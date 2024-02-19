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кордон (1092) потяг (1275) Польща (2385) Укрзалізниця (4643) фермер (219)

Польські фермери вперше блокували пасажирський поїзд до Хелма, зараз ускладнень руху немає, – "Укрзалізниця"

уз,укрзалізниця,потяг,поїзд

Увечері у неділю, 18 лютого, польські протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ – Хелм, у якому перебувало 260 пасажирів, переважно жінок та дітей.

Інформацію про це підтвердили у пресслужбі "Укрзалізниці".

"Багато пасажирів мали подальші пересадки та перельоти. Після втручання польської поліції та залізничників поїзд було розблоковано, він продовжив рух", – зазначається у повідомленні.

Наразі залізничне сполучення з Польщею здійснюється в штатному режимі, а пасажирські та вантажні поїзди наразі курсують без ускладнень, запевнили у пресслужбі залізничної компанії.

"Укрзалізниця" наголошує на неприпустимості блокування руху залізничного транспорту. Вважаємо подібні дії протестувальників обурливими, зважаючи на історію партнерських та економічних відносин між нашими країнами. Крім того, такі дії негативно впливають на забезпечення обороноздатності України та безпеку кордонів ЄС від російського агресора", – наголосили в "Укрзалізниці".

Що відомо про блокаду кордону з Польщею?

Як повідомлялося, за даними Митної служби України, напередодні польські фермери повністю заблокували в обидва боки рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин", а також намагалися перешкодити руху поїздів.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. У вівторок, 13 лютого, було заблоковано п’ять пунктів перетину кордону між Україною та Польщею.

Детальніше про сиуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу

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Топ коментарі
+12
не хотілобся щоб так було, але
як би ***** стояло на кордоні з польщею, пердаки горілиб дуже сильно.
доречі, кпп на білорусь не блокуються
і зерно рф не заважає працювати фермерам
політика чистої води за гроші *****
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19.02.2024 15:20
+9
не плач, якщо 200 євро для тебе була межа в Україні, то ти дійсно - холоп. Якщо хочеш заробити більше, запрошую до ТЦК, будь-який в м. Києві та області, швидке проходження гарантую. В залежності від посади будеш мати гарний колектив, виплату до 120К грн., свіже повітря та харчування/утримання.
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19.02.2024 15:20
+9
******** якесь!
Де заява МЗС?
Де звернення до міжнародного суту та притягнення винних за злочини пов'язані з терористичними діями окремих польських екстримістів?
Чекаємо та кажемо як казали про рашку - та вони не нападуть?
Цього чекаємо панове яким народ УКРАЇНИ дав владу та має довіру під час війни!
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19.02.2024 15:45
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Нажаль, в Польші мало українців. А ті, хто є - обирають ганьбу. Загальнопольський страйк українців трохи додав би здорового глузду, але ж де взяти в Польщі українців? Там, у переважній більшості малороси та хохли, які втікли з України та залюбки готові асимілюватися будь-де, аби не жити в Україні.
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19.02.2024 14:41 Відповісти
Втікли малороси і хохли замість того ,щоб задурно на місцевих українських підпанків та чинуш працювати за 200 баксів.
Жирують там за кордоном - нічого не роблять - а їм тисячі долярів приносять .
Нема що б вийти - на страйк - захистити інтереси - корпорацій -зернотрейдерів , які скупили за бещзцінь зерно українських фермерів . Які холопи дурні - не хочуть за олігархів пупи рвати . Мабуть мало палок та батогів отримали - треба більше - щоб полюбили неньку -вкраїну .
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19.02.2024 15:07 Відповісти
не плач, якщо 200 євро для тебе була межа в Україні, то ти дійсно - холоп. Якщо хочеш заробити більше, запрошую до ТЦК, будь-який в м. Києві та області, швидке проходження гарантую. В залежності від посади будеш мати гарний колектив, виплату до 120К грн., свіже повітря та харчування/утримання.
показати весь коментар
19.02.2024 15:20 Відповісти
Главное пана защищать.
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19.02.2024 15:21 Відповісти
Мабуть, житло та одяг теж за рахунок приймаючої сторони.
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19.02.2024 16:14 Відповісти
Батьки мого похресника 15 років працювали в Україні - вона медсестрою , він - фельдшер за копійки . Врешті врешт поїхали закородон в Польщу - щоб звести кінці з кінцями - і зараз працюють на таких самих посадах в лікарні. Отримують, пристойні гроші . Чому вони мають повертатися в Україну - якій вони віддали кращі рокі свого життя ? Щоб вийшовши на пенсію в Україні - отримати мінімальну пенсію-подачку ? Що ви не чули що один з "ганьби народу " недавно заявив - що соціальні виплати потрібно зменшувати - бо мовляв українці "жирують" ?

Що стосується за мене - я принципово не працюю ні на українського пана, ні на польського. , ні на українського дуполиза чиновника Бог дав розум заробляти своєю головою і руками - і нахрін слати як панів, так і таких як ви "порадників ".
Я за своє життя не брав жодної подачки чи грошей від держави , сплачуючи все життя купу податків і даючи роботу людям .
І особливо не можу терпіти будь яку державну службу - через дебілів -начальників . Тому щиро дякую за пропозицію - але мав я її там - де мала держава всі зобовязання стосовно мене .
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19.02.2024 16:52 Відповісти
"Що стосується за мене - я принципово не працюю ні на українського пана, ні на польського. , ні на українського дуполиза чиновника" ((
Гм...... Ілон Маск , як же я тебе не впізнав ...... Для принципово непрацюючого на пана - якщо ти не злодій у законі , то незалежно від роду твоєї діяльності ти однаково працюєш на якогось пана чи чиновника , що твій бізнес використвує для власного збагачення . програміст - тоді твої розробки оплачені замовником ( паном ) , виробничник - твій товар купить якийсь пан для подальшої реалізації чи використання на власному виробництві , будівельник - так ти панам палаци зводиш , сфера обслуговування - панам точно дупи лижеш щоб заробіток мати . Навіть похоронний бізнес залежить від панів і чиновників (( Не тим ти на світ з'явився , щоб над тобою панів не було .
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19.02.2024 18:13 Відповісти
Звичайно - що всі люди тим чим іншим чином працюють на інших . І немає абсолютно незалежної людини в цьому світі .
Але моя вільний вибір полягає в тому - що я можу дозволити ,дякуючи Богу , вибирати з ким мені працювати , а з ким ні. І точно де я не буду добровільно працювати - це чиновником на державній службі
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19.02.2024 18:21 Відповісти
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19.02.2024 18:25 Відповісти
Зрозумів. Пан всравсі.
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19.02.2024 20:42 Відповісти
То вдягайте підгузки- буде вам поміч. А нам не потрібно знати про ваші особисті проблеми ))
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19.02.2024 21:36 Відповісти
Олекандр сат рем, якщо не секрет, за кого голосували в 2019?
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19.02.2024 21:21 Відповісти
Беручи до уваги ,що наш мудрий нарід вивів 2 другий тур два зла - маленьке зло і велике зло .
І між баригою спекулянтом і клоуном - довелося голосувати за баригу спекулянта _ Порошенка . Не можуть же порядні люди вибирати блазня на царювання
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19.02.2024 21:38 Відповісти
Дурник, Порох збудував армію з нуля, при ньому економіка росла 4 роки поспіль, Безвіз, Нато і Єс в конституції, прозоро, і багато іншого. Хоча, вступати з тобою в полеміку і щось доказувати не бачу сенсу, тому для тебе більше писати нічого не буду, сенсу нема як і критичного мислення в твоїй голові.
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20.02.2024 11:35 Відповісти
Як вона не могла рости - на фоні того ,як провалилалася економіка в 2014,? Ефект низької бази - то був не стільки ріст - скільки відновлення до показників 2014 року.
Стосовно того , що зробив Порох - маладєц , але саме його відсутність політичної волі і не бажання боротися з корупцією у власному оточенні привели - до влади Зеленського 2019 .
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20.02.2024 11:45 Відповісти


Якщо у польщі так прекрасно платять медсестрам, як ти кажеш, то чому польські медики масово тікають з польщі у Німеччину, Британію, Норвегію, США, Канаду😆
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20.02.2024 09:37 Відповісти
Никто никуда не бежит. Это фейк.
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20.02.2024 09:40 Відповісти
Все ж в порівнянні . Після 250 доларів в Україні - тисяча в Польщі медсестрі - то суттєва різниця ?
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20.02.2024 11:48 Відповісти
вы говорит хрень
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19.02.2024 15:47 Відповісти
не хотілобся щоб так було, але
як би ***** стояло на кордоні з польщею, пердаки горілиб дуже сильно.
доречі, кпп на білорусь не блокуються
і зерно рф не заважає працювати фермерам
політика чистої води за гроші *****
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19.02.2024 15:20 Відповісти
******** якесь!
Де заява МЗС?
Де звернення до міжнародного суту та притягнення винних за злочини пов'язані з терористичними діями окремих польських екстримістів?
Чекаємо та кажемо як казали про рашку - та вони не нападуть?
Цього чекаємо панове яким народ УКРАЇНИ дав владу та має довіру під час війни!
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19.02.2024 15:45 Відповісти
У нас замість МЗС - ліс із корабельних сосон і пуцьвірків , яким ті сосни смокчуть ((
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19.02.2024 18:16 Відповісти
Згадується класик: "Ну що, сину, допомогли тобі твої ляхи?©"
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19.02.2024 16:00 Відповісти
Гоголь то добре , просто у нас власних таких ляхів більше аніж на кордоні за кацапські гроші змогли зібрати (( Там тільки кордон блокують , а у нас владу узурпували .
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19.02.2024 18:18 Відповісти
Звернули увагу? Пшекляндці блокують з 06.11.4 місяці вони сидять на кордоні,всі одягнуті в однакову форму,відгодовані,а як же їх автобізнес і фермерство? і при цьому волають: Матка Боска,ми знедолені,нас знищує укроагропродукція....
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19.02.2024 21:30 Відповісти
А навіщо блокувати пасажирські потяги з біженцями, транспорт який не перевозе с/х продукцію?,блокували б транспорт з с/х продукцією тоді зрозуміло , яка тоді справжня мета ціх блокувань кордонів воюючої країни з агресором?, чи вони хочуть показати що крутіше за українців в той час коли україна в крові , ми не проти - хай блокувати Путіна біля Авдієвки? чи ні - Путіна блокувати не хочуть , а українців , якось дивно виходить - чи РФ вже не ворог?
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19.02.2024 21:51 Відповісти
Безкарність є найбільшим заохоченням до злочинності.
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19.02.2024 22:39 Відповісти
Росія, за період 2022-2023 років завезла до Польщі 12 млн тонн зерна. При цьому українського зерна зайшло до країни в обсягу лише 4,3 млн тонн.
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20.02.2024 00:17 Відповісти
Польські фермери напевно отримали "субсидію" від Кремля? Як ще пояснити таку організованість, послідовність...?
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20.02.2024 08:06 Відповісти
Співвідношення вирощеного зерна в польщі між великими агрокоманіями і дрібними фермерами (2020-2023)

2020:
Великі агрокомпанії: 72%
Дрібні фермери: 28%
2021:
Великі агрокомпанії: 74%
Дрібні фермери: 26%
2022:
Великі агрокомпанії: 76%
Дрібні фермери: 24%
2023:
Великі агрокомпанії: 78%
Дрібні фермери: 22%

Де там ті довпойопи які розказують про зубожілого дрібного польського фермера, якого обікрав український олігарх?! Може проблема не в українських агроходингах, а ненажерливості польських агробаронів які знищують дрібних фермерів і звинувачують українців???
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20.02.2024 09:26 Відповісти
московія обісралась від перспективи посилення співпраці між країнами Сх.Європи (а проти такого альянсу кремль програє дуже швидко) і вирішила подьоргати за мотузки своєї аґентури та аґентів впливу в ЄУ та зробити другий фронт, гібридний - "розділяй і володарюй".
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20.02.2024 10:13 Відповісти
Від поляків тхне запахом гімна.
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20.02.2024 10:13 Відповісти
Головне - відкрити канали для зерна рассєян, яке, скоріше всього, вкрадене в Україні.
Залізна логіка. Ну і банальне: друзі пізнаються в біді.
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20.02.2024 10:16 Відповісти

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