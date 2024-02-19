Росіян можуть пересадити на автомобілі з Уганди

У Росії слідом за китайськими автомобілями, які вже зайняли половину російського ринку, можуть з’явитися машини з Африки та Індії.

Заступник голови правлячої партії Уганди Марваха Парміндер Катонголе Сінгх заявив, що його країна зацікавлена у виході на російський авторинок, передає The Moscow Times.



Розробкою та випуском машин в Уганді займається держкомпанія Kiira Motors Corporation.



Вихід на російський ринок африканських авто може відбутися 2024 року. "Можливості завжди є. Але в конкретних термінах я поки що не впевнений", – додав посол Уганди в РФ Мозес Кізіге.



На думку очільника Торгово-промислової палати РФ Сергія Катиріна, закріпитися на російському авторинку в бюджетному сегменті можуть і автоконцерни з Індії.



Водночас на даний момент інформації про те, чи збираються індійські виробники продавати автомобілі в РФ, немає. Але у співпраці з Росією зацікавлені індійські компанії, які виробляють усі види автозапчастин, кажуть в російському уряді.



Наразі на російському авторинку домінують китайські марки Dongfeng, Changan, Exeed, GAC, Foton, Omoda, Chery, Geely, Haval, JAC та FAW. Вони більш високотехнологічні, ніж машини з Індії та Африки, зазначають експерти.

Провідні світові автомобільні бренди пішли з РФ після її вторгнення в Україну.