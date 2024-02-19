"Метінвест" Ахметова зменшив виробництво сталі за рік ще на третину
Підприємства металургійного холдингу "Метінвест" за підсумками роботи 2023 році зменшили виплавку сталі та чавуну, проте збільшили виробництво залізорудного концентрату та окатків.
Зокрема, виплавка сталі минулого року впала на 31% – до 2,03 млн тонн, повідомляється у пресрелізі компанії.
Виробництво чавуну за рік зменшилося на 36% (до 1,77 млн тонн), коксу – на 25% (до 1,24 млн тонн), товарних напівфабрикатів – на 19% (до 832 тис. тонн), готової продукції – на 36% (до 1,1 млн тонн).
Зменшення виробництва сталі та чавуну в компанії пояснюють зупинкою низки своїх підприємств у Маріуполі, Авдіївці та Запоріжжі з 24 лютого 2022 року, зокрема меткомбінату "Азовсталь", ММК ім. Ілліча та Авдіївського КХЗ. Частково це вдалося компенсувати збільшенням виробництва на потужностях "Каметсталі".
"На сьогодні українські підприємства групи, крім тих, що розташовані в Маріуполі й Авдіївці, продовжують працювати з різним рівнем завантаження, з огляду на фактори безпеки, наявність персоналу, забезпечення електропостачання, а також логістичні й економічні чинники", – зазначається у повідомленні.
Водночас "Метінвест" у 2023 році збільшив виробництво залізорудного концентрату на 4% – до 11,09 млн тонн, окатків – на 66%, до 5,28 млн тонн.
В компанії зазначають, що із серпня 2023 року почав діяти морський коридор з портів України на Чорному морі, що сприяло відновленню морського маршруту для експорту гірничо-металургійної продукції.
"Це дало змогу групі розпочати поступове збільшення завантаженості потужностей своїх гірничо-збагачувальних комбінатів. Зокрема, було збільшено видобуток на Інгулецькому ГЗК і Північному ГЗК, а також збільшено використання руди третіх осіб для виробництва концентрату на Центральному ГЗК", – зазначається у повідомленні.
Крім того, виробництво вугільного концентрату підприємствами групи зросло минулого року н на 10% – до 5,46 млн тонн, переважно, завдяки збільшенню видобутку на Покровській вугільній групі.
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Як повідомлялося, металургійний холдинг "Метінвест" через втрату низки підприємств внаслідок повномасштабного вторгнення РФ та окупації Маріуполя у 2022 році зменшив виплавку сталі на 69% порівняно з попереднім роком – до 2,92 млн тонн, виробництво чавуну впало на 72% – до 2,74 млн тонн, коксу – на 64%, до 1,65 млн тонн.
"Метінвест" за підсумками 2021 року збільшив виплавку сталі на 15% порівняно з 2020 роком – до 9,53 млн тонн, чавуну – також на 15%, до 9,71 млн тонн, але знизив загальне виробництво коксу на 5% –до 4,55 млн тонн.
Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) та "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського (23,76%), які спільно управляють компанією.
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