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декларація (522) податки (2329) мільярдери (203) Державна податкова служба (306) мільйонери (90) Гетманцев (440)

За перший рік повномасштабної війни в Україні з’явилося майже 3000 нових мільйонерів

богатство,миллионер,миллиардер

Доходи у розмірі понад 1 мільйон гривень минулого року задекларували 12 374 особи, за рік кількість офіційних мільйонерів зросла на 16%.

Дані про підсумки декларування отриманих у 2022 році громадянами доходів оприлюднив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Таким чином кількість мільйонерів рік до року зросла на 2863 особи. Податкові зобов’язання по податку до сплати в бюджет такими "мільйонерами" визначено у сумі 2,76 млрд грн, по військовому збору – 526,5 млн гривень", – уточнив Гетманцев.

Загалом минулого року українці подали 266 тисяч декларацій про майновий стан та доходи за 2022 рік. Сума задекларованого доходу склала 147,92 мільярда гривень.

"Значна частина декларацій – 112 тисяч була подана у зв’язку із використанням права на податкову знижку. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету становить 444,08 млн гривень", – зауважив Гетманцев

За результатами декларування доходів фізичними особами у 2023 році сплачено:

  • податку на доходи фізичних осіб – 4,54 млрд грн;
  • військового збору – 946,09 млн грн.

Читайте також: Вперше за 17 років в Україні залишилося лише два мільярдери, – ЗМІ

Як повідомлялося, з 1 вересня 2021 року в Україні стартувала кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб. Вона мала тривати рік, до 1 вересня 2022 року, однак під час повномасштабної війни її продовжили до 1 березня 2023 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінював можливі надходження від податкової амністії "хоча б" у мільярди гривень. 

Однак вона не виправдала очікувань – за півтора роки в її рамках було задекларовано 8,8 млрд грн, сума сплачених за пільговими ставкам податків склала 547,5 млн грн.

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Топ коментарі
+10
Я даже могу с одного раза угадать кто это. Близкие и приближенные к власти. Там уже не только миллионеры на крови.

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19.02.2024 14:41
+10
Окрім пафосного заголовку тут більше нічого і не має. Так як мільйонери гривневі,а 1 млн гривень це 26 тисяч доларів. І то це напевно люди котрі ведуть якийсь бізнес. А в Європі такі гроші люди заробляють не займаючись бізнесом. такими новинами напевно хочуть хоч якось зімітувати в цій сраці котра відбувається як люди "багатіють" ніби то, пафосно заявивши про збільшення мільйонерів ударними темпами, скромно зайвий раз не наголошуючи що мільйонери то гривневі
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19.02.2024 14:53
+5
Давайте вгадаємо)Це ті котрі з першого дня вторгнення на нулі?А може це той хлопака,що 20 одиниць бронетехніки за пару днів на авдіївському напрямку завалив?Одного знаю точно,але його серед нас вже нема.28років було йому.Батьки отримали гроші,то певно вони в списку(((
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19.02.2024 15:04
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Я даже могу с одного раза угадать кто это. Близкие и приближенные к власти. Там уже не только миллионеры на крови.

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19.02.2024 14:41 Відповісти
а волонтьори?
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19.02.2024 15:21 Відповісти
В Україні декілька сотень тисяч осіб, які працюють або напряму на міжнародних роботодавців по "удальонці", або опосередковано. І багато хто з них заробляють більше тих $2100 на місяць, які потрібні, аби стати "мільонером" в Україні по річному доходу.

Якщо ви не потрапили в це число - ну, значить не того навчались або недостатньо докладали зусиль, або погоджувались працювати за копійки.
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19.02.2024 16:15 Відповісти
Еще бы вы читать научились, было бы просто хорошо

... Украинский IT-рынок 2023 - уменьшение зарплат и рост конкуренции Количество вакансий на украинском IT-рынке в 2023 году на 22 тыс. меньше, чем за предыдущий год.
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19.02.2024 16:30 Відповісти
Ще б ви головою думати навчились, а не дупою. Я нічого про тих ІТ-шників не сказав, це ви видумали собі і з собою щось там сперечаєтесь. Серед моїх знайомих, наприклад, "мільйонери" - це декілька "аудиторів", які працюють на західні компанії і заробляють більше 10к баксів на місяць. Є одна людина знайома, яка є "креатором контенту". В неї дохід більше 100к гривень на місяць. І ні, вона не геніталії свої в онлі-фанс показує...

Що, неповажний заздрісник, ІТ-шники жити заважають своїма заробітками? Ну, обтікай, обтікай, скривджений ІТ-шніками...
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19.02.2024 17:30 Відповісти
Где вас таких дебилов делают? Фабрики какие есть или конкурсы проводят на "тупой и еще тупее"? Все вопросы задавай себе, почему проголосовал за это.

https://www.work.ua/ru/articles/career/2911/

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19.02.2024 17:54 Відповісти
О, "обіженка" вже підтягнула ідеологічну складову, призначивши свого уявного ворога (бо він існує тільки в уяві "обіженки") таким, який "не за те голосував". Припущу, що в твоїй уяві "неправильно" голосували ті, хто за хєрограя. Тож до тебе питання: тебе що, особисто хєрограй покусав? Інструментом своїм?
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19.02.2024 18:01 Відповісти
Судя по тому, что это именно ты влез и начал писать тут свою дичь всем абсолютно - то ты давно уже и покусанный, и накормленный. Так доходчиво или сразу послать на@ер?
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19.02.2024 20:35 Відповісти
Що, "обіженка", не можеш визнати, що в Україні реально є сотні тисяч людей, які ні разу не "блізкіє і прібліженньіє к власті", а заробляють власним розумом за зусиллями? Ну, нічого, обтєкай, обтєкай. Класова ненависть до тих, хто заробляє більше за тебе, нездара, то таке, не кримінальне. Втрешся і далі будеш якусь маячню в інтернетах про успішніших за тебе писати...
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20.02.2024 15:14 Відповісти
Класно! Такими темпами на 15й рік війни українці закінчаться, залишуться тільки французи українського походження.
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19.02.2024 14:50 Відповісти
Окрім пафосного заголовку тут більше нічого і не має. Так як мільйонери гривневі,а 1 млн гривень це 26 тисяч доларів. І то це напевно люди котрі ведуть якийсь бізнес. А в Європі такі гроші люди заробляють не займаючись бізнесом. такими новинами напевно хочуть хоч якось зімітувати в цій сраці котра відбувається як люди "багатіють" ніби то, пафосно заявивши про збільшення мільйонерів ударними темпами, скромно зайвий раз не наголошуючи що мільйонери то гривневі
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19.02.2024 14:53 Відповісти
Так це річний заробіток. 26 тисяч доларів в Україні заробляють сотні тисяч осіб, очевидно.

Просто не прийнято в нашій країні показувати великі доходи державі. Бо може і відібрати.

Вже он, з'явилась на цензорі стаття одного ДУЖЕ розумного, який розписав - скільки бюджет України отримає, якщо з доходів більше ХХХ тисяч гривень брати 30% ПДФО, а скільки, якщо з доходів більше YYY тисяч гривень брати 45%. Що, очевидно, в умовах України - нісенітниця. Всі люди, яких торкнеться цей новий податок - одразу звільняться і одразу влаштуються на інше місце роботи, з зарплатою МЕНШЕ ніж XXX чи YYY. А "сірого налу" стане ще більше. Бо ціна "обналічкі" в країні аж 16%, що значно дешевше (18% ПДФО + 1.5 військового збору + 22% ЄСВ).
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19.02.2024 17:14 Відповісти
"Просто не прийнято в нашій країні показувати великі доходи державі" --- це називається ухиляння від виплат податків, хоча тут і гадати не треба усі ітак розуміють,що в нашій країні одні крали,інші не платили податки,треті користувалися коррупцією в своїх цілях і в результаті країна була на дні. Якщо пів економіки в тіні, підприємства не платять податки,люди получають зарплати в конвертах,а влада краде то дивуватися тим,що Україна нижче Молдови упала не варто.
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19.02.2024 17:43 Відповісти
Ви абсолютно праві. З формальної та юридичної точки зору.

Водночас, є таке явище:

Знаєте, в моєї дружини батько до останнього дня життя опіклувався запасами на горищі. І запасав він там не золото, а сухарі. Бо голодував під час другої світової. І в Німеччину катався працювати в "теплушці" в 42-45 роках. І під час голодоморів 46-47 років голодував. І от в нього була така звичка (і не в одного нього - таких людей було мільйони) - ТРИМАТИ СУХАРІ НА ГОРИЩІ.

От і в ******** українців (ну, тих, хто заробляв в 1950-2010 роки щось більше за "на хліб та воду") - вкорінилась звичка НЕ ПОКАЗУВАТИ доходи (і так, це по закону - ухиляння від податків) - бо влада відбере (і начхати, кого хто вважає за владу - бандити, яких не бачить міліція/поліція - теж влада!).

Це вкорінилося в менталітеті. Ніякі закони, поки воно реально не стане "справедливим" років на 20, цього не змінить. І прийняттям законів про штрафи чи кримінальну відповідальність з цим боротися не має сенсу. Українці пережили комуністичну партію. Пережили клептократію Кучми і янучарина. Тож будуть ухилятись від надмірних несправедливих податків до останнього.
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19.02.2024 18:14 Відповісти
Та да ... "Чому бідні, бо сірі ..."
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19.02.2024 20:16 Відповісти
Просто ви економічно неграмотний . В Україні податки платять всі . Товари купуєте в магазині ? Практично в кожному з них сидить ПДВ 20% , мита, акцизи . Їздите мабуть в авто чи в маршуртці - отже платите за пальне - а там акцизи , мита. Я вже мовчу про - електрику ,воду , газ.

А ще є інфляція та девальвація гривні - цілком законний спосіб пограбування населення

Ось такими нехитрими маніпуляціями держава забирає в людей більше як 50 % доходу , а в бідось - пенсіонерів та малозабезпечених - майже всі сто .

Але державі мало - тому ,що злодій не може зупинится .

І наостанок просте питання яке хай кожен задасть державі - ЧОМУ кредити які залишила людина - переходять у спадок спадкоємцю? А пенсійні накопичення людини - переходять державі ?
Тому що ЙДІТЬ НА ЙУХ скаже держава . Платіть злидні податі і не задавйте дурних питань
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19.02.2024 23:02 Відповісти
боже,яке конечне... податки є в любій державі, в любій державі несплата податків це порушення законодавства. Поїдь в Європу поживи в деякі країни, там такі податки,що ти будеш драпати назад в Україну і цілувати після того як перетнеш кордон землю( хоча ти не будеш,ти ухилянт мав би ти хоч каплю сміливості уже би перепливав Тису,але тебе навіть на це не вистачає ) коли відчуєш різницю.

"ЧОМУ кредити які залишила людина - переходять у спадок спадкоємцю? А пенсійні накопичення людини - переходять державі ?":

В Україні пенсійні накопичення належать громадянам, які працюють або працювали, і накопичували їх у фондах пенсійного забезпечення. Україна має трьохступеневу систему пенсійного забезпечення, яка включає обов'язкове державне пенсійне страхування, обов'язкове накопичувальне пенсійне страхування та добровільне пенсійне страхування. Обов'язкове накопичувальне пенсійне страхування включає в себе індивідуальні облікові записи, куди збираються внески працівників та їхніх роботодавців. Ці накопичення призначаються для покращення пенсійного забезпечення особи.

Обов'язкове накопичувальне пенсійне страхування (ОНПС) в Україні впроваджено з метою забезпечення додаткового пенсійного забезпечення для громадян. Основні принципи та механізми роботи ОНПС можна описати наступним чином:

Обов'язкові внески: Працівники та їхні роботодавці зобов'язані вносити обов'язкові внески в ОНПС. Величина внесків встановлюється законодавством та залежить від розміру заробітної плати.

Індивідуальні облікові записи: Кожен учасник ОНПС має індивідуальний обліковий запис, в якому фіксуються його внески та інша інформація. Цей обліковий запис є основою для визначення обсягу його накопичень та майбутніх виплат.

Інвестування накопичень: Збережені кошти інвестуються для отримання доходу. Це може бути вкладення у різні фінансові інструменти, такі як акції, облігації або інші інвестиційні фонди. Мета - збільшення обсягу накопичень на пенсію.

Пенсійні виплати: Після досягнення певного віку або наявності інших умов учасник ОНПС може отримувати пенсійні виплати. Величина виплат залежить від розміру накопичень та правил пенсійної системи.

Правила виведення коштів: Учасник може мати можливість вивести накопичення на пенсію у вигляді щорічних виплат або отримати їх у разі визначених життєвих обставин.

Учасник ОНПС може визначити своїх спадкоємців або інших осіб, які отримають його накопичення після його смерті, шляхом заповіту або іншими юридичними документами. Якщо такого визначення немає, то відповідно до законодавства України мають застосовуватися правила спадкування, які визначені в Цивільному кодексі та інших відповідних нормативних актах.

Що можна говорити,якщо в суспільстві живуть такі кретини як ти котрі пропагують порушувати законодавство,ухилятися від армії в період війни,не сплачувати податки і так далі. І такі ось ідіоти в синергії з корупційною владою дають ось такі от плоди,що Україні за 30 років незалежності опинилася на дні. Тобто ти повністю заслуговуєш і відповідаєш владі котру маєш. Це твій рівень,ти її достойний.
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20.02.2024 09:00 Відповісти
Те що ви економічно безграмотний вже і так зрозуміло. Особливо коли ви почали говорити про пенсійне забезпечення в Україні .Практично всі пенсійні виплати обов'язкові для працівника ,причому держава абсолютно не звітує як вона їх витрачає Тобто людина в18 несе повну кримінальну відповідальність за свої дії, але вона не може розпоряджатися вільно своїми пенсійними забезпеченнями. Що це як Не злочинне обмеження права людини розпоряджатися власними коштами?

Стосовно податків з вами абсолютно немає про що говорити .

Можу сказати лише те що в країнах заходу багаті люди мають можливість практично не сплачувати податки за допомогою різних засобів оптимізації оподаткування а от звичайні люди оплачують на податки різні відрахування до 90% свого доходу і навіть більше . І це по суті грабіж бідних на користь багатих

Зрозуміло що ви людина яка ніколи не створювала власний бізнес яка ніколи не заробляла кошти і максимум жила на кошти роботодавця або на подачки від держави.
Тому тому слухати те що говорить Кріпак, раб ,наймит стосовно податків немає сенсу.
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20.02.2024 11:17 Відповісти
"Те що ви економічно безграмотний вже і так зрозуміло" --- це ******* *** Тем Ти прибігаєш,розказуєш про безграмотність,а сам тупорилий до болю... обовязкові пенсійні виплати є і в Франції,Німеччині,Італії,Іспанії наприклад. А ти тут сидиш і розказуєш про " Що це як Не злочинне обмеження права людини розпоряджатися власними коштами?". Ті ІДІОТ. При чому клінічний:

"В Німеччині система пенсійного забезпечення базується на принципі обов'язкових державних пенсійних внесків, і при досягненні відповідного пенсійного віку люди отримують право на пенсію. Коли людина отримує пенсію, вона може вільно розпоряджатися цими коштами.

У Німеччині, до досягнення пенсійного віку, коштами, які йдуть на майбутню пенсію через систему обов'язкових державних пенсійних внесків, особи, не можуть вільно розпоряджатися. Система передбачає, що ці внески забезпечують фінансування пенсійної системи та гарантують соціальний захист після досягнення відповідного віку."

"Стосовно податків з вами абсолютно немає про що говорити .

Можу сказати лише те що в країнах заходу багаті люди мають можливість практично не сплачувати податки за допомогою різних засобів оптимізації оподаткування а от звичайні люди оплачують на податки різні відрахування до 90% свого доходу і навіть більше . І це по суті грабіж бідних на користь багатих" --- це ******* *** Тем... другий раз, ітак обсираєшся...

Наприклад в Норвегії прогресивна система оподаткування,що означає,що той хто більше заробляє має сплачувати більші податки:

"В Норвегії прогресивна система оподаткування, що означає, що ті, хто заробляють більше, сплачують вищий відсоток податків від свого доходу. Отже, загальний принцип полягає в тому, що оподаткування вище для людей з вищим рівнем доходу.

Більше заробляючі громадяни сплачують вищий відсоток податків на прибуток і мають підвищені ставки податку на спадщину та податку на нерухомість. У той час як особи з нижчим рівнем доходу можуть зазнавати певних пільг або мають нижчі ставки податку на прибуток."

"Зрозуміло що ви людина яка ніколи не створювала власний бізнес яка ніколи не заробляла кошти і максимум жила на кошти роботодавця або на подачки від держави" --- судячи з того що ти нависирав ти просто недолугий неук
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20.02.2024 11:40 Відповісти
Пенсійні системи в різних країнах - РІЗНІ .

І не потрібно плутати пенсійну і соціальну систему в Німеччині і систему подачок в УКраїні .
Я бачу як пенсіонери в Україні - що проробили все життя - отримують мізерні подачки від держави - які вистачить ,хіба що на існування бомжа .

Стосовно податків - багата людини - створює - юридичну особу або ряд юридичних осіб і за допомогою мінімізації та виведення в офшори - уникає цього опадаткування .)))

А ви гугліть далі - ще пару фраз напишете - зайдете за експерта))
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20.02.2024 11:54 Відповісти
"А ви гугліть далі - ще пару фраз напишете - зайдете за експерта))" --- та то що ти за далбойоба зійшов це уже сатло давним давно зрозуміло, прибіг *** Тем почав навалювати що хтос безграмотний, поприводив різних недолугих аргументів про то що "пенсійна система без права вільно розпоряджатися своїми грошима це злочинне обмеження", хоча така система є і в німеччині,Франції,Італії і так далі Потім почав показувати свою "експертизу" в податках розказуючи що в Європі багаті живуть багато а інші прямо все віддають що мають, хоча в розвинутих країнах як раз система податків прогресивна, і якщо людина більше заробляє то вона більше і сплачує. А для тих хто заробляє мінімалку взагалі купу пільг і допомоги є. Але *** Тем ж "експерт" у всіх справах, починаючи від пенсійного питання закінчуючи податками Хоча всі його аргументи підходять тільки для того щоб пересвідчитися у його тупості і некомпетентності
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20.02.2024 12:03 Відповісти
Давайте вгадаємо)Це ті котрі з першого дня вторгнення на нулі?А може це той хлопака,що 20 одиниць бронетехніки за пару днів на авдіївському напрямку завалив?Одного знаю точно,але його серед нас вже нема.28років було йому.Батьки отримали гроші,то певно вони в списку(((
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19.02.2024 15:04 Відповісти
Це ті, хто склав і подав податкову декларацію самотужки. Вам же пишуть - більшість декларацій подані для отримання надміру сплаченого ПДФО.

Я сам таку складаю і подаю. Мети 2:
1. так, я надміру сплатив ПДФО.
2. за кожен рік, за який в мене є податкова декларація і не надіслано мені повідомлення про майновий податок - вони не мають права в наступних роках нараховувати "заднім числом" цей самий майновий податок. Це в податковому кодексі чорним по білому написано. А я в податковій декларації все своє майно (з надлишковими метрами житла) чесно вказую.
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19.02.2024 17:18 Відповісти
Це 26000 доларів.
Кожен хто продав 1к квартиру мільйонер.
Це не дуже великі гроші.
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19.02.2024 15:33 Відповісти
З тексту статті - це ті, хто склав і подав податкову декларацію самотужки. Ті, хто продають квартири - декларації не складають, принаймні переважна більшість з них, бо фактичним податковим агентом по вашим податкам на продаж квартири є нотаріус. Ви сплачуєте податок "по операції" і не складаєте податкову декларацію, зазвичай. Окрім випадків, коли ви не згодні з податком, нотаріус вас не послухав і ви бажаєте надміру сплачені податки з продаж (або з інших причин) повернути...
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19.02.2024 17:22 Відповісти
Пропоную обезцінити гривню ще більше... Замало мільйонерів!
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19.02.2024 15:51 Відповісти
Гривню ж спеціально обесцінюють. НБУ палить резерви, аби її тримати, але вам з Польщі добре видно, як її топлять.
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20.02.2024 17:08 Відповісти
а скільки мілярдерів
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19.02.2024 15:58 Відповісти
"Вєрной дорогой ідботє, таваріщі !" Скоро усі будемо мільйонерами ! Є тільки одне "але"... Колись, як гроші називались купонами і усі тоді теж були мільйонерами, поляк казав : Цо то за такі пеньонзе, же за кільо сала тшеба даць тши кіля пєньонзи ?!
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19.02.2024 16:09 Відповісти
Ще кілька років війни і всі в Україні будуть мільйонерами?
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19.02.2024 16:46 Відповісти
Чого це Ви сполошилися, там в Америках ??
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19.02.2024 20:18 Відповісти
Хто каже? Тут все тихо 😃 Бажаю вам того ж.
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19.02.2024 22:30 Відповісти
Кому війна, а кому - золотий дощ. Раніше крали мільйонами. Тепер - мільярдами.
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19.02.2024 17:04 Відповісти
Інфляція + корупція = новина
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19.02.2024 17:49 Відповісти
Бажання редакції хайпанути. От і все.
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20.02.2024 17:10 Відповісти
Итоги дня 28.01.2022

Валюта Покупка (грн.)
USDдоллар США 28,6800


Итоги дня 31.01.2023

Код валюты Курс (грн.)
840 USD 36,5686

За этот один год гривна подешевела на 27,5056%, это значит что тот кто на конец января 23г. имел доход за прошедшие 12 месяце 1000000 грн., заработал 27345,86 долл.

27345,86 х 28,68 = 784279,2648 грн.
Если считать, что доход человека в долларах не менялся на протяжении нескольких лет и составлял 27345,68 долл. за 12 месяцев, то тот кто на конец января 22-го года был всего лишь жалким семисотвосмидесятичетырехтысячником, на конец января 23-го года стал .... О Боже! Он стал МИЛЛИОНЕРОМ!!!! Всего лишь ЗА ГОД!!!!

Даже страшно представить годовой доход этих жирных котов, этих мироедов, когда один доллар будет стоить 150 грн. ......
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19.02.2024 18:36 Відповісти
Отже це доказ того що ми рухаємось в правильному напрямку?
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19.02.2024 22:03 Відповісти
А насправді так і є. Багато що відкрилося, глянеш в новобудову переїхали переселенці і авто у них не дешеві і айфони останні, от що я бачу: бідні всі виїхала в ті країни де виплати платять, а залишились ті хто заробляє або на війні або має бізнес який розвивається в війну
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20.02.2024 19:00 Відповісти
Ця ситуація вказує на те, що люди адаптувалися до умов війни
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20.02.2024 20:03 Відповісти

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