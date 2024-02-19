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МВС (515) шахрайство (301) кібербезпека (459)

Кіберполіція попередила про новий вид шахрайства з доставкою посилок

телефон,мошенники

Кіберполіція попереджає про новий вид шахрайства – зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Але повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Фахівці відомства дали поради, як не втратити свої гроші:

  • не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;
  • отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;
  • перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних — навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;
  • заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для оплати;
  • сплачуйте гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів;
  • не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.

Водночас при розголошенні платіжної інформації Кіберполіція радить негайно звернутися до банку та заблокувати карту.

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Топ коментарі
+6
Судити требо й нахер посилати не потенційних жертв злочину , а телефонних злочинців .

Як це гидко виглядає постсофкоїдний снобізм певних кіл тих , хто йще учора сам ледь доплендав , яка різницям між Лінусом Торовальдсем й Лінуксом ФедОра .
Я 35 останніх років працюю з софтвером й його ж виробляє , але життя навчило поважно відноситися до тих , хто мало кумекає в твоєму особистому фаху . Саме тому Білл Гейтс геній й перший міліардер в галузі високих технологій , що поважливо відносився до сами "тупих" юзвергів .
Требо знати дуже багато , мати кілька вчених ступенів що зрозуміти , наскільки усі ми знаєм мало й наскільки усі ми вразливі якщо призирливо ставимося один до іншого .

Поважайте тих , хто виробляє хліб який ісите й не поважате тих , хто чи прямо , чи опосоредкованно цей хліб відбирає !!!
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19.02.2024 16:07
+3
Не вистрибуйте з трикотажу ... Я терпіти не можу снобізнму навіть академічних кіл . А тим більш тих , хто нахапався по-верхах знань про "********" штучки-дрючки . Й слово "халява" має арамейське походження , бо халяв на івріті це просто "молоко" , яке розвавали бідним більш заможні іудеї . Тобто це дуже поважне явище канотація . Коли люди діляться з тими , в кого нема навіть на молоко грошей . Мене завжди шокувало ставлення до хомлесів , до хворих людей певних інших .
Звітки стільки призирства до тих , хто не через добрі умови життя став "любителем халяви" ?!

Я не поважали лише кріміналітет (як до паразитів й шкідників) , а інші люди для мене брати , які роблять цю Землю крайщею , бо трудяться .
Й може саме через цю мою позицію мені кілька разів вже загрожували вбити , бо єдині на ким я стебаюся , над ціми шахраями й вожу їх за ніс прикидаючись "фраєром ушастим" й змушуючи марно витрачати на мене їх час . А людям праці я можу 5 разів пояснювати , як позбавитися тих опаришей роду людського .
Моя дженда в тому полягає , що кожний користний людянин має право на щасття , на добробут , на правду й свободу поза залежності від його інтелекту й різним здібностя . Тільки той , хто вибрав собі шлях -- жити за рахунок праці інших тільки той жодної поваги в мене не має й жодного права на щасття а хоч він "професор Маріарті" .
А Ви тут демогогічно спробуєте виправдовувати існування цієї мерзоти (шахраїв) через те , що мовляв люди в Україні настільки доведені до вітчаю й злиднів , що мовляв "******* халяв" . Бабуся моєї доньки усе життя пропрацювала геодесисткою . Це високо кваліфікованний фах (будь де у світі) пов"язанний як з ментальною працєю , так й важко физичною . Та й йще ... Ви колись пробували "нівелір" тримати на морозі в мінус 25 ?! А отримала "теща" пенсію майже мінімальну .
Й я був готовий перегристи глотку кожному , хто б назвав цю трудягу "любителькою халяви" .
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19.02.2024 18:42
+1
Єдиний засіб не потрапит до рук шахраїв . Не робити жодних делових пересувать будь чого по телефону -- тим більш з незнайомими . Хто знає іноземні мови -- крайще відповітати : I don't speak on your language of russian pigs,

Требо завджи мати на увазі , що а ні поліція , а не банковські працівники ніколи й не при жодних умовах не мають право робити телефоном . Копи й державні робітники при жодних умовах не мають право телефонувати будь кому на будь якій мові , крім державної . Причому -- будь де й в будь якій країні . Наприклад -- Ви поїхали в Італію , чи Францію . Там копи по телефону не мають право переходити на іншу мову . Французький "фараон" , звертається до вас "па-рюзькі" .
Шахрай з якоїсь мухосранської зони !
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19.02.2024 15:57
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якщо люди в 2024 році не в стані розібратися чи на фейковому сайті чи застосунку вони знаходяться чи на оригінальному то хто їм суддя
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19.02.2024 15:43 Відповісти
Судити требо й нахер посилати не потенційних жертв злочину , а телефонних злочинців .

Як це гидко виглядає постсофкоїдний снобізм певних кіл тих , хто йще учора сам ледь доплендав , яка різницям між Лінусом Торовальдсем й Лінуксом ФедОра .
Я 35 останніх років працюю з софтвером й його ж виробляє , але життя навчило поважно відноситися до тих , хто мало кумекає в твоєму особистому фаху . Саме тому Білл Гейтс геній й перший міліардер в галузі високих технологій , що поважливо відносився до сами "тупих" юзвергів .
Требо знати дуже багато , мати кілька вчених ступенів що зрозуміти , наскільки усі ми знаєм мало й наскільки усі ми вразливі якщо призирливо ставимося один до іншого .

Поважайте тих , хто виробляє хліб який ісите й не поважате тих , хто чи прямо , чи опосоредкованно цей хліб відбирає !!!
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19.02.2024 16:07 Відповісти
Що ти несеш? Зараз варто переглянути 5 хвилинне відео як відрізняти фішингові сайти від оригінальних і людина буде знати що до чого. Тут не треба мати вищу освіту щоб з цим розібратися. А якщо любителі халяви бачачи повідомлення "Тільки сьогодні ми надаємо мегавигідні знижки на наші товари в 90%!!! Спішіть до 24:00 купити товари про які ви так довго мріяли по небачених цінах!!!" і жадібні лохи розвісивши вуха на які накинули лапшу біжать аж бігом переходити за посиланням і вводять там свої дані і дані картки то хто їм винен? тут відповідальність і на самих недалеких людях. Мозги треба включати,і тут не треба мати супермегазнання щоб розібратися в цьому питанні.
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19.02.2024 17:14 Відповісти
Не вистрибуйте з трикотажу ... Я терпіти не можу снобізнму навіть академічних кіл . А тим більш тих , хто нахапався по-верхах знань про "********" штучки-дрючки . Й слово "халява" має арамейське походження , бо халяв на івріті це просто "молоко" , яке розвавали бідним більш заможні іудеї . Тобто це дуже поважне явище канотація . Коли люди діляться з тими , в кого нема навіть на молоко грошей . Мене завжди шокувало ставлення до хомлесів , до хворих людей певних інших .
Звітки стільки призирства до тих , хто не через добрі умови життя став "любителем халяви" ?!

Я не поважали лише кріміналітет (як до паразитів й шкідників) , а інші люди для мене брати , які роблять цю Землю крайщею , бо трудяться .
Й може саме через цю мою позицію мені кілька разів вже загрожували вбити , бо єдині на ким я стебаюся , над ціми шахраями й вожу їх за ніс прикидаючись "фраєром ушастим" й змушуючи марно витрачати на мене їх час . А людям праці я можу 5 разів пояснювати , як позбавитися тих опаришей роду людського .
Моя дженда в тому полягає , що кожний користний людянин має право на щасття , на добробут , на правду й свободу поза залежності від його інтелекту й різним здібностя . Тільки той , хто вибрав собі шлях -- жити за рахунок праці інших тільки той жодної поваги в мене не має й жодного права на щасття а хоч він "професор Маріарті" .
А Ви тут демогогічно спробуєте виправдовувати існування цієї мерзоти (шахраїв) через те , що мовляв люди в Україні настільки доведені до вітчаю й злиднів , що мовляв "******* халяв" . Бабуся моєї доньки усе життя пропрацювала геодесисткою . Це високо кваліфікованний фах (будь де у світі) пов"язанний як з ментальною працєю , так й важко физичною . Та й йще ... Ви колись пробували "нівелір" тримати на морозі в мінус 25 ?! А отримала "теща" пенсію майже мінімальну .
Й я був готовий перегристи глотку кожному , хто б назвав цю трудягу "любителькою халяви" .
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19.02.2024 18:42 Відповісти
Для чого ти мені розказуєш про те,що ти можеш терпіти,а що не можеш,думаєш мені це інтересно? У мене є своя думка на рахунок фішингових атак і людей котрі на це все ведуться. Я її сказав. Якщо у тебе інша ради бога. Думай як хочеш. Але не треба прибігати і навязувати мені свою істину. Фішингові атаки це самий примітивний розвод. І він в першу чергу розрахований на недалеких людей.
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19.02.2024 20:08 Відповісти
Шо ти верзеш?! Вже стомільйон раз попереджали людей що не переходьте за посиланнями і взагалі не вступайте в розмови по телефону буцімто представниками банків і що банки ніяких питань по телефону не вирішують, а тільки можуть в крайньому випадку запросити до свого відділення. Наприклад я вже не молода людина, якщо і користуюсь інтернетмагазинами то замовлення забираю тільки у відділенні тої чи іншої пошти, і тільки з післяплатою. Передоплату роблю тільки якщо покупка до 500 грн. і тільки на картку свого банку де я можу подивитись прізвище і ініціали власника картки на яку перераховую кошти.
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19.02.2024 17:29 Відповісти
Єдиний засіб не потрапит до рук шахраїв . Не робити жодних делових пересувать будь чого по телефону -- тим більш з незнайомими . Хто знає іноземні мови -- крайще відповітати : I don't speak on your language of russian pigs,

Требо завджи мати на увазі , що а ні поліція , а не банковські працівники ніколи й не при жодних умовах не мають право робити телефоном . Копи й державні робітники при жодних умовах не мають право телефонувати будь кому на будь якій мові , крім державної . Причому -- будь де й в будь якій країні . Наприклад -- Ви поїхали в Італію , чи Францію . Там копи по телефону не мають право переходити на іншу мову . Французький "фараон" , звертається до вас "па-рюзькі" .
Шахрай з якоїсь мухосранської зони !
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19.02.2024 15:57 Відповісти
поліція після перегляду фільму "Бджоляр" шле меми тим хто не дивився фільм
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19.02.2024 16:36 Відповісти
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19.02.2024 17:39 Відповісти
Ну й до чого тут В.А. Ющенко ... зара на банкові кловун фофік ...
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19.02.2024 18:44 Відповісти

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