додатково знадобиться близько 400 млрд грн.

Аби зібрати ці кошти знадобляться набагато радикальніші податкові зміни. За даними співрозмовників ЕП, може йтися про підвищення ставок основних податків: ПДВ та податку на доходи.

"Один відсоток ставки ПДВ коштує бюджету 35 мільярдів гривень, а один відсоток військового збору – 27 мільярдів гривень. От і рахуйте, як ми можемо покрити наші потреби", – розповів співрозмовник видання у владі, дотичний до пошуку додаткових джерел доходів бюджету.

Відтак, для покриття потреби у розмірі понад 400 млрд грн владі необхідно підвищити ставки ПДВ та військового збору приблизно на 6-7%.

Читайте також: "Це величезні гроші, де їх узяти – велике питання": Гетманцев прокоментував пошук коштів для додаткової мобілізації

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко визнавав, що у випадку проблем з отриманням фінансової допомоги від міжнародних партнерів уряду доведеться йти на непопулярні кроки. За його словами, може йтися про підвищення податків, девальвацію гривні та обмеження імпорту.

Як писав БізнесЦензор, у держбюджеті України на 2024 рік передбачено спрямувати на сектор оборони та безпеки більше половини всіх видатків – 1,69 трильйона гривень. Таким чином, заплановані на цей рік обронні видатки менші, ніж на 2023 рік. З урахуванням всіх внесених змін до держбюджету видатки на безпеку та оборону у 2023 році впритул наблизилися до 2 трильйонів гривень, хоча початково планувалися у розмірі 1,14 трильйона. Тому в цьому році їх теж доведеться збільшувати.

Крім того, додаткова мобілізація 400-500 тисяч бійців вартуватиме українському бюджету близько 720 млрд грн, розповідала олова Комітету з питань бюджету Верховної Ради, депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа. Джерела надходження цих коштів також не визначені.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+22
А скорочувати видатки? Наприклад нахріна державна компанія Нафтогаз закупляє броньовані елітні авто, щоб возити кого??? Менеджерів? Їхній дупі щось загрожує? Хіба пограбування в якомусь селі і то лишень тому, що у них годинники в діамантах.
Таких прикладів сотні тисяч. Зобов'язання перед МВФ це лише казка для наріду.
показати весь коментар
19.02.2024 18:32
+17
Це в рамках ініціативи з стимулювання повернення біженців? Уявляю, як мільйони переселенців вже шикуються в чергу на кордонах, аби повернутися в цей "рай земний".
показати весь коментар
19.02.2024 17:42
+15
я так розумію, що видатки на бидломарафон залишаться без змін?
показати весь коментар
19.02.2024 19:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чому б не запровадити більші податки на предмети розкоші, які купують мільйонери в Україні: хочеш смарт за 500 у.о. заплати 1000, хочеш нове авто від 50к - заплати 100, хочеш діаманти заплати *3. Але ж тоді купувати будуть за кордоном. Тому просто розженемо інфляцію підвищивши ціни на все.
показати весь коментар
19.02.2024 17:27 Відповісти
Зависть - плохое чувство)
показати весь коментар
19.02.2024 17:59 Відповісти
таємний брат СпЄрмака ??
показати весь коментар
20.02.2024 12:26 Відповісти
на фото большой зеленый рабочий рот ..великий железнодорожник..с окладом 242 000 грн в месяц сидит в ютубе со своим аналом и мочит порошенка своим зеленым рабочим ротом . на заднем плане шевроны но не так много как у зеленого хозяина чтобы не затмить луноликого . корчит из себя сирожа ..волонтера.. обзывает юрия луценка алкоголиком да да того луценка что с онкодиагнозом на фронте воевал --- а сам ..железнодорожник.. брать повестку не спешит у сирожи то зеленый понос из рота то менструация . не может сирожа с такими диагнозами воевать . а вот на 242 000 грн в месяц тусоваться в киевских ночных клубах сирожа может
показати весь коментар
20.02.2024 10:59 Відповісти
за кордоном майже все дешевше
наприклад
Pixel 8 Pro 512Gb, зараз офіційна знижка = 979$, по курсу НБУ 37172грн
в Україні ця модель: 49166грн
різниця майже 12тис.грн, або 315$, дорожче на 32%
показати весь коментар
19.02.2024 22:35 Відповісти
Оце їбанько - китайський шматок пластику за 18К для нього - предмет розкоші. *******
показати весь коментар
20.02.2024 12:06 Відповісти
Це в рамках ініціативи з стимулювання повернення біженців? Уявляю, як мільйони переселенців вже шикуються в чергу на кордонах, аби повернутися в цей "рай земний".
показати весь коментар
19.02.2024 17:42 Відповісти
З чого ви взяли,що уряди України,керуємі олігархами,зацікавлені в повернені народу?
Ознайомтесь,і більше нічому не дивуйтесь.
https://www.youtube.com/watch?v=__TWxKwXHTc&ab_channel=SilavsP%C4%93teris
показати весь коментар
19.02.2024 20:48 Відповісти
звиздец..а то не біло ясно в 22?
показати весь коментар
19.02.2024 18:13 Відповісти
А скорочувати видатки? Наприклад нахріна державна компанія Нафтогаз закупляє броньовані елітні авто, щоб возити кого??? Менеджерів? Їхній дупі щось загрожує? Хіба пограбування в якомусь селі і то лишень тому, що у них годинники в діамантах.
Таких прикладів сотні тисяч. Зобов'язання перед МВФ це лише казка для наріду.
показати весь коментар
19.02.2024 18:32 Відповісти
Почніть із зменшення крадійства!
показати весь коментар
19.02.2024 19:23 Відповісти
я так розумію, що видатки на бидломарафон залишаться без змін?
показати весь коментар
19.02.2024 19:27 Відповісти
Зменшувати треба видатки, оптимізувати держапарат ... чи то не на часі?
показати весь коментар
19.02.2024 19:27 Відповісти
Зараз і так відбувається стагнація бізнесу, додаткові доходи від підвищення податків будуть мати короткостроковий ефект, через зменшення рентабільності або збитковості бізнес буде згортатися що призведе до ще більшого дефіциту, збільшення ставок пдв та податку на прибуток громадян призведе до зубожіння населення впаде платоспроможність. У нас і так беруть пдв з усього зокрема з продуктів харчування чого вже давно нероблять у тому ж ЕС.
Але що тут обговорювати на державу працюють цілі інститути та купа радників, якщо вони вважають ці ризики прийнятними.
показати весь коментар
19.02.2024 19:37 Відповісти
Сину божий! В ЄС платиться ПДВ абсолютно зі всього. Шо ти несеш ???
показати весь коментар
20.02.2024 09:16 Відповісти
пдв зробили для боротьби з перевиробництвом.Яке перевиробництво і чого в Україні?
показати весь коментар
20.02.2024 11:46 Відповісти
а якщо американці не дадуть гроші то люди в Україні почнуть відчувати на собі наслідки війни. Навіть у європейських змі десь писалося раніше,що люди по суті ще нічого такого не відчули що мають відчувати в економічному плані де йдуть такі масштабні бойові дії
показати весь коментар
19.02.2024 19:44 Відповісти
на фоні новини про нових 3000 мільйонерів це звучить смішно...
показати весь коментар
19.02.2024 21:11 Відповісти
Тож першими здохнуть ювелірні бізнеси. Потім фопи
показати весь коментар
19.02.2024 21:55 Відповісти
Правильно!!!
Не боротьба з корупцією
Не зниження видатків
Не боротьба за розмороження російських грошей на користь України 🤬🤬🤬
А податки і ще раз податки 🤦🤦🤦
Тупі ******* 😡
показати весь коментар
19.02.2024 22:43 Відповісти
Чому не заборонять чиновникам купляти дорогі авто(Ленд Крузер,Туареги итд) за бюджетні кошти ? Премію с надбавками теж треба убрать . Одні покращення ...
показати весь коментар
19.02.2024 23:18 Відповісти
В країні війна...а мудрий наріТ ресторани відкриває... То якесь задзеркалля, чесне слово....
показати весь коментар
20.02.2024 09:19 Відповісти
спрос рождает предложение.
показати весь коментар
20.02.2024 11:49 Відповісти
"Зеленський під час війни скасував збір на продаж ювелірних виробів, який діяв з 1997 року" https://bin.ua/top/306966-zelenskij-pid-chas-vijni-skasuvav-zbir-na-prodazh.html#google_vignette https://bin.ua/top/306966-zelenskij-pid-chas-vijni-skasuvav-zbir-na-prodazh.html#google_vignette



"Уряд планує запровадити:
додатковий податок у розмірі 1,5% від вартості дорогоцінних металів та 30% - від вартості ювелірних виробів;"

Все логічно, все в дусі високопрофесійної влади від Слуг. Не здивований.
показати весь коментар
20.02.2024 10:46 Відповісти
Зелені бариги знищують Україну!
показати весь коментар
20.02.2024 12:25 Відповісти
Я думаю, податок на продаж нерухомості, можна назвати "прощальним податком". Це буде останній податок, який сплачуватимуть українці перед виїздом з цієї країни.
показати весь коментар
20.02.2024 12:46 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 