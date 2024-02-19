За перший рік повномасштабної війни в Україні з’явилося майже 3000 нових мільйонерів
Доходи у розмірі понад 1 мільйон гривень минулого року задекларували 12 374 особи, за рік кількість офіційних мільйонерів зросла на 16%.
Дані про підсумки декларування отриманих у 2022 році громадянами доходів оприлюднив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Таким чином кількість мільйонерів рік до року зросла на 2863 особи. Податкові зобов’язання по податку до сплати в бюджет такими "мільйонерами" визначено у сумі 2,76 млрд грн, по військовому збору – 526,5 млн гривень", – уточнив Гетманцев.
Загалом минулого року українці подали 266 тисяч декларацій про майновий стан та доходи за 2022 рік. Сума задекларованого доходу склала 147,92 мільярда гривень.
"Значна частина декларацій – 112 тисяч була подана у зв’язку із використанням права на податкову знижку. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету становить 444,08 млн гривень", – зауважив Гетманцев
За результатами декларування доходів фізичними особами у 2023 році сплачено:
- податку на доходи фізичних осіб – 4,54 млрд грн;
- військового збору – 946,09 млн грн.
Як повідомлялося, з 1 вересня 2021 року в Україні стартувала кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб. Вона мала тривати рік, до 1 вересня 2022 року, однак під час повномасштабної війни її продовжили до 1 березня 2023 року.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінював можливі надходження від податкової амністії "хоча б" у мільярди гривень.
Однак вона не виправдала очікувань – за півтора роки в її рамках було задекларовано 8,8 млрд грн, сума сплачених за пільговими ставкам податків склала 547,5 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо ви не потрапили в це число - ну, значить не того навчались або недостатньо докладали зусиль, або погоджувались працювати за копійки.
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Що, неповажний заздрісник, ІТ-шники жити заважають своїма заробітками? Ну, обтікай, обтікай, скривджений ІТ-шніками...
https://www.work.ua/ru/articles/career/2911/
Просто не прийнято в нашій країні показувати великі доходи державі. Бо може і відібрати.
Вже он, з'явилась на цензорі стаття одного ДУЖЕ розумного, який розписав - скільки бюджет України отримає, якщо з доходів більше ХХХ тисяч гривень брати 30% ПДФО, а скільки, якщо з доходів більше YYY тисяч гривень брати 45%. Що, очевидно, в умовах України - нісенітниця. Всі люди, яких торкнеться цей новий податок - одразу звільняться і одразу влаштуються на інше місце роботи, з зарплатою МЕНШЕ ніж XXX чи YYY. А "сірого налу" стане ще більше. Бо ціна "обналічкі" в країні аж 16%, що значно дешевше (18% ПДФО + 1.5 військового збору + 22% ЄСВ).
Водночас, є таке явище:
Знаєте, в моєї дружини батько до останнього дня життя опіклувався запасами на горищі. І запасав він там не золото, а сухарі. Бо голодував під час другої світової. І в Німеччину катався працювати в "теплушці" в 42-45 роках. І під час голодоморів 46-47 років голодував. І от в нього була така звичка (і не в одного нього - таких людей було мільйони) - ТРИМАТИ СУХАРІ НА ГОРИЩІ.
От і в ******** українців (ну, тих, хто заробляв в 1950-2010 роки щось більше за "на хліб та воду") - вкорінилась звичка НЕ ПОКАЗУВАТИ доходи (і так, це по закону - ухиляння від податків) - бо влада відбере (і начхати, кого хто вважає за владу - бандити, яких не бачить міліція/поліція - теж влада!).
Це вкорінилося в менталітеті. Ніякі закони, поки воно реально не стане "справедливим" років на 20, цього не змінить. І прийняттям законів про штрафи чи кримінальну відповідальність з цим боротися не має сенсу. Українці пережили комуністичну партію. Пережили клептократію Кучми і янучарина. Тож будуть ухилятись від надмірних несправедливих податків до останнього.
А ще є інфляція та девальвація гривні - цілком законний спосіб пограбування населення
Ось такими нехитрими маніпуляціями держава забирає в людей більше як 50 % доходу , а в бідось - пенсіонерів та малозабезпечених - майже всі сто .
Але державі мало - тому ,що злодій не може зупинится .
І наостанок просте питання яке хай кожен задасть державі - ЧОМУ кредити які залишила людина - переходять у спадок спадкоємцю? А пенсійні накопичення людини - переходять державі ?
Тому що ЙДІТЬ НА ЙУХ скаже держава . Платіть злидні податі і не задавйте дурних питань
"ЧОМУ кредити які залишила людина - переходять у спадок спадкоємцю? А пенсійні накопичення людини - переходять державі ?":
В Україні пенсійні накопичення належать громадянам, які працюють або працювали, і накопичували їх у фондах пенсійного забезпечення. Україна має трьохступеневу систему пенсійного забезпечення, яка включає обов'язкове державне пенсійне страхування, обов'язкове накопичувальне пенсійне страхування та добровільне пенсійне страхування. Обов'язкове накопичувальне пенсійне страхування включає в себе індивідуальні облікові записи, куди збираються внески працівників та їхніх роботодавців. Ці накопичення призначаються для покращення пенсійного забезпечення особи.
Обов'язкове накопичувальне пенсійне страхування (ОНПС) в Україні впроваджено з метою забезпечення додаткового пенсійного забезпечення для громадян. Основні принципи та механізми роботи ОНПС можна описати наступним чином:
Обов'язкові внески: Працівники та їхні роботодавці зобов'язані вносити обов'язкові внески в ОНПС. Величина внесків встановлюється законодавством та залежить від розміру заробітної плати.
Індивідуальні облікові записи: Кожен учасник ОНПС має індивідуальний обліковий запис, в якому фіксуються його внески та інша інформація. Цей обліковий запис є основою для визначення обсягу його накопичень та майбутніх виплат.
Інвестування накопичень: Збережені кошти інвестуються для отримання доходу. Це може бути вкладення у різні фінансові інструменти, такі як акції, облігації або інші інвестиційні фонди. Мета - збільшення обсягу накопичень на пенсію.
Пенсійні виплати: Після досягнення певного віку або наявності інших умов учасник ОНПС може отримувати пенсійні виплати. Величина виплат залежить від розміру накопичень та правил пенсійної системи.
Правила виведення коштів: Учасник може мати можливість вивести накопичення на пенсію у вигляді щорічних виплат або отримати їх у разі визначених життєвих обставин.
Учасник ОНПС може визначити своїх спадкоємців або інших осіб, які отримають його накопичення після його смерті, шляхом заповіту або іншими юридичними документами. Якщо такого визначення немає, то відповідно до законодавства України мають застосовуватися правила спадкування, які визначені в Цивільному кодексі та інших відповідних нормативних актах.
Що можна говорити,якщо в суспільстві живуть такі кретини як ти котрі пропагують порушувати законодавство,ухилятися від армії в період війни,не сплачувати податки і так далі. І такі ось ідіоти в синергії з корупційною владою дають ось такі от плоди,що Україні за 30 років незалежності опинилася на дні. Тобто ти повністю заслуговуєш і відповідаєш владі котру маєш. Це твій рівень,ти її достойний.
Стосовно податків з вами абсолютно немає про що говорити .
Можу сказати лише те що в країнах заходу багаті люди мають можливість практично не сплачувати податки за допомогою різних засобів оптимізації оподаткування а от звичайні люди оплачують на податки різні відрахування до 90% свого доходу і навіть більше . І це по суті грабіж бідних на користь багатих
Зрозуміло що ви людина яка ніколи не створювала власний бізнес яка ніколи не заробляла кошти і максимум жила на кошти роботодавця або на подачки від держави.
Тому тому слухати те що говорить Кріпак, раб ,наймит стосовно податків немає сенсу.
"В Німеччині система пенсійного забезпечення базується на принципі обов'язкових державних пенсійних внесків, і при досягненні відповідного пенсійного віку люди отримують право на пенсію. Коли людина отримує пенсію, вона може вільно розпоряджатися цими коштами.
У Німеччині, до досягнення пенсійного віку, коштами, які йдуть на майбутню пенсію через систему обов'язкових державних пенсійних внесків, особи, не можуть вільно розпоряджатися. Система передбачає, що ці внески забезпечують фінансування пенсійної системи та гарантують соціальний захист після досягнення відповідного віку."
"Стосовно податків з вами абсолютно немає про що говорити .
Можу сказати лише те що в країнах заходу багаті люди мають можливість практично не сплачувати податки за допомогою різних засобів оптимізації оподаткування а от звичайні люди оплачують на податки різні відрахування до 90% свого доходу і навіть більше . І це по суті грабіж бідних на користь багатих" --- це ******* *** Тем... другий раз, ітак обсираєшся...
Наприклад в Норвегії прогресивна система оподаткування,що означає,що той хто більше заробляє має сплачувати більші податки:
"В Норвегії прогресивна система оподаткування, що означає, що ті, хто заробляють більше, сплачують вищий відсоток податків від свого доходу. Отже, загальний принцип полягає в тому, що оподаткування вище для людей з вищим рівнем доходу.
Більше заробляючі громадяни сплачують вищий відсоток податків на прибуток і мають підвищені ставки податку на спадщину та податку на нерухомість. У той час як особи з нижчим рівнем доходу можуть зазнавати певних пільг або мають нижчі ставки податку на прибуток."
"Зрозуміло що ви людина яка ніколи не створювала власний бізнес яка ніколи не заробляла кошти і максимум жила на кошти роботодавця або на подачки від держави" --- судячи з того що ти нависирав ти просто недолугий неук
І не потрібно плутати пенсійну і соціальну систему в Німеччині і систему подачок в УКраїні .
Я бачу як пенсіонери в Україні - що проробили все життя - отримують мізерні подачки від держави - які вистачить ,хіба що на існування бомжа .
Стосовно податків - багата людини - створює - юридичну особу або ряд юридичних осіб і за допомогою мінімізації та виведення в офшори - уникає цього опадаткування .)))
А ви гугліть далі - ще пару фраз напишете - зайдете за експерта))
Я сам таку складаю і подаю. Мети 2:
1. так, я надміру сплатив ПДФО.
2. за кожен рік, за який в мене є податкова декларація і не надіслано мені повідомлення про майновий податок - вони не мають права в наступних роках нараховувати "заднім числом" цей самий майновий податок. Це в податковому кодексі чорним по білому написано. А я в податковій декларації все своє майно (з надлишковими метрами житла) чесно вказую.
Кожен хто продав 1к квартиру мільйонер.
Це не дуже великі гроші.
Валюта Покупка (грн.)
USDдоллар США 28,6800
Итоги дня 31.01.2023
Код валюты Курс (грн.)
840 USD 36,5686
За этот один год гривна подешевела на 27,5056%, это значит что тот кто на конец января 23г. имел доход за прошедшие 12 месяце 1000000 грн., заработал 27345,86 долл.
27345,86 х 28,68 = 784279,2648 грн.
Если считать, что доход человека в долларах не менялся на протяжении нескольких лет и составлял 27345,68 долл. за 12 месяцев, то тот кто на конец января 22-го года был всего лишь жалким семисотвосмидесятичетырехтысячником, на конец января 23-го года стал .... О Боже! Он стал МИЛЛИОНЕРОМ!!!! Всего лишь ЗА ГОД!!!!
Даже страшно представить годовой доход этих жирных котов, этих мироедов, когда один доллар будет стоить 150 грн. ......