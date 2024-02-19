БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1077 відвідувачів онлайн
Новини
236 1
бізнес (1099) Японія (524) Денис Шмигаль (1404)

Шмигаль закликав японський бізнес стати частиною "українського економічного дива"

та,шмигаль,кісіда

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запросив японський бізнес стати частиною українського економічного дива.

Про це він повідомив під час Конференції з економічного розвитку та відбудови, що проходить у Токіо за участі прем’єра Японії Фуміо Кішіди.

"Уряд вивчає досвід японської модернізації та аналізує все те, що дозволило японській економіці увійти до п’ятірки найбільших у світі. Для того, щоб у світі з’явилося "українське економічне диво", – наголосив голова українського уряду.

Під час конференції Шмигаль розповів про основні сфери, у які Україна пропонує інвестувати японському бізнесу вже зараз:

  • Енергетика. Атомна генерація, видобуток та зберігання газу, проєкти у сфері водневої енергетики, гідроенергетика.
  • Аграрний сектор. Завдяки японським технологіям та інвестиціям Україна може реалізувати проєкти у сфері виробництва добрив та food production.
  • Інфраструктура. Україна зацікавлена в участі японських інвесторів у проєктах будівництва швидкісних доріг та залізниць, мостів, а також у відбудові зруйнованих міст.
  • Автомобілебудування. Прем'єр запросив лідерів японської автоіндустрії відкривати виробництва в Україні.
  • Видобуток корисних копалин. У надрах України зберігається до третини доведених європейських запасів літію. Цей ресурс дозволяє створити замкнутий цикл виробництва електромобілів для їх подальшого експорту до ЄС.
  • ІТ, цифрові технології, кібербезпека. Україна пропонує для ІТ-компаній одні з найвигідніших умов у світі з точки зору податків та регуляцій.

Під час конференції представники урядів України та Японії підписали 56 документів.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звичайно, стане.
...коли вас, пдрів, не стане
показати весь коментар
19.02.2024 14:05 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 