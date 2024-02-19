Кіберполіція попередила про новий вид шахрайства з доставкою посилок
Кіберполіція попереджає про новий вид шахрайства – зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу. Але повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Фахівці відомства дали поради, як не втратити свої гроші:
- не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;
- отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;
- перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних — навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;
- заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для оплати;
- сплачуйте гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів;
- не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки.
Водночас при розголошенні платіжної інформації Кіберполіція радить негайно звернутися до банку та заблокувати карту.
Топ коментарі
+6 Victor Elkun d8d06a32
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+1 Victor Elkun d8d06a32
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Будь ласка, зачекайте...
Як це гидко виглядає постсофкоїдний снобізм певних кіл тих , хто йще учора сам ледь доплендав , яка різницям між Лінусом Торовальдсем й Лінуксом ФедОра .
Я 35 останніх років працюю з софтвером й його ж виробляє , але життя навчило поважно відноситися до тих , хто мало кумекає в твоєму особистому фаху . Саме тому Білл Гейтс геній й перший міліардер в галузі високих технологій , що поважливо відносився до сами "тупих" юзвергів .
Требо знати дуже багато , мати кілька вчених ступенів що зрозуміти , наскільки усі ми знаєм мало й наскільки усі ми вразливі якщо призирливо ставимося один до іншого .
Поважайте тих , хто виробляє хліб який ісите й не поважате тих , хто чи прямо , чи опосоредкованно цей хліб відбирає !!!
Звітки стільки призирства до тих , хто не через добрі умови життя став "любителем халяви" ?!
Я не поважали лише кріміналітет (як до паразитів й шкідників) , а інші люди для мене брати , які роблять цю Землю крайщею , бо трудяться .
Й може саме через цю мою позицію мені кілька разів вже загрожували вбити , бо єдині на ким я стебаюся , над ціми шахраями й вожу їх за ніс прикидаючись "фраєром ушастим" й змушуючи марно витрачати на мене їх час . А людям праці я можу 5 разів пояснювати , як позбавитися тих опаришей роду людського .
Моя дженда в тому полягає , що кожний користний людянин має право на щасття , на добробут , на правду й свободу поза залежності від його інтелекту й різним здібностя . Тільки той , хто вибрав собі шлях -- жити за рахунок праці інших тільки той жодної поваги в мене не має й жодного права на щасття а хоч він "професор Маріарті" .
А Ви тут демогогічно спробуєте виправдовувати існування цієї мерзоти (шахраїв) через те , що мовляв люди в Україні настільки доведені до вітчаю й злиднів , що мовляв "******* халяв" . Бабуся моєї доньки усе життя пропрацювала геодесисткою . Це високо кваліфікованний фах (будь де у світі) пов"язанний як з ментальною працєю , так й важко физичною . Та й йще ... Ви колись пробували "нівелір" тримати на морозі в мінус 25 ?! А отримала "теща" пенсію майже мінімальну .
Й я був готовий перегристи глотку кожному , хто б назвав цю трудягу "любителькою халяви" .
Требо завджи мати на увазі , що а ні поліція , а не банковські працівники ніколи й не при жодних умовах не мають право робити телефоном . Копи й державні робітники при жодних умовах не мають право телефонувати будь кому на будь якій мові , крім державної . Причому -- будь де й в будь якій країні . Наприклад -- Ви поїхали в Італію , чи Францію . Там копи по телефону не мають право переходити на іншу мову . Французький "фараон" , звертається до вас "па-рюзькі" .
Шахрай з якоїсь мухосранської зони !