Українські перевізники анонсували новий протест на кордоні з Польщею. Він триватиме до середини березня
Українські перевізники 20 лютого розпочнуть мирну акцію протесту на трьох пунктах пропуску із Польщею – "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині" – у відповідь на блокування кордону польськими фермерами.
Про це повідомив голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" (МАПУ) Володимир Михалевич, передає Укрінформ.
"Метою проведення мирного зібрання є вираження протесту перевізників України проти блокування руху вантажного транспорту, яке почалося з листопада 2023 року, що завдає значних фінансових втрат для галузі міжнародних автомобільних перевезень України, експортерів та імпортерів обох країн та для економіки України і врешті – підриває обороноздатність України в умовах воєнного стану.
Ситуацію з блокуванням ще до цього часу не вдається врегулювати на рівні міністерств, урядів та президентів України й Польщі, тому ми вимушені вдаватися до таких дій", – зазначив Михалевич.
За його словами, мирна акція розпочнеться 20 лютого 2024 року о 12:00, одночасно біля трьох міжнародних автомобільних міжнародних пунктів пропуску: "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині".
ГО "МАПУ" забезпечуватиме контроль та порядок проїзду через перелічені пункти пропуску, не дозволяючи об’їзд польськими вантажівками загальної черги вантажівок.
Акція триватиме цілодобово до 15 березня 2024 року. Або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.
Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.
Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.
Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу
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Вместо того, чтобы выбрать, что нам нужнее, я имею страну, а не спекулянтов зерном, мы бьем горшки. Киевские дебилы думают, что польская полиция будет дубинками разгонять фермеров в угоду Веревскому и прочим зямам, когда у низ в стране из-за войны в Украине растут цены и ухудшается уровень жизни.
Откажитесь на хрен от этого экономического безвиза, которым пользуются только секулянты и вернитесь к квотам и контрактам, как было раньше. И повесьте пожалуйста с десяток таможенников на пограничных столбиках - вместо валидола для людей...
Не кажіть полякам, угорцям та навіть молдаванам, що вони мають робити - то їх суверенна справа! І тоді і вас не пішлють на чиюсь шишку в Москві!
І про фермерів з дотаціями. ЕС, як і поляки роками будували свою модель сільського господарства і у своїх умовах. Я бачу яка тут земля, на якій нічого крім картоплі та полуниць не росте. Але вони головні продукті вирощують самі, або закупають у ЕС тіж самі помідори в Іспанії, на які дотацію отримали іспанці. А дотації покривають з імпорту. І це роками налагоджена система і вони самі себе годують головними продуктами.
Тепер влізл українці, поставили на межу розоріння виробників пшениці і хочуть ще завалити своєю курятиною і мясом, яке правда може не пройти екологічний контроль. А наступний рік ці продавці пшениці зникнуть з горизонту (та вони й зараз вже зникли ьоо були одноднівками) і де брати полякам пшеницю в 2025 році, бо їхні хлопи вже не посадять її собі в збиток.
Доходить, що в чужий монастир треба ввічливо заходити, а не волати пісень, бо тобі тьотка з Брюсселя добро з дуру дала.
те, що в них земля погана, то це їхні проблеми. В кожної держави свої переваги. у нас земля, у них сусіди кращі і тд.
ми нікуди не влізали, нам ЄС дозволив торгувати без мит. так само, як поляки впарюють нам свою дотовану молочку. наші виробники молоа теж не в захваті.
Про екологічний контроль повна маячня, з ним якраз проблем нема. їх санітарна служба пропускала і пропускає все, їх переробники брали і беруть нашу продукцію. Частина взагалі на експорт далі йде транзитом. Ніхто не скаржиться. Тому це взагалі без коментарів.
Зерно по 250 - це ринкова світова ціна. не буде зараз цін, які були на піках 2020-2021 року. Ясно, що польський фермер хоче продавати по 350, але хай продає комусь іншому. Таких цін нема і проблема не в українському зерні. Переробники береть його на ура.
Що ж ви так, польський друже, за нас переживаєте, чи раптом олігарх якийсь не нажився?
Підозрюю, що якщо зявиться ще якась галузь, де ми будемо конкурентні, то зразу поляки нам нагадають про олігархів і в тих сеторах. Виключно за нас переживають!
Вам то яка різниця? Ясно, що хлопці-водії страждають, але українці це запамятають. Воно все має звичку вертатися сторицею.
Оце ти, і такі як ти! І зза вас маємо ту руїну, яку маємо - тпі вівці з дебілом-поводирем!
Молодший брат россійського фашиста-чорносотенця!
После истории с рассыпанным зерном - это нелюди и варвары
Бо зараз всі головні країни ЕС охопила політична криза в сільскогосподарській політиці - допуск дешевої продукції з України (причому наголошую ТИМЧАСОВИЙ) і введеня зелених екострандартів для європейських фермерів. Українське збіжжя з під поли зараз по 250 євро, а польске, яке було по 350 зараз іще виросте у собівартості може й на сто євро. І так і в Германії, і у Франції, і в Іспанії. ТОму фермери і поастли проти своїх, європейських дурекерманичів, які вганають у могилу цілі отраслі сільського господарства. А українські бариги хапають гроші як перед смертю, бо безвіз для них закінчиться вже в червні цього року. А продовження ще на рік на фоні масових протестів фермерів у всьому ЕС я думаю під великим питанням. І якщо буде продовження безвізу, то не бачити нам розблокованого кордону.
Тому розплющ очі - безвіз в ЕС збагачує купку бариг з Києва і навіть не дає прибутків від мита у бюджет. А от втрати від блокування - то для всієї України.
Провокаторі пропонують ембарго на польскі молочку і ковбаси. То будуть купувати те саме, яке завезли через хабаря, тільки без безпечної упаковки, напів прострочене і в три рази дорожче, бо митник і податківець хочуть мати своє!
https://tradingeconomics.com/commodity/wheat
Wheat futures in the US fell to below $5.6 per bushel in February, the lowest in nearly three months, and testing the three-year lows touched in September of 2023 amid ample supplies. Full silos and strong availability of wheat in Russia pressured prices in the world's top exporter, forcing farms in the US and Europe to lower their asking prices in local and foreign markets. The newest WASDE report confirmed that Russia is set to produce 91 million tonnes of wheat in the period, only 1 million away from the record-high posted last year, to lift available wheat for export to an all-time high of 51 million tonnes, by far the largest in the world. At the same time, the report pointed to upwardly revised forecasts of global wheat production for the current marketing year, mainly due to a 1 million tonne increase in selected Middle Eastern countries, hence easing foreign demand from the world's top importing region.
Польських фермерів закриття кордонів з Україною НЕ ВРЯТУЄ, продавати своє зерно по 350 вони можуть тільки за умови ПОВНОЇ заборони імпорту і закриття кордонів з усім світом. А такого не буде.
Поляки перші в ЄС з виробництва пташиного мяса. Ось тому бояться конкуренціі з боку України.
Це побажання типу хай наркоділери не купують дешевий кокс у колумбійців, а купують задорого макову соломку у Ахметова...
Ти і справді дебіл? Бариги в усім світі однакові - вони для гешефту і сестру імовлять оголеною в рекламі знятися! Дочку вже ні - вони її бережут для вигідного браку!
І ще - Україна свій ринок для ЕС не відкрила, на відміну! Тому ти і євробляху купуєш в три рази дорожче, ніж у Польщі, чи Литві - бо Гетьманцев поставлений дбати тільки про українських бариг!
Боже, ви б так украінського виробника захищали! а то все на зе скидуєте, хоча тут якраз ні дочого. Сам за нього не голосував, але і правди ніде діти, тут не його вина. Це просто поляки не хочуть конкуренції + гроші від москалів.
Іди свиней нагодуй, діяч!
"Скільки ввезено російського зерна до Польщі за період 2022-2023 років? 12 мільйонів тонн. Скільки ввезла Україна мільйонів тонн? 4,3", - заявила глава департаменту збору та моніторингу дезінформації ЦПД Аліна Бондарчук. Вона також додала, що акції фермерів у Польщі фінансує саме Кремль. Зазначимо, що кордон з Україною блокують не лише фермери, а й далекобійники, які проти пільгових умов ЄС (Європейського Союзу) для фур з України. Що ти тут пиз.....ш,дешева пшеко-кацапотролятина? Пішла ти
Підари!
Тобто "звоніте патріотам в рельс".
Ну і ще - головний редактор нібито - Ірина Задніпровська. Акторка другого плану в серіалі слуга народу.
Так шо здрасьте, зелене гівно! Пофартило вам, Веревський на штуку баксів заказуху зробив?
2020:
Великі агрокомпанії: 72%
Дрібні фермери: 28%
2021:
Великі агрокомпанії: 74%
Дрібні фермери: 26%
2022:
Великі агрокомпанії: 76%
Дрібні фермери: 24%
2023:
Великі агрокомпанії: 78%
Дрібні фермери: 22%
Ахаха, чувак, ти проплачений або корисний ідіот на службі у польських агробаронів, які знищують дрібних фермерів, а звинувачують у всьому Україну.
Так шо вопрос: "Откуда дровишки?"
И еще вопрос ишаку идейному - назови хоть одно имя польского агробарона?
А пока на йух, в *******!
Бо для таких як ви люди поділяются на зелених, а всі інші "порохоботи"...
Тобі, нікчемному створінню, ніколи не зрозуміти, що справжній чоловік дійсно здатен помститися за свою жінку. Але ж ти по собі рівняєш, бо, мабуть, окрім шлюх нікого в житті не мав 🤗
От чого Україна така сумна і бідна...
Этот дебил как приватна особа пусть попробует в Польше у другой приватной особи или фирмы купить приличное БМВ пятилетней давности с гарантией салона-продавца и привезти его в Украину, в свое Задристово, сказав украинскому таможеннику "Не ваша справа що везу!"
Вот ЭТО и вылезло в 2019 на свет, шоб приколоться над всей страной. Хотя и все мы,остальные тоже были не сильно лучше все 30 лет "Незалежності на Шару".
Счет нам выставили сейчас по-полной!
"Скільки ввезено російського зерна до Польщі за період 2022-2023 років? 12 мільйонів тонн. Скільки ввезла Україна мільйонів тонн? 4,3", - заявила глава департаменту збору та моніторингу дезінформації ЦПД Аліна Бондарчук. Вона також додала, що акції фермерів у Польщі фінансує саме Кремль. Зазначимо, що кордон з Україною блокують не лише фермери, а й далекобійники, які проти пільгових умов ЄС (Європейського Союзу) для фур з України.
"Скільки ввезено російського зерна до Польщі за період 2022-2023 років? 12 мільйонів тонн. Скільки ввезла Україна мільйонів тонн? 4,3", - заявила глава департаменту збору та моніторингу дезінформації ЦПД Аліна Бондарчук. Вона також додала, що акції фермерів у Польщі фінансує саме Кремль. Зазначимо, що кордон з Україною блокують не лише фермери, а й далекобійники, які проти пільгових умов ЄС (Європейського Союзу) для фур з України.
Registry Expiration: 2024-07-17 15:03:04 UTCUpdated: 2023-06-22 14:04:02 UTCCreated: 2014-07-17 15:03:04 UTC
І все!
Немає жодної відомої Гуглу фамілії журналіста. Одні фантоми! Ні адреси, ні телефону цієї ботоферми немає.
Анонімні шкідники, поміняв би в свій час всіх гуртом у Судоплатова на життя собаки у садибі українських націоналіств під час облави НКВД!
Схоже Українавсе білше стає схожою на оригінальну копію Рашки в масштабі 1:3
Через Польщу завозять не тільки їжу, а й зброю.
То як?
https://www.youtube.com/watch?v=L1Yz8X-7aOU&pp=ygUj0YbQuNCx0YPQu9GM0LrQviDQstC-0LvQvtC00LjQvNC40YA%3D Блокада кордону