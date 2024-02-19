Російський суд конфіскував колишню Липецьку фабрику Порошенка
Жовтневий районний суд Липецька передав у дохід Росії акції колишньої Липецької кондитерської фабрики Roshen.
Про це пише російський ТАСС із посиланням на представника суду.
"Суд ухвалив рішення про передачу акцій АТ "Липецька кондитерська фабрика" у дохід держави", – зазначив він.
Рішення ухвалили після позову Генпрокуратури РФ.
Також у дохід РФ було стягнуто частку у статутному капіталі ТОВ "Рошен" гендиректора підприємства Олега Казакова.
Водночас, як наголосили в суді, цим же рішенням засновнику Roshen Петру Порошенку, його сину Олексію Порошенку, а також Казакову заборонено проводити діяльність на території РФ.
Нагадаємо, Липецька фабрика Roshen перебувала під арештом, починаючи з квітня 2015 року. З того часу арешт неодноразово продовжувався.
У квітні 2017 року корпорація Roshen вирішила повністю зупинити виробництво на фабриці. Також свою діяльність зупинив торговий дім та склад готової продукції. Потужності фабрики були законсервовані, персонал звільнено.
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