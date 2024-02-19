Україна підписала податкову угоду з Японією

Уряд України та уряд Японії підписали Конвенцію про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням.

Документ підписади в Токіо під час Японсько-Української конференції з економічного зростання та реконструкції, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Підписання цієї угоди відкриває нові можливості для наших країн, сприяє створенню сприятливих умов для інвестицій та зміцненню економічних відносин між Україною та Японією", – зазначив сіністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначається, що Конвенція встановлює правила розподілу між Україною і Японією прав оподаткування певних видів доходів, що одержуються резидентами однієї держави з джерел у іншій.

Зокрема, обмежується право країни, що є джерелом доходу, на оподаткування дивідендів (5% – для дивідендів, які отримує компанія держава, що володіє принаймні 25% капіталу компанії іншої держави, яка такі дивіденди виплачує), процентів (10% та 5%, якщо бенефіціарним власником процентів є банк, страхова компанія або торговець цінними паперами, або визнаний пенсійний фонд, або якщо проценти сплачуються щодо боргових вимог, що виникають у результаті продажу обладнання чи товарів або надання послуг у кредит) і роялті (5%).

Крім того, у Конвенції визначаються методи усунення договірними країнами подвійного оподаткування, встановлюються домовленості щодо обміну інформацією між податковими органами та проведення процедури взаємного узгодження, що здійснюється, якщо резидент однієї з держав вважає, що в результаті дій однієї чи обох Держав він піддається чи піддаватиметься оподаткуванню, яке не відповідає положенням цієї Конвенції.

Суб’єктами виконання документу є Міністерство фінансів та Державна податкова служба України.