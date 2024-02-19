Блокування пасажирських автобусів на кордоні: Кубраков провів термінові переговорили з главою Бюро нацбезпеки Польщі

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрой щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема, пасажирського транспорту.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Зазначається, що у соціальних мережах шириться відео, в якому натовп польських протестуючих блокував проїзд автобусів з пасажирами.

"Блокування кордону – це пряма загроза безпеці країни, що обороняється. Подібні дії негативно впливають на наше протистояння спільному ворогу на ім’я Росія. Жінки та діти, що шукали прихистку від війни і в силу різних причин повертаються додому не можуть ставати заручниками бізнес-інтересів", – наголосив український урядовець.

За його словами, подібні акції та приклади негуманного ставлення до українців на кордоні ЄС можуть бути використані російськими спецслужбами для розбурювання штучного конфлікту між нашими країнами.

"Ми очікуємо на конкретні дії польських колег, щодо недопущення таких ситуацій та вирішення проблеми загалом.", – наголосив Кубраков.

Як додав заступник міністра Сергей Деркач, попри призупинення блокади з боку польських перевізників, ситуація на кордоні стає ще критичнішою.

"Наразі з польського боку кордону заблокованими є 6 пунктів пропуску. Найкритичніша ситуація на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ", де взагалі припинився рух вантажного транспорту. Там не пропускаються гуманітарні, швидкопсувні вантажі та паливо. Це прямий вплив на нашу обороноздатність", – наголосив він.

Також через цей пункт пропуску з України не можуть виїхати порожні вантажівки, що їдуть за критично необхідними товарами, зазначив Деркач. Вони вимушені чекати у понад 15-ти кілометровій черзі на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце, де тимчасово призупинена реєстрація до "єЧерги".

У міністерстві підкреслили, що посольство України в Польщі 24/7 на зв’язку з польською поліцією та прикордонною службою і негайно реагує на повідомлення про спроби блокади пасажирського транспорту.

Наразі заблокованим для вільного руху вантажівок є "Ягодин – Дорогуськ", "Угринів – Долгобичув", "Устилуг – Зосін", "Шегині – Медика", "Рава-Руська – Гребенне" та "Краківець – Корчова". Завдяки "єЧерга" з українського боку кордону немає фізичних черг на виїзд, натомість на території Польщі на дорозі очікують близько 3 тисяч вантажівок.