Польські фермери вперше блокували пасажирський поїзд до Хелма, зараз ускладнень руху немає, – "Укрзалізниця"
Увечері у неділю, 18 лютого, польські протестувальники заблокували рух пасажирського поїзда №119 Київ – Хелм, у якому перебувало 260 пасажирів, переважно жінок та дітей.
Інформацію про це підтвердили у пресслужбі "Укрзалізниці".
"Багато пасажирів мали подальші пересадки та перельоти. Після втручання польської поліції та залізничників поїзд було розблоковано, він продовжив рух", – зазначається у повідомленні.
Наразі залізничне сполучення з Польщею здійснюється в штатному режимі, а пасажирські та вантажні поїзди наразі курсують без ускладнень, запевнили у пресслужбі залізничної компанії.
"Укрзалізниця" наголошує на неприпустимості блокування руху залізничного транспорту. Вважаємо подібні дії протестувальників обурливими, зважаючи на історію партнерських та економічних відносин між нашими країнами. Крім того, такі дії негативно впливають на забезпечення обороноздатності України та безпеку кордонів ЄС від російського агресора", – наголосили в "Укрзалізниці".
Що відомо про блокаду кордону з Польщею?
Як повідомлялося, за даними Митної служби України, напередодні польські фермери повністю заблокували в обидва боки рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин", а також намагалися перешкодити руху поїздів.
Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. У вівторок, 13 лютого, було заблоковано п’ять пунктів перетину кордону між Україною та Польщею.
Детальніше про сиуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу
Будь ласка, зачекайте...
Жирують там за кордоном - нічого не роблять - а їм тисячі долярів приносять .
Нема що б вийти - на страйк - захистити інтереси - корпорацій -зернотрейдерів , які скупили за бещзцінь зерно українських фермерів . Які холопи дурні - не хочуть за олігархів пупи рвати . Мабуть мало палок та батогів отримали - треба більше - щоб полюбили неньку -вкраїну .
Що стосується за мене - я принципово не працюю ні на українського пана, ні на польського. , ні на українського дуполиза чиновника Бог дав розум заробляти своєю головою і руками - і нахрін слати як панів, так і таких як ви "порадників ".
Я за своє життя не брав жодної подачки чи грошей від держави , сплачуючи все життя купу податків і даючи роботу людям .
І особливо не можу терпіти будь яку державну службу - через дебілів -начальників . Тому щиро дякую за пропозицію - але мав я її там - де мала держава всі зобовязання стосовно мене .
Гм...... Ілон Маск , як же я тебе не впізнав ...... Для принципово непрацюючого на пана - якщо ти не злодій у законі , то незалежно від роду твоєї діяльності ти однаково працюєш на якогось пана чи чиновника , що твій бізнес використвує для власного збагачення . програміст - тоді твої розробки оплачені замовником ( паном ) , виробничник - твій товар купить якийсь пан для подальшої реалізації чи використання на власному виробництві , будівельник - так ти панам палаци зводиш , сфера обслуговування - панам точно дупи лижеш щоб заробіток мати . Навіть похоронний бізнес залежить від панів і чиновників (( Не тим ти на світ з'явився , щоб над тобою панів не було .
Але моя вільний вибір полягає в тому - що я можу дозволити ,дякуючи Богу , вибирати з ким мені працювати , а з ким ні. І точно де я не буду добровільно працювати - це чиновником на державній службі
І між баригою спекулянтом і клоуном - довелося голосувати за баригу спекулянта _ Порошенка . Не можуть же порядні люди вибирати блазня на царювання
Стосовно того , що зробив Порох - маладєц , але саме його відсутність політичної волі і не бажання боротися з корупцією у власному оточенні привели - до влади Зеленського 2019 .
Якщо у польщі так прекрасно платять медсестрам, як ти кажеш, то чому польські медики масово тікають з польщі у Німеччину, Британію, Норвегію, США, Канаду😆
як би ***** стояло на кордоні з польщею, пердаки горілиб дуже сильно.
доречі, кпп на білорусь не блокуються
і зерно рф не заважає працювати фермерам
політика чистої води за гроші *****
Де заява МЗС?
Де звернення до міжнародного суту та притягнення винних за злочини пов'язані з терористичними діями окремих польських екстримістів?
Чекаємо та кажемо як казали про рашку - та вони не нападуть?
Цього чекаємо панове яким народ УКРАЇНИ дав владу та має довіру під час війни!
2020:
Великі агрокомпанії: 72%
Дрібні фермери: 28%
2021:
Великі агрокомпанії: 74%
Дрібні фермери: 26%
2022:
Великі агрокомпанії: 76%
Дрібні фермери: 24%
2023:
Великі агрокомпанії: 78%
Дрібні фермери: 22%
Де там ті довпойопи які розказують про зубожілого дрібного польського фермера, якого обікрав український олігарх?! Може проблема не в українських агроходингах, а ненажерливості польських агробаронів які знищують дрібних фермерів і звинувачують українців???
Залізна логіка. Ну і банальне: друзі пізнаються в біді.