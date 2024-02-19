Українські перевізники анонсували новий протест на кордоні з Польщею. Він триватиме до середини березня

Українські перевізники 20 лютого розпочнуть мирну акцію протесту на трьох пунктах пропуску із Польщею – "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині" – у відповідь на блокування кордону польськими фермерами.

Про це повідомив голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" (МАПУ) Володимир Михалевич, передає Укрінформ.

"Метою проведення мирного зібрання є вираження протесту перевізників України проти блокування руху вантажного транспорту, яке почалося з листопада 2023 року, що завдає значних фінансових втрат для галузі міжнародних автомобільних перевезень України, експортерів та імпортерів обох країн та для економіки України і врешті – підриває обороноздатність України в умовах воєнного стану.

Ситуацію з блокуванням ще до цього часу не вдається врегулювати на рівні міністерств, урядів та президентів України й Польщі, тому ми вимушені вдаватися до таких дій", – зазначив Михалевич.

За його словами, мирна акція розпочнеться 20 лютого 2024 року о 12:00, одночасно біля трьох міжнародних автомобільних міжнародних пунктів пропуску: "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині".

ГО "МАПУ" забезпечуватиме контроль та порядок проїзду через перелічені пункти пропуску, не дозволяючи об’їзд польськими вантажівками загальної черги вантажівок.

Акція триватиме цілодобово до 15 березня 2024 року. Або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу