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кордон (1092) Польща (2385) протест (46)

Українські перевізники анонсували новий протест на кордоні з Польщею. Він триватиме до середини березня

кордон

Українські перевізники 20 лютого розпочнуть мирну акцію протесту на трьох пунктах пропуску із Польщею – "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині" – у відповідь на блокування кордону польськими фермерами.

Про це повідомив голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" (МАПУ) Володимир Михалевич, передає Укрінформ.

"Метою проведення мирного зібрання є вираження протесту перевізників України проти блокування руху вантажного транспорту, яке почалося з листопада 2023 року, що завдає значних фінансових втрат для галузі міжнародних автомобільних перевезень України, експортерів та імпортерів обох країн та для економіки України і врешті – підриває обороноздатність України в умовах воєнного стану.

Ситуацію з блокуванням ще до цього часу не вдається врегулювати на рівні міністерств, урядів та президентів України й Польщі, тому ми вимушені вдаватися до таких дій", – зазначив Михалевич.

За його словами, мирна акція розпочнеться 20 лютого 2024 року о 12:00, одночасно біля трьох міжнародних автомобільних міжнародних пунктів пропуску: "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині".

ГО "МАПУ" забезпечуватиме контроль та порядок проїзду через перелічені пункти пропуску, не дозволяючи об’їзд польськими вантажівками загальної черги вантажівок.

Акція триватиме цілодобово до 15 березня 2024 року. Або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску. Із 16 лютого польські аграрії заблокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Українська влада обмірковує варіанти заборони імпорту аграрної продукції з Польщі у відповідь на блокаду кордону.

Детальніше про ситуацію на польському кордоні читайте у нашому матеріалі: Чому поляки блокують вантажівки та висипають українське зерно на дорогу

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Топ коментарі
+15
Валера, ти дурень. Якщо ростуть ціни, то будь ласка купляйте укр зерно і не будуть рости ціни. Своїх зажертих фермерів приструніть. Звикли брати дотації і нічого не робити конкурентного. А тепер розказують казки про олігархів. А з перевізниками така ж історія- як тільки є конкуренція, яку поляки не стягують, починаються розмови про олігархів. Яка ім різниця, чи є в нас олігархи чи нема? чи вони за нас переживають?
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19.02.2024 13:28
+9
а для чого нам відмовлятися від безвізу? ідіотське рішення...... Поляки навіть не можуть нічого зробити з тими фірмами, які купляли укр продукцію, бо все в межах норми і законів самої польщі. але тут приходять, такі як ти і починають розказувати, що через кордон возять контрабас і треба когось вішати. причому, вішати чомусь пропонується саме укр митників. напрвда Бог карає через те, що забирає мізки.
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19.02.2024 13:30
+6
Якраз не суверенна! поляки в ЄС і відповідно існує ЄДИНА митна політика. Не можна так, що тут вигідно- роблю, а там невигідно- не роблю. Не подобається політика ЄС, завжди маєш право на вихід піти.
те, що в них земля погана, то це їхні проблеми. В кожної держави свої переваги. у нас земля, у них сусіди кращі і тд.
ми нікуди не влізали, нам ЄС дозволив торгувати без мит. так само, як поляки впарюють нам свою дотовану молочку. наші виробники молоа теж не в захваті.
Про екологічний контроль повна маячня, з ним якраз проблем нема. їх санітарна служба пропускала і пропускає все, їх переробники брали і беруть нашу продукцію. Частина взагалі на експорт далі йде транзитом. Ніхто не скаржиться. Тому це взагалі без коментарів.

Зерно по 250 - це ринкова світова ціна. не буде зараз цін, які були на піках 2020-2021 року. Ясно, що польський фермер хоче продавати по 350, але хай продає комусь іншому. Таких цін нема і проблема не в українському зерні. Переробники береть його на ура.

Що ж ви так, польський друже, за нас переживаєте, чи раптом олігарх якийсь не нажився?
Підозрюю, що якщо зявиться ще якась галузь, де ми будемо конкурентні, то зразу поляки нам нагадають про олігархів і в тих сеторах. Виключно за нас переживають!

Вам то яка різниця? Ясно, що хлопці-водії страждають, але українці це запамятають. Воно все має звичку вертатися сторицею.
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19.02.2024 18:59
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І шо далі ? Профспілки задієте ? А обламати роги зернотрейдерам не спробуєте ?
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19.02.2024 12:59 Відповісти
Самое дебильное решение - вы еще объявите Польше полную блокаду, бойкот, санкции, а может и войну маленькую спицоперацию.
Вместо того, чтобы выбрать, что нам нужнее, я имею страну, а не спекулянтов зерном, мы бьем горшки. Киевские дебилы думают, что польская полиция будет дубинками разгонять фермеров в угоду Веревскому и прочим зямам, когда у низ в стране из-за войны в Украине растут цены и ухудшается уровень жизни.
Откажитесь на хрен от этого экономического безвиза, которым пользуются только секулянты и вернитесь к квотам и контрактам, как было раньше. И повесьте пожалуйста с десяток таможенников на пограничных столбиках - вместо валидола для людей...
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19.02.2024 13:07 Відповісти
Валера, ти дурень. Якщо ростуть ціни, то будь ласка купляйте укр зерно і не будуть рости ціни. Своїх зажертих фермерів приструніть. Звикли брати дотації і нічого не робити конкурентного. А тепер розказують казки про олігархів. А з перевізниками така ж історія- як тільки є конкуренція, яку поляки не стягують, починаються розмови про олігархів. Яка ім різниця, чи є в нас олігархи чи нема? чи вони за нас переживають?
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19.02.2024 13:28 Відповісти
Дурень це ти .Блокують кордон не фермери,а польска гопота за гроші кремля.Жовті желети тобі нічого не нагадують.Хто буде з фермерів надяготи желет для протесту.
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19.02.2024 13:52 Відповісти
Еще раз для тупих співвитчізників!
Не кажіть полякам, угорцям та навіть молдаванам, що вони мають робити - то їх суверенна справа! І тоді і вас не пішлють на чиюсь шишку в Москві!
І про фермерів з дотаціями. ЕС, як і поляки роками будували свою модель сільського господарства і у своїх умовах. Я бачу яка тут земля, на якій нічого крім картоплі та полуниць не росте. Але вони головні продукті вирощують самі, або закупають у ЕС тіж самі помідори в Іспанії, на які дотацію отримали іспанці. А дотації покривають з імпорту. І це роками налагоджена система і вони самі себе годують головними продуктами.
Тепер влізл українці, поставили на межу розоріння виробників пшениці і хочуть ще завалити своєю курятиною і мясом, яке правда може не пройти екологічний контроль. А наступний рік ці продавці пшениці зникнуть з горизонту (та вони й зараз вже зникли ьоо були одноднівками) і де брати полякам пшеницю в 2025 році, бо їхні хлопи вже не посадять її собі в збиток.
Доходить, що в чужий монастир треба ввічливо заходити, а не волати пісень, бо тобі тьотка з Брюсселя добро з дуру дала.
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19.02.2024 17:31 Відповісти
Якраз не суверенна! поляки в ЄС і відповідно існує ЄДИНА митна політика. Не можна так, що тут вигідно- роблю, а там невигідно- не роблю. Не подобається політика ЄС, завжди маєш право на вихід піти.
те, що в них земля погана, то це їхні проблеми. В кожної держави свої переваги. у нас земля, у них сусіди кращі і тд.
ми нікуди не влізали, нам ЄС дозволив торгувати без мит. так само, як поляки впарюють нам свою дотовану молочку. наші виробники молоа теж не в захваті.
Про екологічний контроль повна маячня, з ним якраз проблем нема. їх санітарна служба пропускала і пропускає все, їх переробники брали і беруть нашу продукцію. Частина взагалі на експорт далі йде транзитом. Ніхто не скаржиться. Тому це взагалі без коментарів.

Зерно по 250 - це ринкова світова ціна. не буде зараз цін, які були на піках 2020-2021 року. Ясно, що польський фермер хоче продавати по 350, але хай продає комусь іншому. Таких цін нема і проблема не в українському зерні. Переробники береть його на ура.

Що ж ви так, польський друже, за нас переживаєте, чи раптом олігарх якийсь не нажився?
Підозрюю, що якщо зявиться ще якась галузь, де ми будемо конкурентні, то зразу поляки нам нагадають про олігархів і в тих сеторах. Виключно за нас переживають!

Вам то яка різниця? Ясно, що хлопці-водії страждають, але українці це запамятають. Воно все має звичку вертатися сторицею.
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19.02.2024 18:59 Відповісти
Для дебілів... "те, що в них земля погана, то це їхні проблеми", а якщо в тебе війна, то і флаг тобі в руки - то твоя проблема!
Оце ти, і такі як ти! І зза вас маємо ту руїну, яку маємо - тпі вівці з дебілом-поводирем!
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19.02.2024 19:07 Відповісти
боже, как у вас за этих подонков пшеков (пусть они горят в аду!!!) еще рука поднимается писать что-то в оправдание.... Вы сатанист что ли? или вам денег заплатили, гондонов оправдывать?!
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20.02.2024 02:09 Відповісти
Ти ксенофоб? Єдина падлюча нація на землі-рашисти,а придурків в кожній країні вдосталь!
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20.02.2024 08:31 Відповісти
Не цей дебіл сре зараз в Нідерландах! Скоро і там йому буде вонять, нація падлюча і т.п. І не здогадується, що воняє саме його лайном і його портянками!
Молодший брат россійського фашиста-чорносотенця!
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20.02.2024 10:07 Відповісти
друга падлюча нація на землі- це подляки.
После истории с рассыпанным зерном - это нелюди и варвары
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20.02.2024 16:24 Відповісти
ну знову ж таки- кордон Польщі та України - це кордон ЄС. ЄС прийнявся помагати Україні, то значить має право це робити і польща не може одноосібно приймати рішення, які суперечать політиці ЄС. Або хай нафіг валять з ЄС.
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20.02.2024 11:10 Відповісти
А ти думаеш в ЕС не маэ дурнів? Одні прийняли рішення на хвилі захвату спротивом України про єкономічний "безвіз", не обдумавши всіх наслідків, другі порахували гроші і дають зброю, як ліки помираючому - по каплі в день. І там, в Брюсселі і дурні є, і слуги Путіна.
Бо зараз всі головні країни ЕС охопила політична криза в сільскогосподарській політиці - допуск дешевої продукції з України (причому наголошую ТИМЧАСОВИЙ) і введеня зелених екострандартів для європейських фермерів. Українське збіжжя з під поли зараз по 250 євро, а польске, яке було по 350 зараз іще виросте у собівартості може й на сто євро. І так і в Германії, і у Франції, і в Іспанії. ТОму фермери і поастли проти своїх, європейських дурекерманичів, які вганають у могилу цілі отраслі сільського господарства. А українські бариги хапають гроші як перед смертю, бо безвіз для них закінчиться вже в червні цього року. А продовження ще на рік на фоні масових протестів фермерів у всьому ЕС я думаю під великим питанням. І якщо буде продовження безвізу, то не бачити нам розблокованого кордону.
Тому розплющ очі - безвіз в ЕС збагачує купку бариг з Києва і навіть не дає прибутків від мита у бюджет. А от втрати від блокування - то для всієї України.
Провокаторі пропонують ембарго на польскі молочку і ковбаси. То будуть купувати те саме, яке завезли через хабаря, тільки без безпечної упаковки, напів прострочене і в три рази дорожче, бо митник і податківець хочуть мати своє!
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20.02.2024 11:35 Відповісти
"українське збіжжя з під поли зараз по 250 євро, а польске, яке було по 350 зараз іще виросте у собівартості може й на сто євро."- це не українське по 250, це світова ЦІНА на пшеницю. Просто у 2020-2021 пшениця булп по 350 і вище. Ось вам посилання.

https://tradingeconomics.com/commodity/wheat

Wheat futures in the US fell to below $5.6 per bushel in February, the lowest in nearly three months, and testing the three-year lows touched in September of 2023 amid ample supplies. Full silos and strong availability of wheat in Russia pressured prices in the world's top exporter, forcing farms in the US and Europe to lower their asking prices in local and foreign markets. The newest WASDE report confirmed that Russia is set to produce 91 million tonnes of wheat in the period, only 1 million away from the record-high posted last year, to lift available wheat for export to an all-time high of 51 million tonnes, by far the largest in the world. At the same time, the report pointed to upwardly revised forecasts of global wheat production for the current marketing year, mainly due to a 1 million tonne increase in selected Middle Eastern countries, hence easing foreign demand from the world's top importing region.

Польських фермерів закриття кордонів з Україною НЕ ВРЯТУЄ, продавати своє зерно по 350 вони можуть тільки за умови ПОВНОЇ заборони імпорту і закриття кордонів з усім світом. А такого не буде.
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20.02.2024 13:24 Відповісти
а всю молочку і ковбаси польські треба заборонити ввозити. Якось до того жили без них і є сотні виробників локальних, хватить годувати поляків, коли свої виживають в умовах війни. А якщо буде в 3 рази дорожче польське- то його точно ніхто брати не буде. Його і беруть, бо возять лайно в упаковці.
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20.02.2024 13:26 Відповісти
та їжте, що хочете. бережіть здоровя, не надірвіться захищаючи чужих.
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20.02.2024 13:57 Відповісти
https://forbes.ua/company/polshcha-na-pershomu-mistsi-z-virobnitstva-kuryatini-v-evropi-a-polska-kompaniya-cedrob-zirka-industrii-shcho-v-niy-takogo-unikalnogorozpovidae-forbes-polska-03112023-17063?fbclid=IwAR2eJsg7Um5l7-lFx2qEuo0W67WRMdmObUrCr__YHc1z6XXd9jBr_nE7A-4 https://forbes.ua/company/polshcha-na-pershomu-mistsi-z-virobnitstva-kuryatini-v-evropi-a-polska-kompaniya-cedrob-zirka-industrii-shcho-v-niy-takogo-unikalnogorozpovidae-forbes-polska-03112023-17063?fbclid=IwAR2eJsg7Um5l7-lFx2qEuo0W67WRMdmObUrCr__YHc1z6XXd9jBr_nE7A-4


Поляки перші в ЄС з виробництва пташиного мяса. Ось тому бояться конкуренціі з боку України.
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20.02.2024 13:34 Відповісти
а для чого нам відмовлятися від безвізу? ідіотське рішення...... Поляки навіть не можуть нічого зробити з тими фірмами, які купляли укр продукцію, бо все в межах норми і законів самої польщі. але тут приходять, такі як ти і починають розказувати, що через кордон возять контрабас і треба когось вішати. причому, вішати чомусь пропонується саме укр митників. напрвда Бог карає через те, що забирає мізки.
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19.02.2024 13:30 Відповісти
ДЛя непонятливих - я не кажу про контрабас! Як кажу як поляки відреагували на зерно по 250 евро замість їхнього. А ви значить, як і наш прізіндент, невдоволені, що вас за це в жопу не поцілували. Так от на тому зерні нажилися може 100 чи 150 бариг в Польщі і в Україні. І тих грошей в Україні навіть не побичили. А от жопи болять вже в 2200 далекобійників від сидіння в черзі!
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19.02.2024 17:52 Відповісти
То хай польські ділки не купують дешеве українське зерно. Невже ахметов чи бахматюк силою заставляє поляків купляти зерно?
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20.02.2024 07:54 Відповісти
Для дебилів...
Це побажання типу хай наркоділери не купують дешевий кокс у колумбійців, а купують задорого макову соломку у Ахметова...
Ти і справді дебіл? Бариги в усім світі однакові - вони для гешефту і сестру імовлять оголеною в рекламі знятися! Дочку вже ні - вони її бережут для вигідного браку!
І ще - Україна свій ринок для ЕС не відкрила, на відміну! Тому ти і євробляху купуєш в три рази дорожче, ніж у Польщі, чи Литві - бо Гетьманцев поставлений дбати тільки про українських бариг!
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20.02.2024 10:15 Відповісти
@Україна свій ринок для ЕС не відкрила, на відміну!@ - а вся молочка, сири і срані сардельки по магазинах чиї? у нас вільна торгівля з ЄС. Машини просто мають ПДВ (як і всі інші товари) і акциз. Це не суперечить правилам торгівлі.
Боже, ви б так украінського виробника захищали! а то все на зе скидуєте, хоча тут якраз ні дочого. Сам за нього не голосував, але і правди ніде діти, тут не його вина. Це просто поляки не хочуть конкуренції + гроші від москалів.
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20.02.2024 11:06 Відповісти
Українці ще мордву москвороту не питали, що нам робтити у власній хаті.
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19.02.2024 13:55 Відповісти
Жаль мені твоєї хати, селюк пихатий!
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19.02.2024 19:08 Відповісти
Тупа свинособака показала своє бундючне нутро.
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19.02.2024 21:43 Відповісти

Іди свиней нагодуй, діяч!
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20.02.2024 10:19 Відповісти
Навряд чи мене цікавить твій сімейний альбом, вилупку причмелений. ))
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21.02.2024 01:12 Відповісти
Мене теж! Не хочу за зоофілійну порнографі
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23.02.2024 19:01 Відповісти
Тоді як поляки блокують ввезення українського зерна, у великих обсягах у країну заходить російське. Продукції з країни-терористки РФ ввезено аж 12 млн тонн. При цьому українського зерна зайшло до країни лише 4,3 млн тонн. Про це інформує Центр протидії дезінформації РНБО, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.

"Скільки ввезено російського зерна до Польщі за період 2022-2023 років? 12 мільйонів тонн. Скільки ввезла Україна мільйонів тонн? 4,3", - заявила глава департаменту збору та моніторингу дезінформації ЦПД Аліна Бондарчук. Вона також додала, що акції фермерів у Польщі фінансує саме Кремль. Зазначимо, що кордон з Україною блокують не лише фермери, а й далекобійники, які проти пільгових умов ЄС (Європейського Союзу) для фур з України. Що ти тут пиз.....ш,дешева пшеко-кацапотролятина? Пішла ти
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19.02.2024 16:49 Відповісти
Малко не бикуй , бо вуха обірву ! Заспокойся , та подай посилання на статтю --зрозумів ?
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19.02.2024 16:51 Відповісти
https://patrioty.org.ua/politic/bilshe-10-mln-tonn-polshcha-blokuiuchy-ukrainske-zerno-u-velykykh-obsiahakh-propuskaie-rosiiske-503479.html Тебе хто вчив так говорити з дорослими,дєточка?
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19.02.2024 17:03 Відповісти
Дебіл, а скільки російського зерна провезли патріотам лічно Патрушев сказав? І документи показав? Підарня ви зелена, а не патріоти! Патріотів ви в Маріуполі, Бахмуті і Авдіївці під нож кинули! А самі теперь зерном гандлюєте, бо шара відкрилась.
Підари!
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19.02.2024 17:56 Відповісти
пшекотролебевзь,йдеш
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19.02.2024 21:00 Відповісти
На цьому сайті відсутні три головні сторінки, без яких цей сайт не зареєструють як .com, .net або .org. А саме, немає сторінки about us з телефоном стаціонарним і адресою регістації.
Тобто "звоніте патріотам в рельс".
Ну і ще - головний редактор нібито - Ірина Задніпровська. Акторка другого плану в серіалі слуга народу.
Так шо здрасьте, зелене гівно! Пофартило вам, Веревський на штуку баксів заказуху зробив?
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19.02.2024 18:06 Відповісти
Співвідношення вирощеного зерна в польщі між великими агрокоманіями і дрібними фермерами (2020-2023)

2020:

Великі агрокомпанії: 72%

Дрібні фермери: 28%

2021:

Великі агрокомпанії: 74%

Дрібні фермери: 26%

2022:

Великі агрокомпанії: 76%

Дрібні фермери: 24%

2023:

Великі агрокомпанії: 78%

Дрібні фермери: 22%

Ахаха, чувак, ти проплачений або корисний ідіот на службі у польських агробаронів, які знищують дрібних фермерів, а звинувачують у всьому Україну.
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20.02.2024 09:32 Відповісти
Ссылку на источники всегда дают, хотя кажись наши новые "дохтора наук" об этом не слыхали.
Так шо вопрос: "Откуда дровишки?"
И еще вопрос ишаку идейному - назови хоть одно имя польского агробарона?
А пока на йух, в *******!
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20.02.2024 09:59 Відповісти
ти волера когут ляхівський підставиш сраку за панський грош.
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19.02.2024 22:36 Відповісти
Той, хто все життя підставляє свою сраку за грош не може собі навіть уявити, що існує другий світ і інші наміри.
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20.02.2024 10:01 Відповісти
В тебе так багато мозку, іди в партію ЕС, там всі твої зібралися )))
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20.02.2024 10:25 Відповісти
А тебе схоже ОП у травні 2022 року мобілізував!
Бо для таких як ви люди поділяются на зелених, а всі інші "порохоботи"...
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20.02.2024 10:36 Відповісти
я з партії ЄС, нам таких корисних ідіотів, як Валера не треба. Тільки ідею дискредитують
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20.02.2024 11:08 Відповісти
Ох...ть!!!Це соме дебільне рішення для картинки.А може тупі перевізники краще кинуть під колеса Червінського(хозяін перевізників-любитель рашкі),а за одно і блогера-медійника Буданова,щоб не розповідав по кацапському дебіломарафону що він буде мстіть за свою шлюху-жонку(прихожанку МПЦ).
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19.02.2024 13:45 Відповісти
А, може, краще тебе кинути під колеса? Вже їм і Буданов не такий! Щодо шлюхи, то прикрий свого чорного рота, бо можеш нарватися на звиздюліну від невідомих ********* 😂
Тобі, нікчемному створінню, ніколи не зрозуміти, що справжній чоловік дійсно здатен помститися за свою жінку. Але ж ти по собі рівняєш, бо, мабуть, окрім шлюх нікого в житті не мав 🤗
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20.02.2024 10:51 Відповісти
Українським перевізникам -ви дебіли , чи ви тітушки антимайдановські ? Є відео , де ви придурки дупу польським прапором підтираєте . До речі , полякі в ваших фурах ,повно гнилих прострочених продуктів знайшли -теж є відео. Думаю все що коїться дерьмака робота .
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19.02.2024 14:27 Відповісти
Ти що, зовсім здуріла? Ще поляки будуть контролювати якість продуктів. До речі, хто їм дозволив там лазити? Це приватна власність. Якщо товар зіпсований, його чи утилізують, чи повернуть, але це на розсуд замовника. Вилазе тут усяке....
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19.02.2024 16:23 Відповісти
Я не здуріла , це не моя забаганка !!! Дивіться польське телебачення -на кордоні поляки відкрили фуру , а там гниль , цвіль . Прийми правду, таку як є.
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19.02.2024 16:46 Відповісти
Ще раз - це не поляків справа, що там везуть, хоча би й лайно. Це справа приватного постачальника та приватного покупця. Зрозуміла? Мито сплачено? -Сплачено. Ніяких інших питань не повинно бути.
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19.02.2024 18:29 Відповісти
Та тищо не їх ? До речі , поляки на днях , опублікують всіх ,по списку ,власників збіжжя , а там йо , такі знайомі прізвища .
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19.02.2024 18:48 Відповісти
Б****ь, і оцей дебіл когось обирав у 2019 році. А може й до того...
От чого Україна така сумна і бідна...
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19.02.2024 19:16 Відповісти
Та ти вже задрав ухилянт смердючий, смочи мовчи польську цюцюрку та не скули тут, шавка.
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20.02.2024 05:37 Відповісти
Я фуєю, за кого наши на фронте гибнут!
Этот дебил как приватна особа пусть попробует в Польше у другой приватной особи или фирмы купить приличное БМВ пятилетней давности с гарантией салона-продавца и привезти его в Украину, в свое Задристово, сказав украинскому таможеннику "Не ваша справа що везу!"
Вот ЭТО и вылезло в 2019 на свет, шоб приколоться над всей страной. Хотя и все мы,остальные тоже были не сильно лучше все 30 лет "Незалежності на Шару".
Счет нам выставили сейчас по-полной!
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20.02.2024 10:26 Відповісти
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19.02.2024 18:24 Відповісти
Ти дебіл, чи найнятий дебіл? Товар на кордоні має мати усі сертифікати і впускаюча сторона зобовязана все перевірити, якщо у виробника немає сертифікату ISO. А гниле ти будешь їсти у столових ЗСУ і школах українських.
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19.02.2024 19:14 Відповісти
Ти що, не зрозумів, куди тобі йти?
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20.02.2024 05:35 Відповісти
Тоді як поляки блокують ввезення українського зерна, у великих обсягах у країну заходить російське. Продукції з країни-терористки РФ ввезено аж 12 млн тонн. При цьому українського зерна зайшло до країни лише 4,3 млн тонн. Про це інформує Центр протидії дезінформації РНБО, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.

"Скільки ввезено російського зерна до Польщі за період 2022-2023 років? 12 мільйонів тонн. Скільки ввезла Україна мільйонів тонн? 4,3", - заявила глава департаменту збору та моніторингу дезінформації ЦПД Аліна Бондарчук. Вона також додала, що акції фермерів у Польщі фінансує саме Кремль. Зазначимо, що кордон з Україною блокують не лише фермери, а й далекобійники, які проти пільгових умов ЄС (Європейського Союзу) для фур з України.
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19.02.2024 16:47 Відповісти
Дійсно, і чому ж там у фурах, які блокуються всього півроку, зіпсовані продукти? 🙄🤕 Та то фінгя, через рік вони по новій зростуть прямо у тих фурах, будуть знов свіжими...
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20.02.2024 10:42 Відповісти
Тоді як поляки блокують ввезення українського зерна, у великих обсягах у країну заходить російське. Продукції з країни-терористки РФ ввезено аж 12 млн тонн. При цьому українського зерна зайшло до країни лише 4,3 млн тонн. Про це інформує Центр протидії дезінформації РНБО, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.

"Скільки ввезено російського зерна до Польщі за період 2022-2023 років? 12 мільйонів тонн. Скільки ввезла Україна мільйонів тонн? 4,3", - заявила глава департаменту збору та моніторингу дезінформації ЦПД Аліна Бондарчук. Вона також додала, що акції фермерів у Польщі фінансує саме Кремль. Зазначимо, що кордон з Україною блокують не лише фермери, а й далекобійники, які проти пільгових умов ЄС (Європейського Союзу) для фур з України.
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19.02.2024 16:46 Відповісти
По посиланню немає інформації за кацапське зерно . Подай посилання на статтю.
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19.02.2024 16:48 Відповісти
Дані про помийку patrioty.org.ua
Registry Expiration: 2024-07-17 15:03:04 UTCUpdated: 2023-06-22 14:04:02 UTCCreated: 2014-07-17 15:03:04 UTC
І все!
Немає жодної відомої Гуглу фамілії журналіста. Одні фантоми! Ні адреси, ні телефону цієї ботоферми немає.
Анонімні шкідники, поміняв би в свій час всіх гуртом у Судоплатова на життя собаки у садибі українських націоналіств під час облави НКВД!
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19.02.2024 18:22 Відповісти
у жебрачок слуг немає. сама шукай.
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19.02.2024 21:01 Відповісти
Твою справа петушина - прокукарікав і хазяйське зерно під шконкою пішов клювать!
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20.02.2024 10:28 Відповісти
никакие "акции" во время войны нельзя.
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19.02.2024 23:29 Відповісти
Все. Загадили тролі коменти, розігрують між собою пінг- понг із потилежними тезами...
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19.02.2024 23:51 Відповісти
Отож, у Рашки були "пригожинські", а у нас "Дітки Єрмака", народжені із жопи ОП після шашличків, схоже...

Схоже Українавсе білше стає схожою на оригінальну копію Рашки в масштабі 1:3
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20.02.2024 10:33 Відповісти
В інтересах громадян України заборонити ввезення польських товарів в Україну
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20.02.2024 07:57 Відповісти
І?
Через Польщу завозять не тільки їжу, а й зброю.
То як?
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20.02.2024 10:35 Відповісти
Поляки хочуть повоювати з кацапами. Ну що ж точіть ножи сусіди. Ваш час скоро прийде
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20.02.2024 08:41 Відповісти
Та хіба вони здатні на війну? Вони в першу ж мить загрози лапки догори піднімуть і в штани накладуть. Вони ж у Євросоюзі й НАТО, тому й дуже розумні, бо знають, що їх весь альянс буде захищати.
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20.02.2024 10:59 Відповісти
Не собачтесь, на догоду трампу та *****. Слухайте розумну людину.
https://www.youtube.com/watch?v=L1Yz8X-7aOU&pp=ygUj0YbQuNCx0YPQu9GM0LrQviDQstC-0LvQvtC00LjQvNC40YA%3D Блокада кордону
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20.02.2024 10:34 Відповісти

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