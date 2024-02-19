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Мінфін (2879) допомога (1448) Японія (524) Марченко Сергій (243)

Японія за час війни виділила Україні $4,6 мільярда допомоги

японія

Із початку повномасштабної війни у 2022 році Японія надала Україні бюджетної допомоги на суму понад $4,6 млрд. Кошти спрямовувалися через програми Світового банку та Японське агентство міжнародного співробітництва.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає пресслужба Мінфіну.

"Японія є одним із лідерів у підтримці України в усіх можливих напрямах. Пряма бюджетна допомога – не виняток. Японія вже надала підтримку на суму понад $4,6 млрд, у тому числі близько $372 млн – у формі грантів", – зазначив він.

Кошти від Японії на бюджетну підтримку були залучені через п'ять проєктів Світового банку: PEACE in Ukraine, INSPIRE, ARISE, HOPE та Development Policy Loan. А також через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).

У 2024 році Україна розраховує залучити $37,3 млрд від міжнародних партнерів на соціальну та гуманітарну сфери. У перші місяці року Японія є найбільшим донором фінансової допомоги. Загалом у першому кварталі очікується, що допомога сягне близько $2,2 млрд. Кошти буде залучено через рамкові проєкти Світового банку.

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