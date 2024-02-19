Одна з найбільших золотодобувних компаній продасть бізнес у Росії за $3,7 мільярда (оновлено)

Компанія Polymetal International продає найбільшого у Росії виробника срібла та одного із провідних золотовидобувачів "Полиметалл" у межах угоди на суму $3,69 млрд.

Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає Forbes.

Згідно з угодою, Polymetal International продасть 100% свого російського бізнесу компанії "Мангазея Плюс" за близько $3,69 млрд, з яких $2,21 млрд – це чистий борг бізнесу в РФ.

Узгоджена сума включає кошти у розмірі $1,48 млрд, з яких $1,43 млрд становлять дивіденди від російського бізнесу, які мають бути виплачені до завершення продажу.

Polymetal International заявила, що має намір використати $1,15 млрд отриманих дивідендів для погашення внутрішньогрупового боргу. Інші приблизно $280 млн буде збережено компанією для внутрішньокорпоративних цілей, сказано у повідомленні.

Усі платежі здійснюватимуться у російських рублях через фінансові установи, які не потрапили під санкції. Угода також вимагає схвалення акціонерів.

Як повідомлялося, наприкінці січня інвестиційна компанія IST Holding російського бізнесмена Олександра Несіса продала 23,9% акцій виробника золота та срібла Polymetal International інвесторам з Оману.

Створеній групою IST в 1998 році компанії Polymetal належать виробничі активи і великі проєкти розробки родовищ в Росії і Казахстані, вона входить у десятку найбільших світових виробників золота, займає в РФ друге місце за цим показником і перше – за обсягами видобутку срібла.

У серпні 2023 року Polymetal International завершила переїзд до Астани та планує продати бізнес у Росії, який торік потрапив під санкції США. Група IST була найбільшим акціонером Polymetal. За даними на сайті компанії, ще 9,9% компанії належить американського фонду BlackRock, 3,3% – компанії Fodina B.V., у менеджменту і директорів – 0,9%.